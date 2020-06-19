Немецкий политик придумал новый повод для остановки «Северного потока – 2»

Германии стоит отказаться от поддержки «Северного потока – 2» после выводов генпрокуратуры страны об убийстве гражданина Грузии в Берлине, заявил заместитель председателя Свободной демократической партии (СвДП) в немецком парламенте Александер Ламбсдорф.

«Это убийство здесь, в Берлине, в центре нашей столицы, в паре сотен метров от правительственных зданий, является такой серьезной атакой на суверенитет Германии, что мы три раза должны подумать прежде, чем прокладывать денежный трубопровод в Москву с тем, чтобы получать газ из России. Есть и другие поставщики, от которых можно получать газ», – заявил депутат в интервью Build, передает ТАСС.

Политик обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой придумать вместе с другими европейскими коллегами ответ на инцидент в Берлине.

«Разумеется, для канцлера тяжело сейчас привлечь на свою сторону других европейцев, когда одновременно завершается реализация «Северного потока – 2», – отметил он.

Ранее Меркель заявила, что Германия оставляет за собой право принять меры против России в связи с расследованием генпрокуратуры страны по убийству гражданина Грузии в Берлине.

Убийство 40-летнего гражданина Грузии, проживавшего в Берлине под именем Торнике К. (Зелимхан Хангошвили), было совершено 23 августа прошлого года. Американские СМИ стали писать о «российском следе» в деле об убийстве в Берлине. После этого Германия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Россия якобы мало способствует в раскрытии убийства грузинского боевика Хангошвили.