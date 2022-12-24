Штайнмайер признал ухудшение жизни немцев из-за Украины

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24 декабря, суббота | Последнее обновление — 11:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названа вероятная причина пожара в приюте в Кемерово с 20 погибшими
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Русские виноваты и в глобальном потеплении, и в локальном похолодании, и в недостатке продовольствия в Африке, и в хакерских атаках, и в том, что они пытаются отбиться от всех этих обвинений – словом, складывается впечатление, что в мире наступит рай, если изъять из него русских.
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С каждым десятилетием глобальный мир одерживает все новые победы. Религиозная, культурная, национальная, половая – важнейшие для человека идентичности стираются и признаются архаикой во имя строительства нового, «более справедливо устроенного», глобального человека.
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Лучший для Запада вариант – ликвидация. Во-первых, в убийстве обвинят, естественно, Россию. Во-вторых, из Зеленского вылепят мученика. В-третьих, его мертвого можно будет обвинить во всех бедах.
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Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Штайнмайер признал ухудшение жизни немцев из-за Украины
Штайнмайер: Последствия кризиса на Украине напрямую повлияли на повседневную жизнь немцев
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Поддержка Украины негативным образом сказалась на жизни граждан Германии в и без того непростой год, с таким признанием выступил в рождественском обращении президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
По словам Штайнмайера, жителям ФРГ пришлось ограничивать себя в этом году. Последствия кризиса на Украине напрямую отразились на их повседневной жизни. 2022 год «принес страх» в Европу, приводит слова политика ФАН.
Штайнмайер пожелал, чтобы 2023 год принес мир. Он также выразил надежду, что нынешнее поколение немцев продолжит очень чутко воспринимать проблему изменения климата.
Напомним, немецкие социологи предупредили, что Германия превращается в «государство нищих». Газета ВЗГЛЯД писала, что стремительный скачок цен на энергоносители и рост стоимости жизни грозят развалом привычного образа жизни германского общества.
В центре Мелитополя прогремел взрыв
Рогов сообщил о взрыве в центре Мелитополя
В центре Мелитополя прогремел взрыв, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По предварительным данным, произошел взрыв автомобиля на парковке.
Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в Мелитополе «громко», прозвучал взрыв.
По его данным, в 12.13 по местному времени в центре города на входе в парк Горького был взорван автомобиль.
Очевидцы сообщили РИА «Новости», что взрыв произошел на парковке.
12 декабря украинские террористы повредили мост в восточном пригороде Мелитополя.
Журналист: Украинские эскортницы в России могут быть информаторами СБУ
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В России под видом проститукок-эскортниц работают женщины-агенты украинской разведки, сообщил российский журналист Андрей Медведев со ссылкой на информацию исполняющего обязанности руководителя СБУ Василия Малюка в эфире украинского ТВ.
Медведев обратил внимание на репортаж украинского телеканала, в эфире которого Малюк заявил о «работающих в тылу врага женщинах-агентах СБУ», сделавших пластическую операцию и изменивших анкетные данные.
Журналист в своем Telegram-канале предположил, что Малюк мог иметь в виду элитных проституток – «эскортниц», которые прошли через пластические операции и сделали «прочий тюнинг в виде имплантов».
«А смена данных – это когда удачно вышла замуж?» – задал Медведев риторический вопрос.
Он подчеркнул, что не шутит и не иронизирует по поводу этой темы, и отметил, что украинские эскортницы в России известны работой в качестве информаторов СБУ.
Весной в парламенте Эстонии заподозрили беженок из Украины в намерении заниматься проституцией в Евросоюзе. Тогда же российские правоохранители обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе.
Реклама супермаркетов о расколе в немецком обществе стала виральной в Германии
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Немецкий дискаунтер Penny в преддверии Рождества выпустил рекламный ролик The Crack («Трещина») с примирительным посланием к гражданам Германии, которые испытывают большую психологическую нагрузку, приводящую к росту конфликтов в обществе.
Ролик, вызвавший широкий резонанс в Германии, опубликован на YouTube. К настоящему времени его посмотрели уже свыше 19 млн раз.
Сюжет развивается в многоквартирном доме где-то в Германии, жители которого ругаются между собой по различным причинам, и в результате этих конфликтов в стенах, дверях, полах и потолках здания появляются трещины. В конце концов подросток предлагает обсудить накопившиеся проблемы.
Как поясняет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов), в условиях пандемии коронавируса, миграционного и энергетического кризисов многие жители Германии испытывают большую психологическую нагрузку, и в стрессовой ситуации они не могут спокойно общаться.
Креативный директор мюнхенского агентства Serviceplan, придумавший кампанию для Penny, Кристоф Эверке в интервью DW рассказал, что авторы ролика «хотели уловить то, что движет людьми – в социальных сетях, в семье или на улице». Так и родилась идея ролика с примирительным посланием.
Эверке подчеркнул, что людям нужно «снова говорить друг с другом, а не нападать друг на друга».
В комментариях пользователи пишут, что этот жуткий фильм заставил их задуматься. Некоторые отмечают, что ролик поразил их в самое сердце. Один из комментаторов признался, что видео поразило его больше, чем рождественская службе в церкви.
Пользователи пишут, что ролик стал очень ценным вкладом в развитие немецкого общества.
«Разве это не задача наших политиков – посылать такие месседжи обществу?» – задались вопросом комментаторы.
Отмечается, что дискаунтеры продуктов питания в Германии являются самыми щедрыми рекламодателями. По оценкам экспертов, такая реклама, как «Трещина», обходится концерну в семизначную сумму.
Немецкие социологи ранее выступили с предупреждением, что Германия превращается в «государство нищих». Газета ВЗГЛЯД писала, что стремительный скачок цен на энергоносители и рост стоимости жизни грозят развалом привычного образа жизни германского общества – что может иметь для ФРГ драматические последствия.
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Стало известно, каким словом Зеленский сообщил жене о начале российской СВО
Елена Зеленская рассказала о том, как муж сообщил ей о начале российской спецоперации на Украине
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Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена рассказала, как услышала от супруга сообщение о начале российской специальной военной операции на Украине.
Зеленская сообщила, что, когда проснулась, муж уже был одет в костюм и галстук. В ответ на ее вопрос о том, что происходит, Зеленский ответил: «Началось». Жена украинского президента рассказал, что быстро собрала сумку, после чего укрылась в бункере. Позднее ее доставили в место, расположение которого засекречено, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
СВО стартовала 24 февраля. Россия выдвинула Украине ряд политических условий, потребовала признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позиция Киева привела к тому, что географические задачи СВО изменились, а жители Херсонской и Запорожской областей захотели вернуться в состав России вместе с ДНР и ЛНР. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Болгария начала отправку оружия на Украину
Минобороны Болгарии начало операцию по доставке оружия на Украину, сообщил начальник штаба обороны адмирал Эмил Ефтимов.
По его словам, отправка планировалась вместе с военными органами НАТО и была утверждена министерством обороны, передает ТАСС.
Болгарский парламент на заседании 16 декабря ратифицировал соглашение между военными ведомствами Болгарии и Украины относительно безвозмездного предоставления Киеву вооружений, техники и боеприпасов. Но отмечается, что Болгария не собирается передавать Украине «самолеты, ракетные комплексы и танки». Сам список предоставляемого оружия оказался засекречен.
Ранее сообщалось, что из госпрограммы Болгарии по размещению украинских беженцев исключили средства на питание.
Опубликованы спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины
Опубликованы спутниковые снимки Украины, оставшейся без электричества, на которых в сравнении видно всю страну в январе и в декабре, сообщает британский телеканал Sky News.
Сообщается, что спутники NASA Suomi и NOAA-20 пролетают над Украиной и снимают пульс страны – мерцание уличных фонарей, магазинных вывесок и свет из кухонных окон. Для сравнения, на январских снимках вся территория страны ярко освещена, а на декабрьских огней почти не видно.
«Два спутника передали изображения с высоким разрешением эксклюзивно для Sky News, они показывают, насколько ослаб этот пульс», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Согласно телеканалу, детализированный анализ снимков показывает, что в конце ноября энергосистема Украины стала практически полностью неисправна.
Ранее сообщалось, что в Киеве ввели аварийные отключения света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский отметил, что полностью восстановить энергосистему страны невозможно.
Политолог: Блинкен пытается ввести Россию в заблуждение словами о «справедливом мире» на Украине
Политолог Дудаков: Словами о «справедливом» мире на Украине Вашингтон пытается оправдать действия Киева
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В Вашингтоне и Киеве нет никакой заинтересованности в мирном урегулировании конфликта. В противном случае Россия и Украина уже бы сели за стол переговоров. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее Энтони Блинкен призвал к «справедливому и устойчивому» миру на Украине на фоне подготовки Киевом плана «мирного урегулирования».
«Слова госсекретаря США, и уж тем более заявления украинского президента Владимира Зеленского, не свидетельствуют ни о каком желании мирного урегулирования конфликта на Украине», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Для США важно показать, что Украина формально якобы готова к мирным переговорам, потому что нынешняя риторика Зеленского о желании воевать до победного конца вызывает явное недопонимание у многих стран мира», – полагает собеседник.
«Если Зеленский действительно хотел бы вести переговоры, то они бы уже начались на приемлемых для России условиях. То, о чем сейчас говорят в Вашингтоне и в Киеве – возврат к границам на 24 февраля или границам 1991 года – это неприемлемо для Москвы, поэтому шансов на переговоры нет», – акцентировал Дудаков.
«Кроме того, риторику Блинкена о переговорах нельзя назвать попыткой продавливания Киева к компромиссу. Это исключительно политтехнологии, направленные на то, чтобы ввести Россию в заблуждение и показать якобы готовность Украины к миру, даже если западный мир идти на переговоры пока не готов», – резюмировал он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложения президента Украины Владимира Зеленского можно считать хорошим стартом для урегулирования ситуации, переговоры о мире не должны стать ратификацией спецоперации России.
«Там есть вещи, которые все должны иметь возможность так или иначе поддержать», – сказал глава Госдепа, заявив, что Вашингтон не видит готовности Москвы вести переговоры «о справедливом и прочном мире». Он заверил, что у Киева и Вашингтона нет разногласий по вопросам, касающимся возможности урегулирования, у Украины и США «одни и те же задачи, одни и те же цели».
При этом команда Зеленского прорабатывает детали плана «мирного урегулирования». План могут представить в феврале, передает Wall Street Journal.
Напомним, после встречи с президентом США Джо Байденом Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира». В середине ноября Зеленский сообщил участникам саммита G20, что у Киева есть «план достижения мира» из 10 пунктов.
При этом, по его словам, никакого «Минска-3» больше не будет. Украинский план, в частности, включает обеспечение безопасности Украины, обмен пленными по формуле «всех на всех», а также «восстановление территориальной целостности» страны.
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В Кремле ответили на вопрос о новом «мирном плане» Зеленского
Песков: Кремлю ничего не известно о новом «мирном плане» Зеленского
Кремлю ничего не известно о новом «мирном плане» украинского президента Владимира Зеленского, до сих пор звучавшие инициативы были оторваны от реалий, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля сказал, что в России слышали упоминание Зеленским мирного плана, однако все, что до сих пор говорил президент Украины, не учитывало нынешние реалии, которые нельзя игнорировать, передает РИА «Новости».
Ранее американская газета Wall Street Journal писала о том, что окружение Зеленского дорабатывает его план мирного урегулирования на Украине из десяти пунктов и намерена представить свои идеи примерно в феврале.
При этом Зеленский ранее заявлял, что никакого «Минска–3» больше не будет.
В Ростове арестованы два подозреваемых в госизмене и шпионаже
Суд в Ростове арестовал двоих подозреваемых в госизмене и шпионаже человек
Ленинский районный суд Ростова-на Дону арестовал по подозрению в шпионаже и госизмене одного гражданина России и одного гражданина Украины на два месяца, сообщили в УФСБ по региону.
По данным представителя ведомства, россиянин Евгений Никифоров намеревался перейти границу и участвовать в боевых действиях на стороне украинских военных. А гражданин Украины Владислав Понамарев передавал координаты расположения подразделений российских военных, передает ТАСС.
В пятницу в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области были задержаны российские и украинские граждане, шпионившие в пользу Службы безопасности Украины и ВСУ.
ФСБ задержала агентов СБУ и ВСУ в трех регионах России
В Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области задержаны российские и украинские граждане, шпионившие в пользу Службы безопасности Украины и ВСУ, сообщили в ФСБ России.
Следственным подразделением ФСБ возбуждены уголовные дела по ст. 275 (госизмена в форме шпионажа, государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства) и ст. 276 («Шпионаж») УК РФ, передает ТАСС.
Подозреваемые заключены под стражу.
В ФСБ сообщили, что в агентурную группу СБУ входили россияне Дмитрий Стрелков, Михаил Соколов и Алексей Гашев, занимавшиеся подготовкой и проведением терактов и диверсий на российской территории.
Стрелков, активный участник запрещенной в России экстремистской организации праворадикального толка «Национал социализм/Белая власть», являлся лидером группы. В 2019 году, уклоняясь от уголовной ответственности за совершенные ранее преступления экстремистской направленности, он выехал на Украину, там его завербовала СБУ. Он привлек Соколова и Гашева к деятельности в интересах украинской спецслужбы.
Установлено, что данные лица в рамках выполнения задания СБУ осуществляли подготовку к совершению терактов и диверсий, их целями были социально значимые объекты и инфраструктура Перми. Кроме того, они оказывали украинской спецслужбе иную помощь в целях дестабилизации социально-политической обстановки в регионе. Стрелков объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.
Кроме того, в Еврейской автономной области пресечена противоправная деятельность жителя Биробиджана Валерия Качина, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах СБУ. Качину 35 лет, он гражданин России. Он осуществил сбор и передачу ее представителю сведений, составляющих государственную тайну, о критически важных объектах инфраструктуры ЕАО. Подчеркивается, что Качин осознавал, что адресат может использовать полученную информацию против безопасности Российской Федерации.
Подозреваемый задержан в Биробиджане при попытке покинуть регион и вылететь за рубеж для постоянного проживания и приобретения гражданства Украины, а также вступления в ряды Вооруженных сил Украины.
В Ростовской области пресечена противоправная деятельность жителя Волгоградской области Евгения Никифорова, намеревавшегося принять участие в военных действиях на территории Украины против Вооруженных сил России. При задержании у него были обнаружены и изъяты подписанные им анкета и заявление на заключение контракта с ВСУ, костюм «горка Таслан», мобильные телефоны, использовавшиеся для связи с абонентами на территории Украины.
Одновременно в ходе проверочных мероприятий в Ростовской области выявлен российский и украинский гражданин Владислав Пономарев, привлеченный СБ Украины к конфиденциальному сотрудничеству. Установлено, что Пономарев передал украинской стороне данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники. В результате по переданным координатам подразделениями ВСУ был нанесен ракетный удар РСЗО HIMARS.
Ранее на этой неделе российского гражданина Фируза Дадобоева обвинили в государственной измене, его поместили под арест в следственный изолятор «Лефортово».
Кремль заявил о существенном продвижении в демилитаризации Украины
Россия существенно продвинулась в достижении одной из целей специальной военной операции – демилитаризации Украины, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, можно констатировать существенное продвижение в демилитаризации Украины, передает ТАСС.
Песков добавил, что любой конфликт решается за столом переговоров, при этом в ситуации с Украиной речь идет прежде всего о завершении специальной военной операции по достижении ее целей, передает РИА «Новости».
Накануне Путин заявил, что вооруженные конфликты во всем мире заканчиваются дипломатическими переговорами, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Он отмечал также, что Россия практически полностью уничтожила на Украине все советское вооружение, которое ей поставляли страны НАТО.
Певца Майданова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине
На Украине депутата Госдумы России и певца Дениса Майданова заочно приговорили к 15 годам колонии, обвинив в посягательстве на территориальную целостность страны, сообщает Служба безопасности Украины.
Сообщается о безоговорочных доказательствах вины депутата и артиста Дениса Майданова, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
По данным СБУ, Майданов в феврале поддержал обращение к президенту России с просьбой признать независимость Луганской и Донецкой республик, а затем проголосовал за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ЛНР и ДНР.
Ранее суд на Украине приговорил к 15 годам лишения свободы мужчину, который передавал информацию об украинских войсках, а также вывесил российский флаг.
Россия собралась сохранить объем транзита нефти по «Дружбе» через Украину
Замглавы МИДа Галузин сообщил о намерении России сохранить в 2023 году объем транзита нефти через Украину по «Дружбе»
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В 2023 году планируется сохранить объем прокачки нефти, который по трубопроводу «Дружба» идет через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин со ссылкой на президента Транснефти Николая Токарева.
Галузин сообщил, что Транснефть, «насколько известно», в ноябре подтвердила получение уведомления от «Укртранснафты», в котором говорилось, что с 1 января тарифы на прокачку нефти вырастут, передает РИА «Новости».
Дипломат отметил, что на днях Токарев в интервью каналу «Россия 24» сообщил, что транзит по южной ветке «Дружбы» останется на том же уровне, что и в 2022 году.
Напомним, в связи с конфликтом на Украине, по территории которой проходит нефтепровод «Дружба», Венгрии хочет, чтобы были разработаны запасные маршруты поставок нефти в страны Восточной Европы. Осенью транзит через Украину приостанавливался из-за веерных отключений электричества.
Сотрудник немецкой разведки арестован в Берлине по подозрению в шпионаже в пользу России
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Сотрудник федеральной разведывательной службы Германии (БНД) Карстен Л. подозревается в сотрудничестве с российскими спецслужбами, его задержали в Берлине, сообщила генпрокуратура ФРГ в Карлсруэ.
В заявлении надзорного ведомства говорится, что подозреваемый в 2022 году якобы переслал российской спецслужбе информацию, полученную в рамках своей профессиональной деятельности. В его квартире и на месте работы прошли обыски, передает ТАСС.
В генпрокуратуре уточнили, что задержание произвели «по подозрению в госизмене». Речь идет о якобы разглашении государственной тайны.
Как сообщает Die Welt, под подозрением и «ряд других сотрудников БНД», но никаких задержаний больше произведено не было.
По данным The Wall Street Journal, подозреваемый заключен под стражу до завершения расследования.
Американская газета считает, что произошедшее стало ударом по правительству Германии, которое при канцлере Олафе Шольце «стремилось отказаться» от «многолетней дружественной России политики», которую, по оценке издания, проводила Ангела Меркель.
При этом руководитель БНД Бруно Каль, редко выступающий на публике, заявил, что в данном конкретном случае чрезвычайно важно проявить сдержанность и благоразумие. Он заявил, что Россия является игроком, который якобы «без угрызений совести» готов «применить насилие».
В ноябре британские СМИ сообщили, что бывший сотрудник посольства Британии в ФРГ Дэвид Смит признал в Центральном уголовном суде Лондона вину в «шпионаже в пользу российской стороны».
Украинские войска выпустили 15 ракет по Донецку
Мэр Донецка Кулемзин сообщил об украинском обстреле Киевского района города
Киевский район Донецка подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины, по городу было выпущено 15 ракет, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
Кулемзин сообщил в Telegram, что «украинские фашисты открыли огонь с использованием реактивных систем залпового огня». В результате была повреждена магистральная линия «Засядько», без электроснабжения остались 16 тыс. абонентов. Кроме того, повреждения получили жилые дома и магазины, «сообщается о прилетах на территорию детского сада».
Накануне сообщалось, что мирная жительница стала жертвой очередного обстрела Донецка. Кроме того, три шахты в результате обстрела лишились электроснабжения, когда под землей находились более 100 человек.
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