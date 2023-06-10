Шольц захотел поговорить с Путиным по телефону

Канцлер Германии Шольц признался, что хочет возобновить контакты с Путиным и поговорить с ним по телефону

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен в «ближайшее время» вновь провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, и продолжить с ним контакты.

Шольц в Нюрнберге в ходе съезда протестантских церквей ФРГ отметил, что разговаривал с Путиным и во время конфликта на Украине. По его словам, у него давно не было контакта с президентом России, и он намерен поговорить с ним снова в ближайшее время, передает ТАСС.

При этом канцлер Германии считает, что справедливый мир на Украине наступит, если Россия выведет оттуда свои войска.

Присутствовавшие на съезде призвали Шольца к переговорам, на что канцлер заявил, что вопрос стоит в том, «кто с кем и о чем ведет переговоры».

Также он отметил, что придерживается принципа о необходимости предотвращения обострения ситуации в Германии, которая «не предпринимает никаких действий в одиночку», добавив, что границы в Европе не должны быть изменены при помощи силы.

В последний раз Шольц и Путин разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года.

До этого в конце марта Шольц пообещал продолжить контакты с Путиным.

В интервью газете Rheinische Post канцлер Германии заявлял, что иногда телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным длились до 1,5 часов.