Белый дом приготовился уговаривать республиканцев и Европу помогать Киеву

Politico рассказала о понимании Белым домом предстоящих трудностей с выделением Киеву помощи

Администрация президента США Джо Байдена понимает, что столкнется с трудностями в вопросе помощи Украине из-за позиции республиканцев в США, а также изменения настроений в Европе, сообщают источники.

Как сообщают источники, в Белом доме понимают, что в определенный момент предоставление американской помощи Украине через Конгресс США замедлится, поскольку внимание СМИ сместится на другие темы. Но администрация надеется, что Конгресс выделит средства на восстановление энергоснабжения и другую помощь Украине. В частности, речь идет о еще 37,7 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что переговоры ведутся с умеренными республиканцами в Палате представителей и лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом, которые поддерживают помощь Киеву. Однако с января спикером Палаты представителей может стать Кевин Маккарти. Он требует твердого обоснования финансовой помощи Украине. Источники заявили, что Байден пока не собирается посещать Киев, в основном из-за рисков безопасности.

Кроме того, ожидаются проблемы в Европе в связи с наступлением зимы. Хотя Вашингтон «впечатлило единство Европы» в вопросе поддержки Украины, Белый дом осознает, что зимой странам ЕС станет труднее поддерживать Киев из-за энергетического кризиса, опасений рецессии, волн украинских беженцев. Как пишет издание, конфликту на Украине «не видно конца» и «позиция Зеленского начала испытывать терпение европейских лидеров». По мнению Вашингтона, Байдену придется «убеждать европейских лидеров не сворачивать с намеченного курса».