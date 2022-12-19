Зачем США запрещают Киеву переговоры с Россией

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19 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 17:32  |  vz.ru
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Как Россия обезопасит себя от долговой кабалы

Сохранить финансовую независимость – главная задача России Егор Алеев/ТАСС
Россия не собирается идти в долговую кабалу от внешних кредитов, заявил президент Владимир Путин. России нужна финансовая независимость, и у нее есть ресурсы для того, чтобы обеспечить эту независимость. О каких ресурсах идет речь? Чем Россия может заместить западные источники финансирования? Подробности...
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Зачем США разоблачили провалившееся нападение ВСУ на Герасимова

Покушение на Герасимова Киев якобы планировал втайне от американцев Алексей Куденко/РИА Новости
Американская сторона препятствовала попыткам Украины убить начальника Генштаба России Валерия Герасимова во время его поездки на фронт, сообщила в воскресенье газета The New York Times. По данным издания, Киев планировал убийство российского военачальника втайне от Вашингтона. С какой целью американское СМИ раскрыло провалившуюся атаку ВСУ на российского военачальника? Подробности...
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Российские дети вместе творят свое будущее

Съезд Российского движения детей и молодежи объединил участников из всех 89 субъектов РФ
В Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи. Его участники сформулировали набор ценностей современного российского ребенка. Среди них – добро и справедливость, жизнь и достоинство, патриотизм, созидательный труд и другие. Какие идеи в головах у современных детей и чем им может помочь государство? Подробности...
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Русских Латвии ждет тюрьма за российское телевидение

Через такие антенны российское телевидение в Латвии уже не посмотреть Виктор Лисицын/Global Look Press
Латвия готова штрафовать и сажать в тюрьму любого, кто обеспечивает возможность смотреть российское телевидение и даже просто смотрит его. Казалось бы, репрессии должны отвадить русское население страны от российских информационных программ. Но на самом деле сотни тысяч людей нарушают латвийские законы – только ради того, чтобы чувствовать связь с Россией. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Как деньги превратились в главную угрозу для человечества

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Деньги – очень неплохое изобретение человечества. Но они со временем приобрели уродливую логику. Деньги не могут просто быть. Они должны всегда преумножать себя, всегда расти. Подробности...

«Запрещено» – любимое немецкое слово

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Современный среднестатистический немец – это мерзнущий сторонник ЛГБТ, отъявленный русофоб, запуганный агрессивной пропагандой. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Российский ВПК может стать новым локомотивом

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Военные заказы становятся тем рычагом, который позволит переключить экономику из компрадорского режима в режим самодостаточного национального производства. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Пришла пора прощаться с Трампом

США бессильны исключить Россию из СБ ООН

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Зачем США запрещают Киеву переговоры с Россией

    США выступают главными проводниками украинской войны
    		   19 декабря 2022, 16:10
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Одни страны Запада призывают Украину к скорейшим переговорам с Москвой, но другие в то же время заявляют, что «момент для мирных переговоров по Украине еще не наступил». Откуда возникло это противоречие, какие именно страны оно затрагивает и кому текущий конфликт наиболее выгоден?

    «Полезные идиоты на Западе». Именно так глава офиса украинского президента Андрей Ермак называл западных политиков, которые раз за разом призывают Киев к миру с Москвой. «Украину призывают к переговорам с РФ во имя мира и человечества, но не ради Украины», – возмутился он.

    Формальный начальник Ермака – президент Украины Владимир Зеленский – сейчас же более дипломатичен в критике иностранных советчиков. «Я не знаю, что нам обсуждать. Он (Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) хочет мира, который соответствовал бы его видению вещей, но наше видение совершенно разное», – поясняет глава киевского режима.

    И его вежливость объяснима, ведь среди «полезных идиотов» на данный момент вполне уважаемые люди. Папа Римский Франциск, патриарх американской дипломатии Генри Киссинджер (который в своей статье прямым текстом призывает Украину к миру ради человечества – то есть ради недопущения новой мировой войны) и даже канцлер Германии Олаф Шольц.

    По словам лидера ФРГ, время для переговоров Украины и России «давно пришло», а после успешного завершения этих переговоров «в какой-то момент» будет восстановление и российско-европейских отношений. А президент Франции Эммануэль Макрон уже не только говорит о мирном соглашении, а даже обозначает некоторые пункты этого документа. В частности, обещает России какие-то гарантии безопасности.

    Время пришло?

    Логика Макрона, Шольца, Киссинджера и других представителей Запада очевидна. Они либо четко понимают тот ущерб, который конфликт против России наносит для безопасности Запада (Киссинджер), либо на себе ощущают этот вред – в частности, для собственной экономики (Германия).

    В зажиточных странах ЕС резко обострилась социально-экономическая ситуация, началась деиндустриализация, истощаются военные арсеналы. Решить все эти проблемы без нормализации отношений с Россией невозможно – а нормализации без урегулирования украинского конфликта не будет.

    Да, тот же Шольц сначала рассчитывал принудить Москву к урегулированию ситуации на Украине силой – то есть через санкции. Однако ни он, ни Макрон, видимо, не рассчитывали, что Россия не только выдержит западный санкционный накат, но и будет выигрывать войну на истощение с Западом.

    Что когда в Европе будут закрываться предприятия из-за высоких цен на газ, в России будут в это время издевательски снимать для Запада видеоролики с круглосуточно включенной газовой плитой. Что когда на Западе будут начинаться массовые акции протеста, в России ничего такого близко не происходит. В итоге та же Германия (ну, по крайней мере, значительная часть немецкой элиты) поняла, что победить Россию не получится. А значит, пора договариваться. 

    Момент еще не наступил?

    Однако, к счастью для Ермака и Зеленского, не все западные лидеры считают так же. Не все поддерживают слова Шольца о том, что время для переговоров «давно пришло». Есть еще те, кто считает возможным победу Украины и Запада над Россией – либо считают нужным заработать на проблемах других.

    И речь тут не только о восточноевропейских странах, но еще и о Вашингтоне. «Момент для мирных переговоров по Украине еще не наступил», – заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, который как раз и отвечает за переговорный процесс с Москвой в американском правительстве. По его словам, США сейчас пытаются обеспечить Украине «лучшую из возможных позиций».

    Казалось бы, странное заявление, противоречащее целому ряду сигналов, исходящих из тех же Соединенных Штатов. И речь тут не только о Киссинджере, отражающем точку зрения значительной части американского истеблишмента. Кроме того, заявление Салливана противоречит реалиям на земле. Если рассматривать конфликт на Украине как маятник, то он был максимально отклонен в украинско-американскую сторону в сентябре-ноябре. После событий в Харьковской и Херсонской областях. Тогда как раз и была «лучшая из возможных переговорных позиций» и «время пришло».

    Проблема для Запада в том, что с каждой новой неделей маятник отклоняется в пользу России. Во-первых, войска на фронте пополняются новыми мобилизованными, а также контрактниками и добровольцами. Во-вторых, вводятся в строй новые мощности российской оборонной промышленности. В-третьих, ударными темпами реализуется план по уничтожению украинской энергетической инфраструктуры.

    Соответственно, чем больше проходит времени с сентябрьско-ноябрьского пика военных возможностей и психологического превосходства Киева, тем слабее будут украинские позиции. Тогда о какой «лучшей из возможных» переговорных позиций говорит Джейк Салливан?

    Обезжирят

    Судя по всему, ни о какой. США не собираются создавать Киеву какие-то условия. Они хотят лишь сохранить лучшие из возможных условий для самих себя. Соединенные Штаты понимают, что победа России неизбежна – они лишь хотят при этом остаться в зоне психологического комфорта, а также максимально заработать до этой победы.

    Комфорт в том, что американцы – по крайней мере, при администрации Байдена – морально не готовы признать победу России на Украине, а также согласиться на предложенные Москвой новые правила игры в Европе (изложенные в так называемых российских гарантиях безопасности, переданных Штатам год назад). В то же время Вашингтон понимает, что

    Москва не собирается сдаваться и принимать те условия мира или даже заморозки, которые ей готов предложить Запад – включая возврат на границы 24 февраля и спорный статус Крыма.

    Даже западные опросы общественного мнения, проведенные вместе с российским иноагентом по итогам успешной для Киева осенней кампании, показали высокий уровень поддержки СВО в российском обществе, а также отказ этого общества от невыгодных для России компромиссов. Да, значительная часть россиян выступает за мир – но мир исключительно на российских условиях (включая признание Западом новых регионов РФ). И ради этого население готово терпеть санкции. В этих условиях российское руководство, по мнению экспертов, вполне может реализовывать успешную «войну на истощение» против Украины, доводя СВО до победного конца.

    Американцы пытаются извлечь максимум пользы из продолжающихся боевых действий. В частности, перевести максимальное количество компаний и инвестиций из Европы в США за счет стимуляции хаоса в Старом Свете (не случайно в США уже были приняты законы, стимулирующие европейские компании переезжать в Америку), а также обострить российско-европейские отношения. То есть, проще говоря, зарабатывать на конфликте за счет европейцев и украинцев.

    И вот здесь позиция администрации Байдена (ну или той ее части, которую представляет Джейк Салливан) совпадает с интересами Владимира Зеленского, которому точно так же не нужны мирные соглашения. Он понимает, что они будут заключены исключительно за его счет. Поэтому украинский президент – как и американская администрация – готов воевать на Украине до полного поражения и демонтажа страны.  

     
     
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