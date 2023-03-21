|
|
Шольц раскрыл длительность разговоров с Путиным
Канцлер Германии Шольц сообщил, что телефонные разговоры c Путиным длились до 1,5 часов
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл газете Rheinische Post, что иногда телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным длились до 1,5 часов.
По его словам, переговоры были долгими, порой они шли на немецком языке, иногда с переводом, в любом случае во время разговоров всегда сохранялся вежливый тон, передает ТАСС.
«Мы обращаемся на Вы, – подчеркнул Шольц.
Недавняя встреча Путина и председателя КНР Си Цзиньпина длилась 4,5 часа.
Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере на «арест» Путина
Bloomberg: Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о выдаче международного ордера на «арест» президента России
Венгрия заблокировала совместное заявление стран Евросоюза о выдаче международного ордера на «арест» президента России Владимира Путина, сообщило Bloomberg.
В статье подчеркивается, что из-за наложенного Будапештом вето главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель опубликовал заявление о поддержке решения Международного уголовного суда от своего имени, передает РИА «Новости».
Издание предположило, что Будапешт обозначит свою позицию по этому вопросу, когда лидеры ЕС встретятся на очередном саммите в Брюсселе.
Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), выдавшего «ордер на арест» президента России.
Захарова: Встреча Путина и Си вызвала на Западе зависть и злость
Захарова: На Западе испытали зависть, злость и ревность, слушая президента РФ и председателя КНР на переговорах в Москве
|
|
Западные режимы изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговорах в Москве, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова отметила в своем Telegram-канале, что на Западе изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента России и председателя КНР на переговорах в Москве. При этом она обратила внимание, что главного на Западе не заметили: оба лидера сказали о многолетнем созидательном (а не разрушительном) развитии двусторонних отношений. Захарова указала, что созидательность эта не только в интересах двух стран, но и, безусловно, в интересах всего мира.
В связи с этим дипломат напомнила о последних примерах синофобии стран Запада. В частности, Германия запретила своим компаниям взаимодействовать с новыми разработками китайского телекома, Нидерланды ввели запрет на сотрудничество с Пекином по микрочипам, а в США Пекину не могут простить популярность китайских программ.
При этом Захарова привела в пример пандемию коронавируса, когда Россия и Китай проходили испытания каждый по-своему, но поддерживали друг друга в этот сложный период, в отличие от западных режимов, которые занимались недопуском российской вакцины на мировой рынок и обвинениями КНР в якобы распространении коронавируса.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, некогда прекрасный западный «сад» без российских удобрений что-то совсем зачах, а вот «джунгли» преисполнены силы, ресурсного и сырьевого богатства, а также созидательности и ответственности.
Ранее в Белом доме назвали отношения России и Китая «браком по расчету», объяснив сближение Москвы и Пекина стремлением бросить вызов США.
Песков рассказал об отношении Кремля к решению МУС выдать ордер на арест Путина
Песков: Кремль спокойно отнесся к решению МУС в отношении Путина
Решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест президента Владимира Путина не отразилось на его работе и администрации российского лидера, к решению в Кремле отнеслись спокойно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Относимся к этому спокойно, все фиксируем и продолжаем работать», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
По словам Пескова, главное, что продолжает работать президент.
МУС ранее выдал «ордер на арест» Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.
Путин: Россия ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине
Путин: Россия внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине
Россия внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.
Путин добавил, что Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине. Также в начале встречи он отметил, что обсудит с Си Цзиньпином тему Украины, передает ТАСС.
«Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине… Конечно, у нас будет возможность обсудить это», – сказал Путин.
Он также добавил, что Китай исходит «из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права».
Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию. Самолет Си Цзиньпина приземлился во Внуково.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит Си в Россию прояснит будущее Украины.
Путин потребовал жестко пресекать любые попытки раскачать общество
Президент Владимир Путин на коллегии МВД потребовал жестко пресекать любые провокации, незаконные акции и попытки раскачать общество.
Путин, выступая на коллегии МВД, призвал жестко пресекать любые провокации, незаконные акции, которые направлены на попытки раскачать общество, передает ТАСС.
Президент отметил, что единство и сплоченность многонационального общества России были и остаются силой страны, помогают преодолевать любые испытания.
В Белом доме назвали отношения России и Китая «браком по расчету»
Член СНБ Белого дома Кирби заявил о сближении РФ и КНР, при этом он назвал отношения Москвы и Пекина «браком по расчету»
|
|
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что отношения Москвы и Пекина в последнее время развиваются, Россия и Китай стали ближе друг к другу, при этом он выразил мнение, что это в большей степени «брак по расчету».
Кирби прокомментировал государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, выразив мнение, что Россия и Китай стали ближе друг к другу, отношения Москвы и Пекина в последнее время развиваются. При этом сотрудник администрации США выразил мнение, что развитие отношений Москвы и Пекина представляет собой в большей степени «брак по расчету, а не по любви», передает ТАСС.
По мнению представителя Белого дома, сближение России и Китая объясняется главным образом стремлением бросить вызов США, избавиться от так называемого основанного на правилах миропорядка, который этим двум странам не слишком-то нравится.
По версии Кирби, особенно Китай хотел бы бросить вызов «лидерству» США в мире. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома считает, что председатель КНР Си Цзиньпин видит в президенте России Владимире Путине потенциального союзника в этих усилиях.
Накануне председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай высоко ценит отношения с Россией.
Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая
|
|
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице РФ назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой, говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что укрепление и развитие китайско-российских отношений – это стратегический выбор Китая, который исходит из его собственных фундаментальных интересов и преобладающих тенденций в мире, передает ТАСС содержание заявления лидера Китая.
Си Цзиньпин также отметил, что Китай твердо придерживается общего курса на укрепление стратегического сотрудничества с Россией.
Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве КНР информировали, что между лидерами России и Китая состоялся углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу. По сообщению МИД КНР, китайский лидер подчеркнул, что большинство стран поддерживают ослабление напряженности, выступают за мирные переговоры, а также против подливания масла в огонь. По сообщению МИД КНР, Си заверил Путина, что Китай продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса.
Накануне Си на встрече с Путиным заявил, что Китай высоко ценит отношения с Россией.
Си Цзиньпин: Китай высоко ценит отношения с Россией
Китай придает большое значение отношениям с Россией, поскольку в них присутствует историческая логика, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Си Цзиньпин также выразил признательность российскому лидеру за его положительное отношение к Китаю и за оказанную поддержку, передает ТАСС.
«Большое спасибо, господин президент, за то, что вы всегда давали положительную оценку развитию и строительству Китая, оказывали нам поддержку», – добавил он.
Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле.
Путин рассказал о множестве совместных задач и целей Китая и России
Путин рассказал Си Цзиньпину о множестве совместных задач и целей Китая и России
У России и Китая есть множество общих задач и целей, заявил российский президент Владимир Путин на встрече в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Знаю, что вы лично, все наши китайские друзья уделяют развитию российско-китайских отношений большое внимание», – обратился он к китайскому коллеге.
Путин также отметил вклад Москвы и Пекина в укрепление основополагающих принципов мироустройства и многополярности, передает ТАСС.
Глава государства добавил, что у стран есть много вопросов для обсуждения и в сфере экономического взаимодействия.
Обсуждаться эти вопросы будут завтра. «А сегодня я очень рад тому, что вы сочли возможным, нашли время приехать вечером, чтобы в неформальной, дружеской обстановке спокойно поговорить по всем интересующим нас вопросам», – сказал Путин.
Основные переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут завтра с участием делегаций.
Россия списала долги стран Африки на сумму более 20 млрд долларов
Путин заявил о списании долгов стран Африки на сумму более 20 млрд долларов
Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше 20 млрд долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин на международной парламентской конференции «Россия – Африка в многополярном мире».
Он также сообщил, что ежегодная квота приема африканских студентов на бюджетные места в высших учебных заведениях России будет увеличена более чем вдвое, передает ТАСС.
«На традиционно высоком уровне находится сотрудничество России и государств Африки в области образования. Сейчас в нашей стране обучается около 27 тысяч африканских студентов, из них более пяти тысяч – за счет федерального бюджета. При этом ежегодная квота их приема на бюджетные места в российских вузах будет увеличена более чем вдвое», – сказал президент.
Ранее Путин заявил, что Россия поставит бесплатно Африке зерно в случае непродления зерновой сделки.
Рогов: Путин оставил «пасхалки» Западу визитом в Мариуполь
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Путин своим визитом в Мариуполь оставил Западу «пасхалки»
Президент Владимир Путин, посещая Мариуполь в ДНР, оставил Западу ряд скрытых посланий, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он отметил, что президент, в частности, посетил главный зал местной филармонии, где планируется проведение открытого трибунала над украинскими военными преступниками и нацистами, передает РИА «Новости».
Рогов убежден: главный зал филармонии был выбран для посещения Путиным неспроста. Глава российского государства показал своим визитом, что идея проведения трибунала не снята с повестки.
После посещения Крыма Путин посетил Мариуполь. Визит не анонсировался. Президент пообщался с населением, проинспектировал строительство и осмотрел город. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы.
Политолог: Россия и Китай демонстрируют нацеленность на взаимное развитие
Политолог Баширов: Отношения России и Китая показывают, что неразрешимых вопросов в политике не существует
|
|
Крайне важно, что статьи Владимира Путина и Си Цзиньпина были опубликованы в один день. Это говорит о скоординированности действий между двумя государствами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. В преддверии встречи президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в прессе вышли статьи глав государств.
«Синхронность публикации статей крайне важна. Это значит, что материалы, скорее всего, согласовывались сторонами. Вполне возможно, что главы государств хотели сделать так, чтобы материалы не дублировали друг друга, но в то же время в полной мере отражали настроения в Китае и России», – сказал профессор ВШЭ Марат Баширов.
«Также стоит обратить внимание на то, что статьи вышли в свет в преддверии государственного визита китайского лидера в Москву. Формируется своего рода платформа для ожиданий. В связи с этим я полагаю, что и сама встреча Си и Путина, и итоговая пресс-конференция будут крайне интересными и многогранными», – рассуждает эксперт.
«Примечательно, что Путин фактически начинает свою статью с упоминания о том, что они знакомы с председателем Си очень давно. Их первая встреча состоялась в 2010 году. У лидеров было порядка 40 личных встреч. Это, конечно, беспрецедентное явление, которое дает все основания рассчитывать на укрепление дальнейшего равноправного сотрудничества», – обращает внимание политолог.
«Конечно, Москва и Пекин в некотором смысле имеют разные взгляды на те или иные мировые процессы. Но в то же время оба государства придерживаются единого понимания будущего устройства мира. И тот факт, что Путин и Си дружат на протяжении стольких лет, говорит о том, что неразрешимых ситуаций между государствами просто нет», – уверен собеседник.
«В каждой из статей прослеживается история с колонизаторской моделью, которую продолжают гнуть США – когда Штаты практически силой понуждают правительства независимых государств подчиняться им. Россия и Китай выступают против такого подхода, но немаловажно то, что делается это почти без прямых выпадов с сторону оппонентов», – резюмирует Баширов.
В свою очередь политолог Евгений Минченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Москва и Пекин продемонстрировали готовность объединиться в противостоянии гегемонии США.
Ранее президент России Владимир Путин в своей статье для китайского издания «Жэньминь жибао» заявил, что российско-китайские отношения являются образцом гармоничного созидательного сотрудничества и краеугольным камнем глобальной стабильности.
В своей статье, опубликованной на сайте Кремля на русском языке, российский лидер выразил уверенность в том, что дружба и партнерство, основывающиеся на стратегическом выборе народов двух стран, продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая, чему, несомненно, будет способствовать нынешний визит в Россию председателя КНР.
Как отметил президент, в отличие от некоторых претендующих на гегемонию и вносящих разлад в мировую гармонию стран, Россия и Китай в буквальном и переносном смысле строят мосты. Так, Путин напомнил, что в прошлом году через Амур, «давно ставший «рекой дружбы», были соединены мостовые переходы между приграничными регионами двух стран (российским городом Благовещенском и китайским городом Хэйхэ).
«Среди «волн и ветров» на планете мы тесно взаимодействуем в международных делах и, стоя плечом к плечу, «как скала посреди бурного потока», эффективно координируем внешнеполитические позиции, боремся с общими угрозами, реагируем на современные вызовы», – подчеркнул российский лидер.
Вскоре после этого в «Российской газете» появилась ответная статья председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер отметил, что Пекин и Москва действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность, развивают общечеловеческие ценности и выступают за формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества.
Примечательно, что статьи были опубликованы в преддверии визита Си Цзиньпина в Москву, который продлится с 20 по 23 марта. Как ожидается стороны обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия. Кроме того, планируется подписание ряда двусторонних документов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Африка станет одним из лидеров многополярного миропорядка
Африка станет одним из лидеров формирующегося нового многополярного мира, заявил президент России Владимир Путин на парламентской конференции «Россия – Африка в многополярном мире».
«Государства Африки постоянно повышают свой вес и свою роль в мировых делах, все увереннее заявляют о себе в политике и в экономике. Убеждены, что Африка станет одним из лидеров формирующегося нового многополярного миропорядка», – цитирует ТАСС Путина.
По словам президента, Россия и дальше будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству с африканскими странами, это один из приоритетов ее внешней политики.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подготовка к саммиту «Россия – Африка» интенсивно ведется, он запланирован на июль.
Си Цзиньпин выразил уверенность, что россияне поддержат Путина на следующих выборах
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что на следующих выборах россияне поддержат президента России Владимира Путина, встреча двух лидеров проходит в Кремле.
Си Цзиньпин рассказал, что знает о президентских выборах в России в 2024 году. По словам китайского лидера, благодаря сильному руководству Путина «за последние годы Россия добилась значительного прогресса в деле достижения успехов и процветания страны», передает «Интерфакс».
«Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях», – добавил председатель КНР.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле.
Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию. Самолет Си Цзиньпина приземлился во Внуково.
Путин заявил о необходимости уничтожать инфраструктуру наркопреступности
Президент Владимир Путин: Важно уничтожать верхушку наркопреступности с ее инфраструктурой
В ходе борьбы с наркопреступностью важен системный подход, недостаточно уничтожить верхушку проблемы, нужно убирать крупных организаторов торговли, финансовую и другую инфраструктуру, заявил на заседании коллегии МВД российский лидер Владимир Путин.
По его словам, ключевой задачей органов внутренних дел остается противодействие незаконному обороту наркотиков, причем действовать необходимо системно и наступательно, борясь не только с верхушкой проблемы – наркодилерами и мелкими торговцами этой отравой, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что важно уничтожать финансовую и другую инфраструктуру, выявлять крупных организаторов, тех, кто стоит за наркобизнесом, пресекать трансграничные каналы поставок и деятельность подпольных нарколабораторий.
Президент отметил, что нужно искать более эффективные методы и технические решения в борьбе с наркоугрозой, а также совершенствовать профильное взаимодействие с заинтересованными госорганами, такими как ФСБ, ФТС, ФСИН, Росфинмониторинг.
Как в свою очередь заметил глава МВД Владимир Колокольцев, за прошлый год ведомство изъяло наркотиков на треть больше, чем в 2021 году – 31 тонну.
В частности, борьба с незаконным оборотом наркотиков остается на повестке дня. Так, в прошлом году было выявлено 173 тыс. наркопреступлений и свыше 75 тыс. лиц, их совершивших.
В начале марта Путин потребовал от МВД вывести борьбу с пропагандой наркотиков в интернете на новый уровень.