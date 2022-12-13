Песков отверг возможность вывода российских войск с Украины до конца года

О выходе ВС России с Украины до конца 2022 года не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Об этом не может идти и речи», – сказал Песков, отвечая на вопрос, изучает ли Москва возможность начала вывода войск с Украины до конца 2022 года, передает ТАСС.

Украинская сторона должна принять во внимание реалии, сложившиеся за последнее время, подчеркнул он.

«Эти реалии говорят о том, что у России появились новые субъекты в результате референдумов, которые прошли на этих территориях», – сказал представитель Кремля.

Без учета этих реалий продвижение по урегулированию невозможно, заключил он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что перед переговорами о контроле над вооружениями с Россией необходимо сначала прекратить боевые действия на Украине путем вывода оттуда российских войск.

Сенатор Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Шольцу перед выдвижением условий в адрес Москвы нужно разобраться в двойных стандартах политики Берлина.