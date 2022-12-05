Германия оказалась не в состоянии тратить на оборону по стандартам НАТО

Германии, несмотря на спецбюджет на перевооружение бундесвера в размере 100 млрд евро, не удастся выполнить требование НАТО выделять на оборону не менее 2% ВВП ни в 2023 году, ни с 2026 года, сообщили СМИ.

Как передает Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой доклад Института немецкой экономики, достижение этой цели отложено на длительный срок, при этом необходимых закупок техники не удастся осуществить даже в краткосрочной перспективе.

Эксперты института связывают задержки с закупкой военной техники и проблему недофинансирования бундесвера в рамках планирования регулярного бюджета с ростом цен.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил намерение Германии увеличить размер расходов на оборону до 2% ВВП. В то же время Институт немецкой экономики прогнозирует, что для выполнения этой задачи Германии даже с учетом выделения спецсредств в размере 100 млрд евро пришлось бы наращивать регулярный бюджет на оборону не менее чем на 5% в год.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны – члены Североатлантического альянса нарастили свои суммарные военные расходы на 350 млрд долларов в сравнении с 2014 годом. Он добавил, что страны НАТО должны продолжать увеличивать расходы на оборону. Выделение 2% ВВП на оборону должно рассматриваться как минимум, а не как потолок.