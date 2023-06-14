Германия перешла к милитаризации отношений с Россией

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14 июня, среда  |  Последнее обновление — 19:29  |  vz.ru
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Россия идет к независимости в гражданской авиации

Россия создаст собственный дальнемагистральный самолет United Aircraft Corporation/Global Look Press
Россия не оставляет планов создать всю линейку гражданских самолетов полностью отечественного производства. На подходе региональный SSJ-100 New, следом – новейший среднемагистральный МС-21, а в более отдаленной перспективе у России появится собственный дальнемагистральный лайнер. Зачем нам нужна такая машина и когда она появится? Подробности...
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Украина атаковала «Приазовье» по двум причинам

ВСУ вновь атаковали российский разведывательный корабль А.Бричевский/wikipedia.org
ВСУ вновь атаковали российское разведывательное судно. Как сообщили в Минобороны, шесть украинских морских дронов, пытавшихся уничтожить корабль Черноморского флота «Приазовье», были уничтожены. Какие цели преследует противник и как Россия может противостоять угрозе в Черном море? Подробности...
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Какие морские дроны нужны ВМФ России

Морские дроны вызвали спор в экспертном сообществе US Navy/Cover Images/Reuters
Серия неудачных атак украинских морских дронов в отношении российских кораблей поставила вопрос: а насколько в целом эффективны надводные безэкипажные катера? Способны ли они выполнять какие-либо ударные задачи? И главное – в каком направлении России следует развивать эту отрасль военной промышленности?  Подробности...
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Спасти США от краха может только Россия

Совет Безопасности ООН давно нуждается в реформировании LI MUZI/Global Look Press
У Соединенных Штатов появились собственные идеи по поводу того, как реформировать ключевой инструмент международного сотрудничества – Совбез ООН. Что именно хочет осуществить Вашингтон, почему ему неизбежно понадобится помощь России и в каких еще областях США остро нуждаются в российском содействии? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Зачем помогать бедным, если их можно убить

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы зависим друг от друга – и материально, и психологически. Нежелательных людей можно выдавить из жизни, не прибегая к прямому насилию. Опыт Канады показывает, что никто не застрахован от сумы, тюрьмы и эвтаназии. Подробности...
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Новая Австро-Венгрия как крепость против глобализма

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Понятно, что весь «реваншизм-фашизм» АдГ (как и Орбана, Кикля и Фицо) заключается лишь в нелицемерном патриотизме и любви к своей стране. Последнее же в сегодняшней Европе (особенно Германии) дело почти подсудное. Подробности...
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Европейцы превзошли Сталина в военных преступлениях во много раз

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В Великую Отечественную сталинские соколы не отметились подвигами королевских ВВС, сжигавших города Германии. При том что в чрезмерном гуманизме товарища Сталина трудно обвинить. Здесь, наверное, другое. Ведение войны без личного ожесточения. Подробности...
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Косово взбунтовалось против Запада

Макрон напрашивается в БРИКС

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Европейцы не верят в поражение России

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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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Контрнаступление лишило Украину внушительной части натовской техники

Минобороны сообщило о массовом уничтожении западной военной техники на Украине. Российским бойцам в качестве трофеев отошли разрекламированные танки «Леопарды», БМП «Брэдли», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и другие виды бронетехники
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

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    Германия перешла к милитаризации отношений с Россией

    Эксперты оценили новую стратегию национальной безопасности ФРГ
    Германия признала Россию «экзистенциальной угрозой»
    		  
    14 июня 2023, 19:00
    Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков,
    Илья Абрамов

    Германия опубликовала первую в истории страны стратегию национальной безопасности. В ней Россия обозначена как «угроза», а Китай – как «партнер» и «соперник». В чем заключаются особенности этого доктринального документа и как его реализация отразится на отношениях между Берлином и Москвой?

    Правительство Германии в четверг представило первую в истории страны стратегию национальной безопасности, в которой прописаны основные принципы и меры противодействия потенциальным внешним угрозам для страны и Североатлантического альянса. Документ занимает более 40 страниц.

    В нем отражена концепция обеспечения безопасности Германии и НАТО, в том числе в киберпространстве и космосе, противодействия внешнему влиянию и шпионажу, защиты технологий и объектов критической инфраструктуры, управления во время кризисных ситуаций и пандемий, достижения суверенитета в энергетической и продовольственной сферах.

    Из текста документа следует, что правительство Германии считает Россию самой серьезной угрозой безопасности и миропорядку в Европе. Так, Берлин называет спецоперацию на Украине «вопиющим нарушением Устава ООН». При этом ФРГ выступает за сохранение политических и военных каналов связи между НАТО и Москвой. В стратегии также указано, что «ни Германия, ни альянс не ищут конфронтации с РФ».

    В документе также уделено внимание отношениям Берлина и Пекина. Говорится, что ФРГ видит в Китае партнера, без которого нельзя урегулировать многие глобальные кризисы, но одновременно с этим считает его системным соперником.

    Кроме того, в рамках стратегии власти Германии выступили за повышение военных расходов членами НАТО до 2% ВВП. Одновременно ФРГ намерена снижать одностороннюю зависимость от поставок энергоресурсов и сырья. Также в документе говорится о планах принятия закона по защите объектов критической инфраструктуры.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ФРГ переживает очередной виток переосмысления собственного положения на международной арене. В прошлом году уже звучали громкие заявления канцлера страны Олафа Шольца о том, что Берлин должен стать обладателем «самой большой традиционной армии в Европе».

    Кроме того, был создан специальный фонд размером в 107 млрд евро, который призван помочь увеличить траты Германии на оборону до заветных 2% от ВВП. Действия немецких политиков во многом поразили даже западных экспертов, а издание Foreign Affairs пророчило ФРГ будущее «крупнейшего государства ЕС по уровню вложений в военную сферу с растущим присутствием в странах Восточной и Центральной Европы».

    На этом фоне Германия разворачивает военную активность на самых разных направлениях. В частности, в апреле стало известно о том, что Берлин отправит 1,6 тыс. военнослужащих в Судан за боевым опытом для будущих войн. До этого, в феврале, Германия и Нидерланды решили объединить свои сухопутные войска, причем начальствовать над группировкой войск будут немцы.

    А на российском направлении Германия решила усилить военные позиции в Литве. Речь идет о размещении немецкой бригады, которая станет частью сил НАТО для «оперативного реагирования». Таким образом, военный экспансионизм ФРГ лишь набирает обороты, о чем свидетельствует не только материально-техническое вовлечение Берлина в конфликт на Украине, но и первая стратегия национальной безопасности, которая определяет Россию как главную угрозу.

    «Этот документ выполнен в духе некритичного восприятия трансатлантических ценностей, которых придерживается правительство Олафа Шольца. То, что Россия там обозначается в качестве главной угрозы, в полной мере отражает дискуссии, которые присутствуют и в правительстве, и среди экспертного сообщества Германии», – сказал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

    «Данная стратегия отражает интересы той части немецких элит, которая видит свое политическое существование исключительно в рамках безоговорочной солидарности с США. Однако положения данного документа серьезно расходятся с позицией тех компаний страны, которые продолжают свою деятельность в РФ. Кроме того, документ не соответствует представлениям значительной части общества о том, как должна выглядеть внешняя политика Германии на современном этапе», – отмечает эксперт.

    «Интересно и упоминание о необходимости увеличения военных расходов ФРГ до 2%. В принципе, на данном этапе это реализуемая задача. Расходы на бундесвер после февраля 2022 года увеличиваются. Это достигается за счет созданного в 2022 году специального оборонного фонда объемом в 100 млн евро. Милитаристская немецкая машина запущена», – считает собеседник.

    В своем Telegram-канале эксперт также отметил, что акцентирование документа на угрозе со стороны России можно назвать ожидаемым. «Антироссийский консенсус немецких элит зафиксирован на всех уровнях внутриполитической дискуссии и будет еще долго определять большую часть происходящего в ФРГ», – подчеркивает Соколов.

    «Публикация данной стратегии означает старт нового этапа в немецкой дипломатии. Раньше Россию упрекали лишь в шпионаже и поддержке оппозиционных европейских движений. Теперь же Россия объявляется экзистенциальной угрозой для Европы. Соответственно, отношения между нашими странами выходят за пределы политической нормальности», – сказал Александр Камкин, директор Центра германских исследований Института Европы РАН.

    «Документ учитывает прежде всего трансатлантические интересы. Германия становится полностью подконтрольной США и утрачивает способность вести самостоятельную внешнюю политику. От этого страдают и немецкие обыватели: опубликованная стратегия не направлена на увеличение благосостояния общества или поддержание его безопасности. Цель документа – дальнейшая милитаризация отношений с Москвой», – отмечает эксперт.

    «России же в данных условиях, наоборот, необходимо прибегнуть к «мягкой силе».

    Важно продвигать собственные интересы через активистов гражданского общества. Нельзя забывать, что в ФРГ остались ориентированные на Россию элиты, которые продолжают существовать, несмотря на оказываемое давление. Подобная работа должна стать системной. Избавиться от образовавшейся угрозы на Западе без этого нельзя», – считает Камкин.

    В то же время немецкий политик Вальдемар Гердт полагает, что в опубликованной стратегии, по сути, «нет ничего нового». «Россия всегда рассматривалась в Германии как потенциальный противник. Этот образ навязывают детям еще на этапе школьного образования. Он поддерживается военными и общественными организациями ФРГ. В настоящий момент правительство страны лишь открыто обозначило собственную позицию», – сказал Гердт.

    «Но этот документ не написан в интересах Германии. В нашей стране все разумные политики понимают, что построить новую концепцию безопасности в Европе, а также развить индустрию и промышленность без России нельзя. Несмотря на это, современные немецкие идеологи из правящей коалиции продолжают разыгрывать этот бессмысленный спектакль в угоду заокеанским коллегам», – подчеркивает политик.

    «Сказать, насколько подобная стратегия соответствует немецким интересам, достаточно сложно. В каждой стране образ того, как именно должна выглядеть политика государства, всегда определяет действующее правительство. В Германии это в первую очередь социал-демократы и партия «Зеленых», – сказал германский политолог Александр Рар

    «После начала военного конфликта на Украине правящая коалиция решила прочно встать на проамериканские позиции. Соответственно, наши политики больше не хотят вести примирительных диалогов с Россией или Китаем, стоя на принципах трансатлантизма. Таким образом, ФРГ полностью встала на проамериканские рельсы. К сожалению, США видит Европу исключительно в качестве помощника в борьбе с собственными соперниками», – резюмирует Рар.
     
     
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