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3 марта, пятница  |  Последнее обновление — 11:59  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
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Украина ищет уязвимость российской ПВО беспилотниками

ВС Украины проверяют прочность российской ПВО с помощью БПЛА Ukrainian Air Force/Wikipedia
ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО. Какие цели преследуют ВС Украины, осуществляя подобные атаки, и с помощью чего Россия могла бы эффективнее им противостоять?  Подробности...
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Берлин принял курс «остервенелых ястребиц»

В Германии представили план «феминистской» внешней политики Wolfgang Kumm/DPA/Picture alliance/Global Look Press
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок анонсировала старт «феминистской» внешней политики. Изменения направлены на то, чтобы министерство иностранных дел Германии приобрело «более женское лицо». Как подобная инициатива отразится на внешнеполитическом курсе Берлина и к каким результатам она может привести Германию?  Подробности...
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Брянскую область атаковали по-басаевски

Неовласовцы атаковали Брянскую область кадр из видео
Несколько групп украинских боевиков атаковали Брянскую область. Их вылазку президент России квалифицировал как теракт. Террористы представились «Русским добровольческим корпусом», который тесно сотрудничает с ВСУ и местной разведкой. Что известно об этой организации и почему ее действия похожи на вылазки террористов на Северном Кавказе?  Подробности...
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Почему большевики пошли на унизительный Брестский мир

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 марта 1918 года Советская Россия в Брест-Литовске подписала Брестский мир, тяжелый и обидный. Россия теряла богатые инфраструктурой и населением территории – и фактически проигрывала начавшуюся в 1914 году войну. Подробности...
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Мы плохие. Очень плохие. Бойтесь нас

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Мы бесконечно играем на их поле, где они задают правила, наклеивают ярлыки нашим, да и собственным родственникам, то отказываясь от них, то их предавая. А мы лишь отвечаем. Подробности...
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Откроет ли Украина Приднестровский фронт

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Киев готов ввести войска в Приднестровье. Однако пока ему мешают внешние силы – и не только Россия. Подробности...
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Атака диверсантов с Украины. Что это было?

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Авиация ЕС запросила пощады

Украина лишила Германию армии

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В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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    Берлин принял курс «остервенелых ястребиц»

    В Германии представили план «феминистской» внешней политики
    		  
    3 марта 2023, 11:24
    Фото: Wolfgang Kumm/DPA/Picture alliance/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков

    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок анонсировала старт «феминистской» внешней политики. Изменения направлены на то, чтобы министерство иностранных дел Германии приобрело «более женское лицо». Как подобная инициатива отразится на внешнеполитическом курсе Берлина и к каким результатам она может привести Германию?

    Берлин планирует вложить 12 млрд евро в комплекс проектов по защите прав женщин, гендерному равенству и участию девушек в международной политике во всем мире. Об этом сообщается на официальном сайте МИД ФРГ. Подробный план реализации «феминистской инициативы» изложили на этой неделе глава дипведомства Анналена Бербок и министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце.

    Согласно обнародованному 88-страничному документу, как минимум 8% немецких фондов развития должны быть направлены на проекты, связанные с гендерным равенством. При этом 85% организаций-спонсоров обязуются иметь эту цель в качестве второстепенной. В плане указаны десять основных руководящих принципов, которые были опубликованы изданием The Pioneer.

    К ним относятся предложение гуманитарной помощи угнетенным по признаку половой принадлежности за пределами ФРГ, обеспечение участия женщин и маргинализированных сообществ в экономических процессах, а также учет гендерных вопросов в области климата и энергетики.

    «Мы проводим феминистскую внешнюю политику, потому что это необходимо. Женские права до сих пор остаются менее защищенными, чем мужские», – цитирует главу МИД ФРГ Бербок издание Politico. Она подчеркнула, что задача нововведений также состоит в том, чтобы придать немецкому обществу «стимул дальнейшего развития в правильном направлении».

    По ее словам, Германия должна стать мировым лидером в вопросах защиты «маргинализированных сообществ». Бербок уточнила, что цель Берлина – бороться за свободу угнетенных не только по половой принадлежности, но и по религиозному, возрастному и национальному признакам.

    В свою очередь Шульце заверила, что страны с высоким уровнем гендерного равенства меньше страдают от голода и бедности. Бербок же добавила, что участие женщин в подписании мирных договоров делает документы «более устойчивыми».

    Выступление главы дипведомства ФРГ прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, прежде чем представлять подобные инициативы, министру иностранных дел Германии было бы неплохо «доказать, что она женщина».

    «Рассуждения Бербок по поводу феминистической инициативы во внешней политике крайне сомнительны. Например, не очень понятны основания для ее слов о том, что подписанные женщинами мирные договоры более стабильны. Однако ничего удивительного тут нет: уровень интеллекта главы МИД ФРГ стал понятен после заявлений о развороте на 360 градусов», – считает экс-депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

    «Она – марионетка, которую воспитал фонд Джорджа Сороса. Убеждения, на основе которых Бербок проводит столь странную политику, внедрялись в ее сознание на протяжении десятилетий. Адекватные страны будут воспринимать этот проект с легкой ухмылкой», – отмечает эксперт.

    «Мы пытаемся выстраивать отношения с ОАЭ, Саудовской Аравией, Китаем и Турцией. Эти страны не разделяют извращенной идеологии Запада.

    Каждый раз, когда мы беремся за обсуждение с ними вопросов ЛГБТ или гендерной принадлежности, к нам относятся с понимающим снисхождением, словно Германия превратилась в глубоко больного человека», – подчеркивает собеседник.

    «К тому же рассуждения о важности женщин в политике крайне сложно воспринимать от страны, где пост министра обороны занимала Урсула фон дер Ляйен. Она развалила армию ФРГ, способствовала тому, что военное ведомство погрязло в коррупционных скандалах. Видимо, половая принадлежность не помогла ей преодолеть воровские наклонности», – рассказывает Гердт.

    «Ангела Меркель тоже не стала выдающимся руководителем. Заигрывания с Минскими соглашениями привели к тому, что страна после ее ухода погрязла в хаосе. Нельзя забывать и о том, что именно она пустила в ФРГ тысячи мигрантов, чья культура несовместима с европейским мировоззрением», – подчеркивает эксперт.

    «Я глубоко убежден в том, что ведущие посты в государственном аппарате должны доставаться людям с достойными профессиональными качествами. Половую принадлежность необходимо оттеснить на второй план. В частности, женщины – члены партии «Альтернатива для Германии» всегда выступали против подобных квот», – отмечает собеседник.

    «Они регулярно подчеркивают, что взятый Берлином курс – путь в никуда. Назначение на должность может происходить исключительно в соответствии с заслугами конкретного человека. По-другому и быть не может», – акцентирует эксперт.

    «В целом удивительно, с какой готовностью немецкие управленцы обсуждают столь бредовые инициативы, в то время как в стране голодают пенсионеры, не отапливаются школы и детские сады,

    ведется неадекватная внешняя политика в отношении украинского кризиса. Действительно, торжественно открывать гендерно-нейтральные туалеты в разы проще, чем трудиться на благо граждан», – подчеркивает собеседник.

    «Мне бы очень хотелось, чтобы весь цивилизованный мир взял пример с этой инициативы, развернув ее в сторону семейных ценностей. Западу пора понять, что он представляет собой лишь наглое воинствующее меньшинство. Было бы хорошо иметь большее количество фондов, которые занимаются продвижением традиционных уз брака», – отметил Гердт.

    В свою очередь германский политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что «идея феминистской внешней политики действительно пользуется поддержкой у избирателей партии «Зеленых». «Но большинство граждан равнодушны к подобным проектам. Немцы – толерантный народ, который выступает за равенство и реализацию прав женщин. Однако тот факт, что подобная деятельность правительства постепенно превращается в культ, устраивает немногих», – отмечает эксперт.

    «В принципе, опубликованный план можно назвать попыткой Бербок заработать политические очки в надежде занять пост канцлера в 2025 году. Феминистическая тема является ее излюбленной «фишкой», – подчеркивает собеседник.

    «К тому же не совсем понятно, на основе чего выстраивается утверждение о миролюбивости женщин в политике. Урсула фон дер Ляйен, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Лиз Трасс, Виктория Нуланд – главные противники дипломатического решения конфликта на Украине. Они стали олицетворением образа подлинного ястреба», – акцентирует Рар.

    «Проблема девушек во власти состоит в том, что карьера управленца подразумевает наличие такого качества, как мужество. Многие представительницы слабого пола в надежде на успех откровенно перебарщивают с его демонстрацией. Вместо мягкости, свойственной женщинам, раскрывается агрессия», – считает эксперт.

    «Подобные инициативы заставляют девушек думать, что их задача – побороть мужчин. От этого происходит великое множество проблем. Радует, что немецкая политика может предложить не только остервенелых «ястребиц», но и «голубок». Таковой, в частности, является Сара Вагенкнехт», – подчеркивает собеседник.

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