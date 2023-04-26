«Защитник ЕС» направился в Африку за боевым опытом

Бундесвер отправляет войска в Судан за боевым опытом для будущих войн

Германия отправит 1,6 тыс. военнослужащих в Судан. До этого бундесвер держался в стороне от крупных зарубежных миссий, не считая Афганистана. Однако курс на милитаризацию, взятый канцлером Олафом Шольцем, заставляет менять стратегию на ходу. Для чего Берлину необходима эта операция и готовы ли к ней немецкие военные?

В связи с продолжающимся вооруженным конфликтом на территории Судана немецкие власти заявили о намерении направить в эту страну до 1,6 тыс. военнослужащих, чья миссия продлится до 31 мая. Об этом сообщает издание Der Spiegel. Отмечается, что в случае «чрезвычайных ситуаций» или «проведения конкретных операций» численность контингента может быть увеличена.

Мандат, регламентирующий пребывание немецких военных в Судане, был составлен министерствами иностранных дел и обороны ФРГ. При этом, как уточняется в статье, он уже был одобрен федеральным правительством, в связи с чем голосование за его принятие в Бундестаге может состояться уже на этой неделе.

Правительство Германии обосновывает необходимость подобной операции нестабильной обстановкой в Судане. Подчеркивается, что отправка представителей бундесвера в Африку происходит с полного согласия принимающей стороны и соответствует всем нормам международного права.

При этом немецким служащим разрешается применять оружие в том случае, если это обеспечит выполнение приказа или будет способствовать эвакуации мирных граждан. В настоящий момент сложно оценить точную стоимость «военной вылазки» ФРГ, однако, как заявляет правительство, лишь эвакуация жителей ЕС обойдется стране в 22,4 млн евро.

При этом согласно основному закону (конституции) Германии, страна может использовать бундесвер исключительно в оборонительных целях. В связи с этим обосновать отправку немецкого контингента за рубеж, апеллируя к собственному законодательству, довольно трудно. Возможно, этим и объясняется тот факт, что ФРГ долгое время не стремилась к серьезному военному присутствию в других странах.

Исключением стал, пожалуй, Афганистан, где немецкий контингент уступал в численности лишь американскому. Как писала «Российская газета», с 2001 года в этой стране прошло службу около 150 тыс. граждан Германии, которые были дислоцированы в Гиндукуше. Тем не менее военные ФРГ участвуют в некоторых миссиях, зачастую санкционированных ООН.

Очевидно, что ФРГ переживает очередной виток переосмысления собственного положения на международной арене. В прошлом году уже звучали громкие заявления канцлера страны Олафа Шольца о том, что Берлин должен стать обладателем «самой большой традиционной армии в Европе».

Кроме того, был создан специальный фонд размером в 107 млрд евро, который призван помочь увеличить траты Германии на оборону до заветных 2% от ВВП. Действия немецких политиков во многом поразили даже западных экспертов, а издание Foreign Affairs пророчило ФРГ будущее «крупнейшего государства ЕС по уровню вложений в военную сферу с растущим присутствием в странах Восточной и Центральной Европы».

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Однако постепенно милитаристские амбиции Германии начали разбиваться об айсберг жестокой реальности. Так, уже в декабре прошлого года стало понятно, что даже при выделении колоссальных сумм в рамках созданного спецфонда стране все равно не удастся достичь нормы НАТО на оборонные расходы в 2% от ВВП ни в текущем году, ни к 2026 году.

Позже действующий министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что бундесвер не сможет защитить Германию в случае введения военного положения. По его мнению, вооруженным силам страны не хватает материальной базы. В частности, он отметил, что Берлину стоит уделять больше внимания модернизации собственных ВС.

Впрочем, откровения Писториуса не открыли новых секретов о немецкой армии в ее нынешнем изводе. Скорее, они лишь констатировали удручающее состояние бундесвера. До этого в информационном поле то и дело всплывали новости о критически недостаточном финансировании армии ФРГ или фактическом отсутствии ПВО над Берлином.

Таким образом, солдаты Германии рискуют войти в Судан с неутешительным багажом системного кризиса оборонной сферы. Между тем африканская страна находится в шаге от гражданской войны.

На этом фоне многие страны начали операции по эвакуации собственных граждан из зоны боевых действий. Так, США помогли уехать с континента семьям госслужащих, пообещав вернуться за остальными американцами. При этом Штаты отказываются от взаимодействия с кем-либо в рамках обеспечения безопасности жителей страны, оказавшихся в Судане.

В то же время почти все россияне, кто был в зоне боевых действий в Судане, эвакуированы из горячих точек в посольство Российской Федерации. В настоящий момент дипломаты прорабатывают возможные маршруты для выезда людей. Об этом сообщил глава дипмиссии в Хартуме Андрей Черновол.

«Отправка немецкого контингента в Судан де-факто намекает всему международному сообществу на то, что конституционное положение о неучастии ФРГ в военных конфликтах больше не действует. Между тем принципиальный отказ бундесвера от пребывания за границей долгое время являлся основой функционирования наших вооруженных сил», – сказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«Теперь фундамент, на котором стояло наше государство после Второй мировой, размывается, и можно только гадать, куда еще после Судана забросят наших ребят. Вне всяких сомнений, Берлин и до этого нарушал данный запрет, участвуя, например, в миссиях в Афганистане. Однако тогда наш контингент преимущественно выполнял задачи по охране объектов. Напрямую в военных действиях мы участвовали редко», – отмечает эксперт.

«Теперь же Германия, очевидно, приобрела военные амбиции иного уровня.

Это особенно заметно по риторике нашего канцлера, который регулярно апеллирует к необходимости ремилитаризации ФРГ. Однако за 70 лет страна успела позабыть об основных принципах работы вооруженных сил. Поэтому и возникает потребность в тренировочном полигоне», – подчеркивает собеседник.

«Судан идеально подходит на эту роль. В нем разгорается крупный гражданский конфликт, а страны ЕС испытывают сложности с эвакуацией собственных граждан. Возникает формально благородный повод, под прикрытием которого можно ввести в Африку собственный контингент. То есть номинально мы едем спасать европейцев и защищать права местных жителей», – считает эксперт.

«Однако, на мой взгляд, Германия в Судане будет выполнять более серьезные задачи. Скорее всего, бундесвер окажется вовлечен в уличные бои, что поможет «обкатать на практике» новое вооружение. Все это делается с дозволения американцев, поскольку теперь им неожиданно понадобился сильный бундесвер, а не сомнительная контора, занимающаяся строительством туалетов для солдат, которые не могут определить свой пол», – акцентирует Гердт.

«Учитывая ситуацию в Судане, Германия пытается приложить максимум усилий для эвакуации граждан ФРГ, чья жизнь находится под угрозой. Таким образом, формальная задача бундесвера – спасти жителей ЕС, застрявших в пылу африканской междоусобицы», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Однако у данного решения имеется и обратная сторона. Начало СВО в феврале прошлого года сильно отразилось на мироощущении немецких политиков. Канцлер Олаф Шольц провозгласил так называемую смену вех, в рамках которой ФРГ предстоит пройти длительный процесс ремилитаризации», – отмечает эксперт.

«Данная политическая установка ведет к целому ряду значимых последствий. Во-первых, Германия начинает наращивать военный бюджет, что повлечет за собой пересмотр всей экономики страны. Во-вторых, Берлин принимает на себя роль настоящего европейского лидера, что в текущих обстоятельствах означает не только статус финансового гиганта, но и военного», – подчеркивает собеседник.

«В связи с этим перед бундесвером встает непростая задача: необходимо соответствовать титулу «защитника ЕС». Напомню, что до этого года ФРГ не демонстрировала особого желания участвовать в военных конфликтах. Исключением стал Афганистан, но это было давно, еще до украинского кризиса», – отмечает эксперт.

«Фактически конфликт в Судане приобретает для Берлина качественно иное измерение. Бундесвер нашел тренировочный полигон в Африке, где можно отработать и скорректировать принципы работы вооруженных сил Германии. Опыт, полученный на территории данной страны, станет фундаментом для дальнейших преобразований армии, что наверняка увеличит шансы на участие ФРГ в будущих войнах», – резюмирует Рар.

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