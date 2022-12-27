Эксперт сказал, чего ждать от нового посла ФРГ в Москве

Политолог-германист Соколов: Граф Ламбсдорф на посту посла в Москве сможет донести в Берлин адекватную информацию

Было бы преувеличением считать графа Ламбсдорфа пророссийски настроенным политиком, но его всегда отличал прагматичный подход к анализу проблем в отношениях Москвы и Берлина. Так эксперт-германист Артем Соколов прокомментировал газете ВЗГЛЯД сообщения о возможном назначении депутата Бундестага Александра Ламбсдорфа послом ФРГ в Москве.

«Замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в Бундестаге Александр Ламбсдорф является опытным политиком и дипломатом, хорошо знакомым с реалиями российско-германских отношений, особенно в их экономическом аспекте. Он, кстати, ранее неоднократно приезжал в Россию», – отметил научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

По словам эксперта, было бы преувеличением считать его пророссийски настроенным политиком. Но, как отметил Соколов, Ламбсдорфа всегда отличал прагматичный подход к анализу проблем в российско-германских связях. В этом отличие этого парламентария от идеологизированных «Зеленых» или отдельных представителей других немецких партий. «В нынешних условиях это качество – если оно не исчезнет под влиянием внешнего давления – может помочь дипломату донести своему руководству в Берлине адекватную информацию о стране пребывания», – спрогнозировал эксперт.

Назначение Ламбсдорфа на пост посла ФРГ может свидетельствовать о стремлении Берлина сохранить базовые коммуникационные каналы с Москвой, считает политолог. «Несмотря на обрушение российско-германских отношений в нынешнем году, в России продолжает работать значительное количество немецких бизнесменов. Кстати, выступая на торжественном заседании Восточного комитета германской экономики, канцлер Олаф Шольц допустил в неопределенной перспективе возможность восстановления диалога между Москвой и Берлином. Нынешнее кадровое назначение призвано обеспечивать теоретическую возможность для такого шага», – заключил Соколов.

Во вторник немецкое издание Spiegel сообщило, что замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в Бундестаге граф Александр фон Ламбсдорф станет новым послом Германии в Москве. По мнению источников журнала, назначение намечено на следующее лето. Ламбсдорф должен заменить на этом посту Геза Андреаса фон Гайр.

Ранее Ламбсдорфу прочили пост посла в США, но правительство Германии решило отправить его в Москву из-за конфликта на Украине, отмечает Spiegel. По оценке издания, граф Ламбсдорф считается одним из самых опытных дипломатов среди политиков нынешней парламентской коалиции (в которую, напомним, входят ХДС-ХСС, СвДП и «Зеленые»).

Год назад Ламбсдорф заявил, что отвергает возможность давления на Россию угрозами остановить «Северный поток – 2» в случае вооруженного конфликта между Киевом и Москвой. С другой стороны, в начале февраля тот же депутат предложил конфисковать недвижимость российских олигархов в Германии в качестве санкций в случае начала Россией боевых действий на Украине.

Что же касается «Северного потока – 2», то ранее, в июне 2020 года, Ламбсдорф призывал власти ФРГ отказаться от этого проекта. По мнению депутата, это должно было стать ответом на убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, в котором СМИ усматривали «российский след».

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