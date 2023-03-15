Германия избавляется от признающих силу России генералов

Генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн будет уволен, сообщили источники немецкой прессы. Пока не совсем ясно, что послужило тому причиной. То ли новый шеф Минобороны Писториус подбирает для себя более удобных подчиненных, то ли виноват сам генерал – недавно Цорн призвал перестать недооценивать военный потенциал России, за что всё та же пресса подвергла генерала остракизму.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус решил уволить генерального инспектора бундесвера 63-летнего генерала Эберхарда Цорна, назначив на его должность 59-летнего генерал-лейтенанта Карстена Бройера. Об этом сообщили немецкие издания Spiegel и Bild со ссылкой на источники. Писториус уже поставил Цорна в известность, но официально Минобороны пока не объявляло о перестановках. Источники в бундесвере предрекают, что Бройер вступит в должность в ближайшее время.

Стоит пояснить: генеральный инспектор – это главнокомандующий вооруженными силами Германии, немецкий аналог российской должности начальника Генштаба. Генеральный инспектор отвечает за общую концепцию обороны, в том числе за стратегическое планирование, за управление как вооруженными силами в целом, так и отдельными операциями, передает ТАСС.

Как и в России, он по статусу приравнен к заместителю главы Минобороны. Но, в отличие от России, германский «начальник Генштаба» имеет официальный прямой доступ к «первому лицу» – он по должности считается главным военным советником канцлера, то есть как бы через голову своего непосредственного начальника – шефа Минобороны. При этом глава Минобороны не может быть военным – это гражданский политик, который, однако, считается главнокомандующим вооруженными силами. Но лишь в мирное время. В случае войны командование переходит к канцлеру.

Генерал Цорн занял свой нынешний пост в апреле 2018 года (кстати, у него говорящая фамилия, переводится как «гнев»). По военному образованию – артиллерист, однако Цорну доводилось возглавлять и воздушно-десантную бригаду. За плечами у него участие в миротворческих операциях в бывшей Югославии – в Боснии.

«Думаю, в большей степени это «аппаратное решение» Писториуса, однако и Цорн подал удобный повод для своего увольнения – он осмелился нарушить общественно-политический консенсус, который заключается в безоговорочной поддержке Киева и в абсолютной уверенности в победе ВСУ, в том числе и с помощью немецкого оружия», – поясняет старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

«С одной стороны, Писториус зачищает команду от людей своих предшественников, а с другой – убирает критиков курса правительства касательно Украины.

В общем, консолидируется и руководство бундесвера, и вся правящая команда. Создается гомогенная политическая атмосфера в коридорах власти», – сказал он.

Специфика Германии такова, что министр обороны – должность больше хозяйственно-административная, а вот боевой подготовкой войск занимается как раз генеральный инспектор, уточняет германист.

«Приход Писториуса знаменовал собой новую веху в оборонной политике Берлина. Уволенная в январе Кристина Ламбрехт была откровенно слаба на этой должности, профессионально непригодна. Правда, генерал Цорн занимал свой пост еще до того, как пришла Ламбрехт, однако она ведь продолжала политику своих предшественниц – это Урсула фон дер Ляйен, нынешняя глава Еврокомиссии, и Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую, к слову, Ангела Меркель рассматривала как свою преемницу на посту канцлера. Все они дамы пытались придать германской армии некое «инфантильное», пацифистское лицо», – напоминает Камкин.

«Лично Цорн виноват в том, что закрывал глаза на эту политику, соглашался на этот медленный упадок немецкой армии, на ее деградацию. Устаревало вооружение, возник явный недостаток финансирования. Выходит, что за просчеты Ламбрехт несет ответственность и Цорн – как человек из ее команды. Сейчас время другое, и другой запрос. Перед Писториусом по сути стоит задача ремилитаризации Германии. Шольц анонсировал не только резкий рост ассигнований на армию, но и рост численности личного состава. Соответственно, кадры в генералитете, которые остались с «пацифистских» времен, больше не нужны», – подытоживает эксперт.

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Цорн действительно угодил в скандал в сентябре, когда в интервью журналу Focus взялся оценивать итоги наступления ВСУ в Харьковской области, в ходе которого были взяты Изюм и Балаклея. Цорн тогда призвал не рассматривать недавние «успехи» украинских военных как полномасштабное контрнаступление. В лучшем случае, по мнению генерала, речь идет о «контрударах, с помощью которых можно взять под контроль населенные пункты или отдельные участки фронта, но не оттеснить Россию назад на широком фронте».

Цорн также выразил сомнение в том, что у украинских военных хватит сил для масштабного контрнаступления. «Им нужно превосходство как минимум три к одному», – констатировал генеральный инспектор. Цорн также выразил опасения, что Россия может атаковать ряд соседних стран, открыв новые фронты и, возможно, нацелившись на «Калининград, Балтийское море, финскую границу, Грузию, Молдавию».

Эти высказывания сильно расходились с мнением, преобладавшим в правящих кругах ФРГ, где наступление ВСУ вызвало волну оптимизма. Цорн мигом превратился в мишень для упреков. Так, американский генерал Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, отметил его «поразительно плохой анализ российских возможностей». Это было не первое выступление Цорна, которое вряд ли понравилось западной аудитории. В августе генерал говорил, что нельзя недооценивать потенциал армии России, у которой есть еще «огромные запасы» вооружений. В частности, российские ВКС могут представлять угрозу блоку НАТО, цитировал Цорна Reuters.

«В Германии фактически продолжается чистка так называемых старых силовиков. Это те люди, которые не хотят принимать политику, «ориентированную на ценности» либерально-зеленого правительства ФРГ», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя отставку генерала.

«Взгляды правящих политиков в том числе подразумевают победу «борющейся за свободу против российского агрессора» Украины. И когда около года назад глава военно-морского флота заявил о преимуществах российской армии, это серьезно разозлило власти. Аналогичная ситуация сейчас складывается и с начальником Генштаба», – продолжил собеседник. «Сегодня в Германии преобладает культура запретов, к альтернативным мнениям в правящих кругах прислушиваться не собираются. И тех, кто не согласен с общепринятой позицией, будут и впредь гнать в шею», – заключил Рар.

Карстен Бройер (фото: Jens Kalaene/dpa/Gobal Look Press)

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине января канцлер Олаф Шольц сменил главу Минобороны. Впервые с 2013 года Минобороны возглавит мужчина – Борис Писториус. До Писториуса этот пост занимала Кристина Ламбрехт. Незадолго до отставки она признала, что бундесвер утратил способность выполнять свои обязательства в рамках НАТО. По словам министра, несмотря на специально созданный фонд для бундесвера в 100 млрд евро, оборонный бюджет в 2023 году надо еще увеличить. Цорн тогда тоже призвал к увеличению оборонного бюджета.

Теперь новым «начальником Генштаба», если верить источникам, станет Карстен Бройер, сообщает РИА «Новости». Бройер начинал офицерскую карьеру в войсках ПВО. Как и Цорну, ему довелось служить в бывшей Югославии, точнее – в сербском крае Косово. Но прославился он в разгар пандемии, когда канцлер Шольц поручил ему руководство штабом по вакцинации населения от коронавируса. С тех пор немецкая печать называет Бройера «генерал-корона», пишет РБК.

Впоследствии Бройер возглавил недавно созданное «Территориальное командование» бундесвера, которое занимается ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций (в этой сфере это аналог нашего МЧС), а также борьбой «с гибридными угрозами», взаимодействием армии с гражданскими ведомствами, а также управляет перемещениями войск в пределах немецкой территории.

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