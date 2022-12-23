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23 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 12:08  |  vz.ru
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Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири ПАО "Газпром"/ТАСС
На фоне резкого обвала газового экспорта в Европу Россия запускает на полную мощность крупнейшее в Сибири месторождение – Ковыктинское. Это даст возможность не только нарастить экспорт газа в Китай. Куда более важно и прибыльно – наладить переработку газа в России и создать в российских же регионах высокооплачиваемые рабочие места. Подробности...
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СВО ведет к масштабному усилению российской армии

Президент поддержал предложения Минобороны, в том числе по призывному возрасту Сергей Фадеичев/ТАСС
Итоговая коллегия Минобороны с участием Владимира Путина и Сергея Шойгу оказалась революционной. Было объявлено о повышении на три года призывного возраста и верхней «планки» призыва. Предложено увеличить армию до 1,5 млн и воссоздать упраздненные в 2010-м Московский и Ленинградский военные округа. Какие еще новшества ожидают Вооруженные силы в ближайшем будущем?  Подробности...
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Как Луна сблизит Китай и Россию

Лунные проекты обычно представляют как пилотируемые. Но в данном случае все будет иначе Roscosmos Media/YouTube
Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о подписании межправительственного соглашения между Россией и Китаем по созданию научной лунной станции. Ранее Роскосмосу было поручено подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). На что будет похожа станция и насколько поможет российской космонавтике совместная работа с китайскими коллегами? Подробности...
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Германия превращается в «государство нищих»

Немцы вынуждены считать каждый евроцент Fotostand/K. Schmitt/imago-images.de/ТАСС
Германия находится на пути к превращению в «государство нищих» – с таким предупреждением выступают немецкие социологи. По их мнению, стремительный скачок цен на энергоносители и рост стоимости жизни грозят развалом привычного образа жизни германского общества – что может иметь для ФРГ драматические последствия. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Между сторонниками России и Украины – этическая пропасть

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
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Сергей Миркин, журналист, Донецк
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    Германия превращается в «государство нищих»

    Немцы вынуждены считать каждый евроцент
    		   23 декабря 2022, 11:28
    Фото: Fotostand/K. Schmitt/imago-images.de/ТАСС
    Текст: Станислав Лещенко

    Германия находится на пути к превращению в «государство нищих» – с таким предупреждением выступают немецкие социологи. По их мнению, стремительный скачок цен на энергоносители и рост стоимости жизни грозят развалом привычного образа жизни германского общества – что может иметь для ФРГ драматические последствия.

    В конце ноября компания NielsenIQ, которая занимается исследованием поведения потребителей и изучением розничного рынка, провела в Германии опрос – в нем участвовали свыше 10 тысяч человек. В его ходе выяснилось, что 52% жителей страны ограничивают свои покупки и тратят деньги только на те продукты, которые им реально необходимы. Примерно 44% сообщили, что не тратят деньги на продукты, связанные с развлечением, и предметы роскоши, 31% почти не посещают рестораны. Около 30% респондентов согласились с тем, что в нынешних обстоятельствах делают меньше покупок.

    «Показательно, что всё больше и больше людей, по-видимому, задаются вопросом, без чего они могут обойтись, а затем действительно так поступают», – говорит эксперт NielsenIQ Лотар Стайблин.

    «Страх бедняков переходит в отчаяние»

    Германский социолог Ульрих Шнайдер в интервью журналу Focus заявил, что его родина в настоящее время находится на пути превращения в «государство нищих». По его словам, причиной этому стал резкий скачок цен на энергоносители и рост стоимости жизни, грозящие социальным кризисом и серьезными последствиями для страны.

    «Еще до взрыва стоимости жизни у нас в Германии насчитывалось рекордных 13,8 млн бедных людей», – говорит эксперт. Но теперь, как свидетельствует социолог, с проблемами в Германии сталкиваются не только бедняки, но и представители среднего класса, поскольку и у них тоже больше нет резервов. В целом из-за нынешнего кризиса, как свидетельствуют опросы, в Германии появилось более 12 млн домохозяйств, «которые статистически еще не принадлежат бедным, но на конец месяца ничего не осталось».

    Ученый сетует: «Сломанная стиральная машина или необходимый ремонт автомобиля могут быстро стать катастрофой. Дополнительные платежи за электроэнергию и газ или более высокие авансовые платежи выходят за рамки того, что возможно для многих из этих домохозяйств».

    Шнайдер рисует мрачную картину, которую придется наблюдать в Германии в том случае, если развитие кризиса продолжится бесконтрольно. По его словам, многим немцам придется жить в состоянии непрерывного стресса. «Существует страх перед следующей волной цен на продукты питания, страх из-за оплаты электроэнергии, страх перед тем, что больше не сможешь позволить себе рассрочку платежей или больше не сможешь платить арендную плату».

    По словам социолога, «для многих бедняков страх превращается в чистое отчаяние». Плохим признаком он называет резкий рост очередей в благотворительные организации, занимающиеся бесплатной раздачей продуктов. Шнайдер призывает: «Германия на протяжении многих десятилетий была современным социальным государством. Мы не должны допустить, чтобы оно незаметно превратилось в государство нищих – из-за того, что мы не даем бедным то, в чем они нуждаются».

    Социолог призывает ввести на ближайшие месяцы законодательный мораторий на отключение рядовых потребителей от электроэнергии и на выселение их из квартир. «Люди нуждаются в чувстве безопасности – чтобы не оказаться в какой-то момент в холоде и темноте и не терять свои дома», – констатирует социолог.

    И заключает: «Хотя мы по-прежнему являемся четвертой по силе экономической державой в мире, даже до коронавируса, до энергетического и ценового кризисов мы были очень социально глубоко разделенной страной. С одной стороны, огромные богатства, с другой – постоянно растущая бедность».

    Сокращение потребления

    Факт обеднения немцев подтверждает и издание Die Welt. Там пишут о том, что сейчас в Германии каждый второй житель может позволить себе лишь самое необходимое. Немцы стали реже заправлять автомобили, приобретать лекарства и одежду, но начали активнее закупаться продуктами и предметами гигиены, опасаясь дальнейшего роста цен.

    Причем никаких изменений к лучшему немцы уже не ожидают и потому планируют дальнейшее ограничение потребления. Как показал опрос, 52% граждан ФРГ исходят из того, что жизненная ситуация в Германии в следующие три года ухудшится. Это свидетельствует о том, что немцы настроены значительно более негативно, чем жители других стран ЕС, где средний показатель пессимизма – 32%.

    И надо признать, все причины для грусти у немцев присутствуют. «Всё больше потребителей в Германии с трудом способны покрывать расходы на энергию, продовольствие и основные услуги. Более трех четвертей потенциальных покупателей вынуждены ограничивать свои покупки в магазинах. Каждый второй из более чем тысячи опрошенных признал, что может покупать только самое необходимое», – сообщает журналист Die Welt Карстен Дириг.

    Эксперты, с которыми побеседовал Дириг, объясняют, что средства потребителей заметно сократились из-за бушующей в стране инфляции. Особенно явно это ощутили продавцы одежды и развлекательной электроники. 56% опрошенных недавно немцев признали, что в данный момент покупают мало одежды или вообще не покупают. То же самое относится к потребителям электроники – телевизоров, смартфонов, ноутбуков и игровых приставок. И в этой сфере 56% немецких потребителей вынуждены себя сдерживать или даже отказываться от покупок.

    Похожая ситуация сложилась на автозаправочных станциях и в аптеках – почти каждый второй опрошенный заправляет свой автомобиль реже, а почти каждый четвертый признался, что экономит на медикаментах. В рамках дальнейших мер экономии многие немцы намерены отказаться от услуг служб доставки и сократить заказы готовой еды на дом. В то же время многие потребители намереваются экономить и на досуге – например, на заграничном отдыхе, походах в рестораны, бары и кинотеатры, на абонементах в фитнес-центры или на количестве стриминговых сервисов.

    А вот на что немцы намерены тратить больше денег – так это на покупку продуктов питания и предметов гигиены. «При этом делают они это не по велению души, а из-за того, что ожидают дальнейшего роста цен. 96% участников опроса исходят из того, что подорожание продуктов и услуг продолжится и в ближайшие шесть месяцев – прежде всего в том, что касается энергии, топлива и продуктов питания.

    И эти предположения небезосновательны. Вот уже несколько месяцев показатель инфляции в Германии бьет всё новые и новые рекорды. Основные ее двигатели, согласно данным Федерального статистического ведомства, это сферы энергетики и продуктов питания. В октябре, например, рост цен на продукты энергетики составил 43%, а на продукты питания – 20,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года», – констатирует Дириг.

    В ходе одного из опросов, предпринятых мюнхенским Институтом экономических исследований (IFO), выяснилось, что скоро немцам придется оставлять еще больше денег на кассах супермаркетов. Дело в том, что два из трех производителей продовольствия и 38% изготовителей напитков намереваются повысить цены для конечных потребителей – из-за возросших расходов на сырье и производство.

    «До сих пор немецкие производители не спешили перекладывать возросшие расходы на сырье на покупателей или делали это не в полном объеме», – говорят в IFO. Там поясняют, что до сих пор возросшие расходы на сырье и производство были переложены на конечных потребителей лишь на 34%. Сдерживающими факторами стали слабый спрос, конкурентное давление и продолжение действия долгосрочных договоров. Однако в ближайшие месяцы фирмы собираются более активно возлагать свои возросшие расходы на конечных потребителей.

    «Можно предположить, что в ближайшие месяцы это приведет к повышению инфляционного давления в потребительских ценах», – предсказывает научный сотрудник IFO Мануэль Менкхоф. Правда, в последнее время рост цен производителей несколько замедлился. Но несмотря на это, завершения роста цен в Германии пока не предвидится – и этого, похоже, никто и не ждет.                                              

    Во всем виноват Путин!

    Германские министры, само собой, пытаются поддерживать показной оптимизм. Но даже министр экономики Роберт Хабек вынужден признать, что в помещениях его ведомства приходится поддерживать температуру не выше 19 градусов – приходится экономить тепло.

    «С начала года наша промышленность снизила потребление газа на 25%, а производство у нас упало, но совсем ненамного – на 1,4%. Конечно, энергоемкие отрасли затронуты кризисом в большей степени, чем другие. Но тем не менее оказалось, что эффективность всегда можно повысить. Под давлением высоких цен нам удалось найти рыночные ответы на проблемы. Пока оснований для радости мало, так как ситуация сложная. Но ясно, что наша страна твердо стоит на ногах», – бодрится Хабек. Сейчас самое главное, по его словам, показать Путину, «насколько эффективна здесь демократия». Министр пообещал, что Германия не превратится в «промышленную пустыню». Но сама постановка такого вопроса, конечно, не может немцев не настораживать.

    Германское правительство, во главе которого, как известно, сейчас стоят «Зеленые», увидело в событиях нынешнего года шанс выполнить свою мечту – максимально отказаться от «грязной» углеводородной энергетики. Однако, как пишет Spiegel, власти с трудом находят фирмы, готовые строить ветряные турбины в нынешних условиях. Высокая инфляция и растущие процентные ставки по кредитам вновь усугубили ситуацию для компаний в этом году. Жители же Германии, знакомясь с этой информацией, испытывают откровенно невеселые чувства.

    «По работе я часто езжу за границу, на все континенты. В прошлом Германия вызывала большое восхищение и признание, нас считали образцом для подражания, передовым отрядом, эталоном. Сегодня – и это меня глубоко огорчает – часто это просто усталая улыбка, покачивание головой, полное непонимание или даже раздражение.

    Нас с недоумением спрашивают: действительно ли немцы не могут оплатить счета за отопление и электричество? Почему мы так наивно разрушаем нашу промышленность? Почему строительные проекты занимают так много времени? Почему у нас нет общенациональной сети мобильной связи? Почему мы принимаем так много людей, которые в культурном отношении совершенно чужды нам? Почему мы всегда ходим с поднятым вверх пальцем морали и почему мы больше не можем открыто выражать свое мнение, не подвергаясь травле или не будучи поставленным в определенный угол? Короче говоря, почему Германия больше не работает?» – отмечает один из комментаторов. 

    Еще одна проблема – рост детской бедности. Президент германской Лиги защиты детей Хайнц Хильгерс сообщил прессе: «Инфляция особенно сильно бьет по семьям с небольшим достатком. Так что детская бедность снова значительно увеличится в следующем году».

    Хильгерс предупредил, что семьи с детьми не смогут прожить на стандартные пособия – повышение произойдет слишком поздно и будет напрямую поглощено инфляцией. Он призвал к более срочному повышению выплат.

    Однако «умиляет» сама постановка проблемы – виновником проблемы роста детской бедности Spiegel напрямую называет президента России Владимира Путина! Подобная постановка вопроса, опять же, вызвала сомнение у некоторых читателей. «Детская бедность существовала в Германии еще до войны на Украине и инфляции. Приток бедных людей со всего мира также усугубил ситуацию. Основная причина кроется скорее в наших политиках, чем в Путине», – пишет один комментатор.

    «Путинская агрессивная война виновата в детской бедности в Германии – что еще? Это так же умно, как утверждать, что он использует зиму как оружие», – подхватывает другой.

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