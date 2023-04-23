Россиян в Судане эвакуировали из «горячих точек» в посольство

Глава российской дипмиссии в Хартуме Андрей Черновол сообщил, что почти все сограждане эвакуированы из «горячих точек» в посольство

Всех россиян, кто был в зоне боевых действий в Судане, удалось забрать в посольство, кроме россиянки с ребенком в здании Нубийской митрополии, сообщил глава российской дипмиссии в Хартуме Андрей Черновол.

Черновол указал, что бои в Судане разразились «одновременно, повсеместно и достаточно активно», россияне в тот момент «находились примерно в шести-семи «горячих точках». «К счастью, нам оттуда людей вытащить удалось», – приводит слова посла РИА «Новости».

С теми, кто находится в относительно безопасных местах вдали от линий соприкосновения, дипломаты поддерживают связь. По его словам, «последняя точка, где отдельно от посольства находятся наши граждане, попавшие в опасную ситуацию» – здание Нубийской митрополии.

Около недели назад епископ Александрийской православной церкви, митрополит Нубийский и всего Судана Савва сообщил, что в здании митрополии в Хартуме заблокированы 15 человек, в том числе россиянка с ребенком, которые не могут покинуть здание из-за обстрелов.

Посол сообщил, что «с обеих сторон линии соприкосновения» предпринимались попытки эвакуировать людей из здания, но оно расположено «как раз на этой линии соприкосновения», в связи с чем эвакуация опасна. «А рисковать мы не хотим», – заявил Черновол, добавив, что «предприняли уже не один десяток попыток вызволить их оттуда». Пока «им безопаснее оставаться за стенами митрополии».

Российские дипломаты в Судане прорабатывают все возможные маршруты для эвакуации людей, сообщил Черновол, «но пока в теории». Хотя обе стороны конфликта заверили в готовности способствовать эвакуации, есть «объективные сложности». «Если ситуация не изменится в лучшую сторону, конечно, будем проводить как минимум частичную эвакуацию», – заявил он.

Черновол уточнил, что над территорией Судана «до 30 апреля продлен бесполетный режим». Он не исключил, что для эвакуационной авиации могут сделать исключение, но сейчас «международный аэропорт столицы – одно из мест боевых действий». Черновол касательно выезда в Порт-Судан указал, что «это теоретически возможно, но связано с очень большими логистическими сложностями».

Напомним, в Судане продолжаются бои между спецназом Судана и вооруженными силами страны. В результате столкновений погибли более 600 человек.

