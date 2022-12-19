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Белый дом приготовился уговаривать республиканцев и Европу помогать Киеву
Politico рассказала о понимании Белым домом предстоящих трудностей с выделением Киеву помощи
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Администрация президента США Джо Байдена понимает, что столкнется с трудностями в вопросе помощи Украине из-за позиции республиканцев в США, а также изменения настроений в Европе, сообщают источники.
Как сообщают источники, в Белом доме понимают, что в определенный момент предоставление американской помощи Украине через Конгресс США замедлится, поскольку внимание СМИ сместится на другие темы. Но администрация надеется, что Конгресс выделит средства на восстановление энергоснабжения и другую помощь Украине. В частности, речь идет о еще 37,7 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Издание отмечает, что переговоры ведутся с умеренными республиканцами в Палате представителей и лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом, которые поддерживают помощь Киеву. Однако с января спикером Палаты представителей может стать Кевин Маккарти. Он требует твердого обоснования финансовой помощи Украине. Источники заявили, что Байден пока не собирается посещать Киев, в основном из-за рисков безопасности.
Кроме того, ожидаются проблемы в Европе в связи с наступлением зимы. Хотя Вашингтон «впечатлило единство Европы» в вопросе поддержки Украины, Белый дом осознает, что зимой странам ЕС станет труднее поддерживать Киев из-за энергетического кризиса, опасений рецессии, волн украинских беженцев. Как пишет издание, конфликту на Украине «не видно конца» и «позиция Зеленского начала испытывать терпение европейских лидеров». По мнению Вашингтона, Байдену придется «убеждать европейских лидеров не сворачивать с намеченного курса».
Напомним, по итогам выборов республиканцы отобрали у демократов контроль над Палатой представителей США. Республиканцы хотят устроить аудит средств, которые США направляют на помощь Украине. Американский сенатор Билл Хагерти сказал, что Киев получает от Вашингтона много помощи, но нет «ясности относительно того, на что идут эти деньги».
Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на российских условиях
Глава МИД Германии Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ
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Прекращение огня на Украине и в Донбассе на российских условиях не положит конец «ужасу для украинского народа», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Бербок в интервью немецкой газете Bild am Sonntag пояснила, что прекращение огня на условиях Москвы не положил бы конец «ужасу для народа Украины, а наоборот». По ее словам, надежды на скорое прекращение огня нет. Для этого, уточнила она, президенту РФ Владимиру Путину нужно «лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении». «Но, к сожалению, есть какие угодно признаки, но только не это», – сказала глава немецкой дипломатии, передает РИА «Новости».
Ранее, 10 декабря, посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр вовремя рождественского концерта раскритиковал Россию за действия на Украине. В Российской ассоциации защиты религиозной свободы призвали российский МИД не оставлять этот инцидент без внимания.
В субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что европейские страны вполне могут вновь наладить взаимодействие с российской стороной после окончания конфликта на Украине. Он добавил, что нельзя дать оборваться нити переговоров с Россией, несмотря на серьезные расхождения во мнениях.
Российские войска освободили Яковлевку в ДНР
Минобороны сообщило о переходе села Яковлевка в ДНР под контроль российских войск
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Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Яковлевка Донецкой народной республики (ДНР), завершается его зачистка от украинских войск, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населенный пункт Яковлевка ДНР. В настоящее время завершается его зачистка от остатков украинских войск.
В Минобороны добавили, что в районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка ДНР противник предпринимал безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции. В результате ударов артиллерии и действий российских штурмовых групп контратаки были отражены. Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля, указали в ведомстве.
Также отмечается, что на Купянском направлении в результате огневого поражения в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 25 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля.
В сообщении Минобороны говорится, что на Краснолиманском направлении нанесено поражение резервам противника. Пресечены попытки противника провести разведку боем в направлении населенных пунктов Голиково и Кременная.
В ведомстве подчеркнули, что на Южно-Донецком направлении уничтожена ремонтно-эвакуационная группа противника и три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, танковый тягач и два пикапа.
Кроме того, сообщили в Минобороны, что в районе населенного пункта Константиновка ДНР вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Средствами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Еленовка Донецкой народной республики, а также перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Артемовск, Енакиево Донецкой народной республики, Попасная, Белое Луганской народной республики, указали в ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2676 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7149 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7650 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.
Накануне в Минобороны заявили, что российские военные в районе Красного Лимана в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников.
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В Китае назвали три цели США на Украине
В украинском кризисе США преследуют три цели, поэтому они способствуют его эскалации, заявил декан Института международных исследований Университета Фудань У Синьбо порталу Global Times.
По его словам, сообщает Global Times, США преследуют три цели: всесторонне ослабить Россию, стабилизировать режим Зеленского и подтолкнуть Европу к следованию политике США.
Кроме того, издание опросило специалистов, которые заявили, что кризисная ситуация еще далека от разрешения, сообщает РИА «Новости».
«США и ЕС не предприняли существенных усилий для смягчения российско-украинского конфликта и даже двинулись в противоположном направлении, предоставив оружие и боеприпасы. Ключ к разрешению кризиса находится в руках США и ЕС», – заявил бывший заместитель министра международного отдела ЦК КПК Чжоу Ли.
Ранее в Белом доме заявили, что время для проведения переговоров по Украине еще не пришло, США будут продолжать оказывать военную помощь Киеву.
NYT сообщила об отказе США содействовать попыткам Киева убить начальника Генштаба ВС РФ Герасимова
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Украинские власти предприняли попытку убить начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова во время одной из его поездок в зону боевых действий, пишет The New York Times (NYT). По данным издания, американская сторона отказывала Киеву в передаче разведанных о поездке Герасимова и призвала не совершать атаку, чтобы не спровоцировать эскалацию конфликта.
По сведениям The New York Times, киевские власти якобы организовали атаку, когда Герасимов находился на линии фронта. При этом газета не называет даты, когда это могло произойти, и не упоминает каких-либо подробностей операции, передает ТАСС.
Однако издание указывает, что США не одобряли этой инициативы Киева, поскольку опасались, что осуществление планов приведет к эскалации конфликта. Отмечается, что когда американские официальные лица узнали, что генерал Герасимов планирует тайно посетить линию фронта, они не стали делиться с украинскими властями развединформацией о перемещениях генерала, а затем напрямую попросили отменить нападение, однако в ответ услышали, что атака уже началась.
Ранее начальник Штаба обороны ВС Британии адмирал Тони Радакин в интервью The Sunday Telegraph заявил, что хотел бы чаще контактировать с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.
Российские силы отодвинули ВСУ на Сватовском направлении
Военнослужащие Воздушно-десантных войск из Пскова отодвинули ВСУ на сватовском участке фронта в Донбассе более чем на два километра, рассказал военнослужащий с позывным «Паркер 13».
Он рассказал РИА «Новости», что на сватовском направлении полк выполнял боевую задачу по выходу на указанный рубеж и его закреплению. Российским силам удалось отодвинуть противника на два с половиной километра.
По словам военнослужащего, на выполнение задачи ушла неделя. Он уточнил, что во время выхода на указанный рубеж солдаты уничтожили до пяти единиц бронированной техники противника, ВСУ потеряли порядка 50 человек, удалось также взять четыре опорных пункта.
Ранее сообщалось, что на линии Сватово-Кременная в ЛНР были уничтожены несколько бронемашин ВСУ.
Папа Римский назвал конфликт на Украине «мировой войной»
Папа Римский Франциск: Идет мировая война
Папа Римский Франциск считает, что конфликт на Украине является «мировой войной» и не завершится в ближайшее время.
Как заявил папа Римский в интервью испанской газете «А-бэ-сэ», президент Украины Владимир Зеленский в третий раз направил к нему не одного из своих религиозных советников, которого он принимает и помогает, передает ТАСС.
«Я не вижу конца конфликта в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война. Уже несколько рук вовлечено в войну. Есть много интересов» – полагает Франциск.
Ранее Папа Римский призвал скромно отметить Рождество и отправить средства Украине.
Над Белгородом прогремели несколько взрывов
Над Белгородом раздались девять взрывов
В небе в центре Белгорода произошла серия громких взрывов, возможно, сработала противовоздушная оборона, сообщили СМИ.
В воскресенье около 13.00 мск в центре Белгорода прозвучало девять взрывов, передает РИА «Новости».
В домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин, звуки были разной громкости – от тихих до очень громких.
Позже глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале подтвердил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, есть последствия на земле. По его словам, на данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу, указал он.
В ноябре украинский пленный рассказал о планах Киева провести наступление на Белгородскую и Курскую области.
Беженка с Украины вернулась на родину из-за «невыносимых условий жизни» в Британии
Gazette and Herald: Украинка Наталья Тараненко была вынуждена вернуться на Украину из-за стоимости жилья и условий жизни
Украинская беженка рассказала, что ее семье пришлось вернуться на Украину после шести месяцев проживания в Британии из-за невыносимых условий жизни, сообщили местные СМИ.
Как сообщает местное британское издание Gazette and Herald, Наталья Тараненко полгода назад вместе с тремя детьми приехала в город Троубридж. Она была вынуждена вернуться на Украину из-за стоимости жилья и условий жизни.
По словам Тараненко, спонсоры сняли для ее семьи квартиру в старом доме в Троубридже, где постоянно было холодно, стала появляться плесень, дети начали кашлять. При этом счет за электроэнергию составлял 300 фунтов стерлингов (364,3 доллара США), передает РИА Новости. Новое доступное жилье ей не удалось найти. По данным издания, Тараненко надеется вернуться в Великобританию вместе с детьми.
Ранее недовольная британским сервисом украинская беженка Татьяна Дудник пожаловалась на заплесневелый хостел в Бирмингеме, где она проживает с дочерью.
Офис Зеленского раскритиковал ФИФА
CNN: Киев раскритиковал ФИФА за отказ показать видеообращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022
Офис Владимира Зеленского критикует Международную федерацию футбола (ФИФА) за отказ показать его видеообращение перед началом финального матча чемпионата мира в Катаре, сообщили СМИ.
Как передает телеканал CNN сообщение офиса, решение запретить показ видеообращения может продемонстрировать, что «ФИФА потеряла ценное понимание футбола», передает РИА «Новости». В Киеве также указали, что распространят видео самостоятельно в случае окончательного отказа.
Как сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, Киев и ФИФА так и не пришли к согласию по поводу трансляции обращения, но еще есть время, «ФИФА еще может передумать».
Ранее украинский футболист Роман Зозуля сообщил, что у испанских болельщиков отобрали флаг запрещенного батальона «Азов»*, который они развернули на трибунах во время матча их команды со сборной Германии на чемпионате мира в Катаре.
Постпред Крыма предостерег Грецию от передачи Украине С-300
Постпред Крыма Мурадов: Передача Грецией Украине С-300 было бы рискованным шагом в отношении национальных интересов
Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал рискованным для национальных интересов Греции шагом намерение властей этой страны передать Украине зенитно-ракетные комплексы С-300.
По его словам, подобный шаг Греции был бы не только бессмысленной демонстрацией враждебности в отношении России, но и риском в отношении собственных интересов, передает РИА «Новости».
Мурадов добавил, что греческие помощники киевского режимадолжны помнить, что Россия исходила из некогда дружественных отношений с Грецией и Республикой Кипр, когда поставляла им оборонительные противовоздушные комплексы С-300.
«Будучи в то время послом России на Кипре, могу напомнить, что против России они не работают, так как оснащены системой распознавания «свой – чужой». А вот радикально подорвать греческий оборонительный потенциал передача этих комплексов Киеву, безусловно, способна», – подчеркнул Мурадов.
Ранее издание «Элефтерос типос» сообщило, что Греция планирует передать Киеву зенитные ракетные комплексы C-300 и «Тор-М1», чтобы самой начать процесс обновления собственных средств ПВО на системы НАТО.
В Киеве полностью восстановлена система теплоснабжения
Мэр Киева Кличко сообщил о восстановлении теплоснабжения в украинской столице
В Киеве полностью возобновилась работа системы теплоснабжения, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Кличко в своем Telegram-канале написал, что город после последних обстрелов возвращает работу всех сервисов, в частности, полностью восстановили работу системы теплоснабжения столицы. По его словам, все источники теплоснабжения работают в штатном режиме, в течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом, передает ТАСС.
Накануне в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога.
ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области
Гладков сообщил об обстреле поселка Красная Яруга в Белгородской области, есть пострадавшие
Поселок Красная Яруга в Краснояружском районе попал под обстрел, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Telegram, что повреждено «остекление в четырехэтажном многоквартирном доме», также произошло «возгорание хозпостроек, которые расположены рядом с домом». Кроме того, в результате обстрела была повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы работают на месте инцидента.
Позднее глава региона сообщил, что есть пострадавшие – девушка с осколочными ранениями и мужчина с контузией, им оказана медицинская помощь.
Накануне Гладков сообщил о том, что в результате обстрела вооруженными силами Украины Белгородского района Белгородской области один человек погиб, восемь человек пострадали.
Пациент стал жертвой украинского обстрела больницы в Донецке
Пушилин сообщил о гибели одного из пациентов больницы в Донецке в результате украинского обстрела
Пациент, получивший тяжелые ранения в результате украинского обстрела больницы имени Калинина в Донецке, скончался, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин рассказал в Telegram, что пациент получил черепно-мозговую и торакальную травмы. Врио главы ДНР выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Кроме того, снаряд РСЗО попал в жилой многоквартирный дом на проспекте Ватутина в Донецке и повредил две квартиры, передает РИА «Новости».
Напомним, при обстреле, который устроили украинские войска, были повреждены три корпуса больницы имени Калинина. Пациентов эвакуировали, медперсонал не пострадал.
В «Энергоатоме» Украины сообщили об ограничении атомной генерации
Из-за ограничения двух блоков атомная генерация на Украине ограничена, сообщили в национальной компании «Энергоатом».
В Telegram-канале компании сообщили, что работают все девять атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории, при этом общую мощность двух блоков ограничивают более чем на 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от них весь возможный объем электроэнергии. Отмечается, что связано это с тем, что объекты энергетической инфраструктуры еще не были восстановлены после пятничных обстрелов.
Ранее в «Энергоатоме» сообщили, что все, за исключением двух, энергоблоки, находящихся под контролем Киева АЭС, работают на максимальной мощности, чтобы покрыть дефицит электроэнергии
ВСУ обстреляли Донецк из «Града»
Представительство ДНР в СЦКК: Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в 05.59 зафиксирован обстрел Ворошиловского и Киевского районов Донецка из РСЗО БМ-21 «Град» со стороны вооруженных формирований Украины из населенного пункта Тоненькое.
Напомним, в воскресенье ночью украинские вооруженные формирования обстреляли Петровский и Киевский район Донецка снарядами «натовского» калибра. В прошлую субботу Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей.