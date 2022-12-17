Шольц указал на возможность восстановить отношения с Россией

Европейские страны вполне могут вновь наладить взаимодействие с российской стороной после окончания конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В долгосрочной перспективе, когда конфликт будет исчерпан, возобновление отношения с Москвой станет возможным «в какой-то момент», заявил Шольц, передает ТАСС.

Он добавил, что этот момент еще не настал.

В интервью изданию Suddeutsche Zeitung канцлер указал, что нельзя дать оборваться нити переговоров с Россией, несмотря на серьезные расхождения во мнениях.

При этом Шольц прямо не ответил на вопрос о том, может ли он себе представить визит в российскую столицу в следующем году.

Он заявил, что Россия должна завершить спецоперацию на Украине, и указал, что время для переговоров Москвы и Киева «давно пришло».

Ранее Шольц объявлял, что перед переговорами с Москвой о контроле над вооружениями нужно прекратить боевые действия на Украине путем вывода оттуда российских войск.

В Кремле заявляли, что «об этом не может быть и речи».