Взгляд
26 апреля, среда  |  Последнее обновление — 14:18  |  vz.ru
Разделы

МС-21 обойдется в разы дешевле западных конкурентов

Российский МС-21 нарасхват Сергей Бобылев/ТАСС
Отечественный лайнер МС-21 обойдется как минимум вдвое дешевле его западных конкурентов – самолетов Boeing и Airbus. Его цена изначально ниже, плюс государство хочет осознанно поддержать авиационную отрасль, чтобы авиакомпаниям не пришлось резко повышать стоимость авиабилетов из-за огромных затрат на обновление авиапарка. Проблем со спросом на новый отечественный лайнер нет.  Подробности...
Перейти в раздел…

Американцам предложен выбор между третьей мировой и второй гражданской

REUTERS/Jonathan Ernst
80-летний президент США Джо Байден выдвинул свою кандидатуру на второй срок. Если участие в выборах будет возможно для него физически, в финале избирательной гонки он наверняка сойдется с Дональдом Трампом. Перспектива выбора из этих двух вызывает у опрошенных американцев в основном изнеможение (38%), страх (29%) и грусть (23%), но есть для них перспективы и похуже.  Подробности...
Перейти в раздел…

СВО заставляет скорректировать морскую реформу Сердюкова

Эксперты считают систему управления флотом слишком громоздкой Вадим Савицкий/РИА Новости
Четыре флота России и Каспийская флотилия могут быть выведены из подчинения военным округам и переподчинены Главкомату ВМФ. Таким образом, как считают эксперты, в России может быть восстановлена структура управления флотами, которая исчезла во времена министра обороны Анатолия Сердюкова. В чем заключаются особенности предыдущей и нынешней реформ и какой должна быть система управления флотами в идеале?  Подробности...
Перейти в раздел…

«Защитник ЕС» направился в Африку за боевым опытом

Германия собралась ввести войска в Судан CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС
Германия отправит 1,6 тыс. военнослужащих в Судан. До этого бундесвер держался в стороне от крупных зарубежных миссий, не считая Афганистана. Однако курс на милитаризацию, взятый канцлером Олафом Шольцем, заставляет менять стратегию на ходу. Для чего Берлину необходима эта операция и готовы ли к ней немецкие военные? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Шаман попал под огонь своих

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Поэт Дмитрий Артис, недавно вернувшийся с фронта, рассказал, что он встретился со своим 14-летним сыном и тот тут же поставил ему запись Шамана, в первую очередь песню «Я – русский». Оказывается, Шаман помогает современным подросткам осознать себя русскими. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

России не стоит надеяться на скорое прозрение Европы

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Из Европы вроде бы приходят обнадеживающие для России новости. Во всяком случае, протесты там становятся всё более массовыми. Но пока их явно недостаточно, чтобы изменить европейскую политику. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Сдача Карабаха – предпоследний шаг в стратегии Пашиняна

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Никол Пашинян не сумасшедший и не мазохист. Все его действия по сдаче армянских территорий, граждан и интересов служат высшей цели, указанной ему его зарубежными друзьями и инвесторами, вложившимися в его сначала журналистскую, а потом политическую карьеру. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

ЕС хочет «отбить» у России четыре страны

Посол Китая довел Европу до истерики

Что происходит в Судане

Перейти в раздел…

Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
Подробности...

Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
Подробности...

Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
  • Майские

  • Новогодние
Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
  • С Бразилией

  • С Индией

  • С Китаем
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Москва объявила о высылке десяти норвежских дипломатов
    Французские наемники расстреляли троих российских военнопленных В Конгрессе США захотели вернуть Украину к границам 1991 года ЮАР опровергла намерение выйти из МУС Названа предварительная причина разрушительного пожара в Свердловской области
    ФСБ предотвратила теракт в госпитале в Крыму В Пентагоне рассказали о ценных уроках конфликта на Украине В Тбилиси предсказали вмешательство США в выборы-2024 в пользу оппозиции Россиянина Довганя арестовали по делу о госизмене
    Экономист: США и ЕС придется расплачиваться за кражу российских активов Сенатор Ковитиди: Офис Зеленского подталкивает территории Украины к вхождению в состав России DE: США получили два тревожных сигнала перед приездом Лаврова По делу Навального об экстремизме в международный розыск объявили 11 человек

    уроки украинского конфликта


    Дробницкий: США готовятся превратить Тайвань во вторую Украину

    «не все успеют сбежать в Штаты»


    В Совфеде ответили на заявление Киева о «праве» Украины уничтожать все в Крыму и Донбассе

    «Скатертью дорога»


    В Пентагоне порадовались уходу Карлсона с канала Fox News

    Видео

    символ протеста


    Французы подняли против Макрона пустые кастрюли

    заявление о Крыме


    Скандал вокруг посла Китая важен по четырем причинам

    рост военных расходов


    Европа срочно кует оружие вовсе не из-за России

    дефицит и рост цен


    Ловля нарушителей санкций против российской нефти опасна для самих США

    демографические причины


    Уничтожение Украины становится залогом процветания Польши

    старость не радость


    Максим Соколов: Вайкуле занялась гробокопательством

    чувство разочарования


    Тимофей Бордачев: Особые отношения России и Германии не закончатся никогда

    историческая перспектива


    Дмитрий Винник: Объективная реальность существует, просто доступна не каждому

    карикатура


    Европейские «собачки Вашингтона» изображают раскол

    «Защитник ЕС» направился в Африку за боевым опытом

    Бундесвер отправляет войска в Судан за боевым опытом для будущих войн
    Германия собралась ввести войска в Судан
    		  
    26 апреля 2023, 13:30
    Фото: CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС
    Текст: Евгений Поздняков

    Германия отправит 1,6 тыс. военнослужащих в Судан. До этого бундесвер держался в стороне от крупных зарубежных миссий, не считая Афганистана. Однако курс на милитаризацию, взятый канцлером Олафом Шольцем, заставляет менять стратегию на ходу. Для чего Берлину необходима эта операция и готовы ли к ней немецкие военные?

    В связи с продолжающимся вооруженным конфликтом на территории Судана немецкие власти заявили о намерении направить в эту страну до 1,6 тыс. военнослужащих, чья миссия продлится до 31 мая. Об этом сообщает издание Der Spiegel. Отмечается, что в случае «чрезвычайных ситуаций» или «проведения конкретных операций» численность контингента может быть увеличена.

    Мандат, регламентирующий пребывание немецких военных в Судане, был составлен министерствами иностранных дел и обороны ФРГ. При этом, как уточняется в статье, он уже был одобрен федеральным правительством, в связи с чем голосование за его принятие в Бундестаге может состояться уже на этой неделе.

    Правительство Германии обосновывает необходимость подобной операции нестабильной обстановкой в Судане. Подчеркивается, что отправка представителей бундесвера в Африку происходит с полного согласия принимающей стороны и соответствует всем нормам международного права.

    При этом немецким служащим разрешается применять оружие в том случае, если это обеспечит выполнение приказа или будет способствовать эвакуации мирных граждан. В настоящий момент сложно оценить точную стоимость «военной вылазки» ФРГ, однако, как заявляет правительство, лишь эвакуация жителей ЕС обойдется стране в 22,4 млн евро.

    При этом согласно основному закону (конституции) Германии, страна может использовать бундесвер исключительно в оборонительных целях. В связи с этим обосновать отправку немецкого контингента за рубеж, апеллируя к собственному законодательству, довольно трудно. Возможно, этим и объясняется тот факт, что ФРГ долгое время не стремилась к серьезному военному присутствию в других странах.

    Исключением стал, пожалуй, Афганистан, где немецкий контингент уступал в численности лишь американскому. Как писала «Российская газета», с 2001 года в этой стране прошло службу около 150 тыс. граждан Германии, которые были дислоцированы в Гиндукуше. Тем не менее военные ФРГ участвуют в некоторых миссиях, зачастую санкционированных ООН.

    Очевидно, что ФРГ переживает очередной виток переосмысления собственного положения на международной арене. В прошлом году уже звучали громкие заявления канцлера страны Олафа Шольца о том, что Берлин должен стать обладателем «самой большой традиционной армии в Европе».

    Кроме того, был создан специальный фонд размером в 107 млрд евро, который призван помочь увеличить траты Германии на оборону до заветных 2% от ВВП. Действия немецких политиков во многом поразили даже западных экспертов, а издание Foreign Affairs пророчило ФРГ будущее «крупнейшего государства ЕС по уровню вложений в военную сферу с растущим присутствием в странах Восточной и Центральной Европы».

    Однако постепенно милитаристские амбиции Германии начали разбиваться об айсберг жестокой реальности. Так, уже в декабре прошлого года стало понятно, что даже при выделении колоссальных сумм в рамках созданного спецфонда стране все равно не удастся достичь нормы НАТО на оборонные расходы в 2% от ВВП ни в текущем году, ни к 2026 году.

    Позже действующий министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что бундесвер не сможет защитить Германию в случае введения военного положения. По его мнению, вооруженным силам страны не хватает материальной базы. В частности, он отметил, что Берлину стоит уделять больше внимания модернизации собственных ВС.

    Впрочем, откровения Писториуса не открыли новых секретов о немецкой армии в ее нынешнем изводе. Скорее, они лишь констатировали удручающее состояние бундесвера. До этого в информационном поле то и дело всплывали новости о критически недостаточном финансировании армии ФРГ или фактическом отсутствии ПВО над Берлином.

    Таким образом, солдаты Германии рискуют войти в Судан с неутешительным багажом системного кризиса оборонной сферы. Между тем африканская страна находится в шаге от гражданской войны.

    На этом фоне многие страны начали операции по эвакуации собственных граждан из зоны боевых действий. Так, США помогли уехать с континента семьям госслужащих, пообещав вернуться за остальными американцами. При этом Штаты отказываются от взаимодействия с кем-либо в рамках обеспечения безопасности жителей страны, оказавшихся в Судане.

    В то же время почти все россияне, кто был в зоне боевых действий в Судане, эвакуированы из горячих точек в посольство Российской Федерации. В настоящий момент дипломаты прорабатывают возможные маршруты для выезда людей. Об этом сообщил глава дипмиссии в Хартуме Андрей Черновол.

    «Отправка немецкого контингента в Судан де-факто намекает всему международному сообществу на то, что конституционное положение о неучастии ФРГ в военных конфликтах больше не действует. Между тем принципиальный отказ бундесвера от пребывания за границей долгое время являлся основой функционирования наших вооруженных сил», – сказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

    «Теперь фундамент, на котором стояло наше государство после Второй мировой, размывается, и можно только гадать, куда еще после Судана забросят наших ребят. Вне всяких сомнений, Берлин и до этого нарушал данный запрет, участвуя, например, в миссиях в Афганистане. Однако тогда наш контингент преимущественно выполнял задачи по охране объектов. Напрямую в военных действиях мы участвовали редко», – отмечает эксперт.

    «Теперь же Германия, очевидно, приобрела военные амбиции иного уровня.

    Это особенно заметно по риторике нашего канцлера, который регулярно апеллирует к необходимости ремилитаризации ФРГ. Однако за 70 лет страна успела позабыть об основных принципах работы вооруженных сил. Поэтому и возникает потребность в тренировочном полигоне», – подчеркивает собеседник.

    «Судан идеально подходит на эту роль. В нем разгорается крупный гражданский конфликт, а страны ЕС испытывают сложности с эвакуацией собственных граждан. Возникает формально благородный повод, под прикрытием которого можно ввести в Африку собственный контингент. То есть номинально мы едем спасать европейцев и защищать права местных жителей», – считает эксперт.

    «Однако, на мой взгляд, Германия в Судане будет выполнять более серьезные задачи. Скорее всего, бундесвер окажется вовлечен в уличные бои, что поможет «обкатать на практике» новое вооружение. Все это делается с дозволения американцев, поскольку теперь им неожиданно понадобился сильный бундесвер, а не сомнительная контора, занимающаяся строительством туалетов для солдат, которые не могут определить свой пол», – акцентирует Гердт.

    «Учитывая ситуацию в Судане, Германия пытается приложить максимум усилий для эвакуации граждан ФРГ, чья жизнь находится под угрозой. Таким образом, формальная задача бундесвера – спасти жителей ЕС, застрявших в пылу африканской междоусобицы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако у данного решения имеется и обратная сторона. Начало СВО в феврале прошлого года сильно отразилось на мироощущении немецких политиков. Канцлер Олаф Шольц провозгласил так называемую смену вех, в рамках которой ФРГ предстоит пройти длительный процесс ремилитаризации», – отмечает эксперт.

    «Данная политическая установка ведет к целому ряду значимых последствий. Во-первых, Германия начинает наращивать военный бюджет, что повлечет за собой пересмотр всей экономики страны. Во-вторых, Берлин принимает на себя роль настоящего европейского лидера, что в текущих обстоятельствах означает не только статус финансового гиганта, но и военного», – подчеркивает собеседник.

    «В связи с этим перед бундесвером встает непростая задача: необходимо соответствовать титулу «защитника ЕС». Напомню, что до этого года ФРГ не демонстрировала особого желания участвовать в военных конфликтах. Исключением стал Афганистан, но это было давно, еще до украинского кризиса», – отмечает эксперт.

    «Фактически конфликт в Судане приобретает для Берлина качественно иное измерение. Бундесвер нашел тренировочный полигон в Африке, где можно отработать и скорректировать принципы работы вооруженных сил Германии. Опыт, полученный на территории данной страны, станет фундаментом для дальнейших преобразований армии, что наверняка увеличит шансы на участие ФРГ в будущих войнах», – резюмирует Рар.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •