Глава МИД Германии Бербок заявила о «кампании по восстановлению» Украины

Министр иностранных дел Германии Анналены Бербок заявила о планах провести «кампанию по восстановлению» Украины и намерении Берлина выделить «масштабную гуманитарную помощь» для помощи семьям, наиболее пострадавшим от разрушений и необходимости покинуть свои дома.

Бербок назвала восстановление Украины «колоссальной задачей», указав, что только в прошлом году страна потеряла 29% своего ВВП, а инфляция достигала 27%. Кроме того, по словам Бербок, Всемирный банк ожидает, что в течение следующих десяти лет Украине на эти цели потребуются свыше 400 млрд долларов, передает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).



На этом фоне Германия заявила о готовности выделить «масштабную гуманитарную помощь» для помощи семьям, наиболее пострадавшим от разрушений, наводнений и необходимости покинуть свои дома. В долгосрочной перспективе процесс вступления Украины в ЕС заложит основу для устойчивой и процветающей украинской экономики, уверена Бербок.

Она добавила, что для «прочного мира» Киеву недостаточно просто выиграть войну, страна должна стать «частью европейского проекта мира и процветания».

Ранее депутат Бундестага Маркус Фронмайер раскритиковал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок и министра экономики и вице-канцлера страны Роберта Хабека за то, что они отстаивают украинские, а не германские интересы.