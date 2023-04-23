США эвакуировали чиновников, но прочих американцев оставили в Судане

На фоне эвакуации чиновников США из Судана замглавы Госдепа Басс сообщил об отсутствии планов вывозить других сограждан

Глава американского государства Джо Байден сообщил, что военные эвакуировали госслужащих США с территории Судана. Замгоссекретаря по вопросам управления Джон Басс сказал, что у Вашингтона нет планов эвакуировать американцев из Судана.

США временно приостанавили работу своего посольства. Байден сообщил, что «американские военнослужащие провели операцию по эвакуации госслужащих США из Хартума». Он сказал, что «получает регулярные отчеты о текущей работе по оказанию посильной помощи американцам в Судане», передает ТАСС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что госслужащие эвакуированы с семьями. Госдеп обещал «продолжить оказывать американцам в Судане помощь в планировании их собственной безопасности».

Басс заявил, что в Госдепе «не предполагают координации эвакуации правительства США» для американцев в Судане в ближайшее время. Вашингтон планирует взаимодействовать с международными организациями и другими государствами для безопасности граждан США, передает РИА «Новости».

В администрации США заявили, что военные эвакуировали из Судана всех госслужащих, членов их семей, а также несколько иностранных дипломатов. Всего эвакуировано менее 100 человек. Подчеркивается, что операцию проводил «только» Пентагон, сообщения о помощи Сил быстрого реагирования Судана не соответствуют действительности. Самолеты США «беспрепятственно входили и выходили» из воздушного пространства Судана, сказали в Белом доме. При этом «значительное число сотрудников из местного населения осталось», они продолжат следить за комплексом.

Напомним, почти все россияне, кто был в зоне боевых действий в Судане, эвакуированы из «горячих точек» в посольство России. Российские дипломаты прорабатывают возможные маршруты для эвакуации людей.