«Знаток геометрии» Бербок может стать главным лицом Германии

Глава германского МИД Анналена Бербок вновь оконфузилась в публичных заявлениях. На этот раз она рекомендовала президенту России Владимиру Путину совершить «разворот курса на 360 градусов» ради достижения мира. Почему регулярная демонстрация невежества не вредит популярности Бербок в Германии, где ей сулят пост федерального канцлера?

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предложила президенту России Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», и тогда весь мир будет счастлив. На заявление дипломата, которое, по сути, означает, что все должно остаться как есть, сразу же обратили внимание в Москве.

Так, телеведущий Владимир Соловьев отметил, что она устанавливает рекорды глупости. Прокомментировал слова Бербок и замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. «Очень забавно, что такие невежественные люди управляют Европой. Без сомнения, знаток геометрии», – цитирует его ТАСС.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова рекомендовала Бербок «выучить хоть один школьный предмет». В противном случае, отмечает Захарова, «возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе при ее правлении нет».

Это уже далеко не первый ляп подобного рода, прозвучавший из уст главы германского МИД. Осенью минувшего года Бербок во время своего выступления на одном из ток-шоу провела параллель между конфликтом на Украине и войнами «во времена Наполеона». Она отметила, что боевые действия велись проще, поскольку тогда использовались «одни танки».

Спустя несколько дней Бербок, рассуждая о будущем Германии, заговорила о странах, которые якобы находятся на «сотни тысяч км» от Берлина. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда с иронией предположила, что дипломат говорит о Луне. «Длина окружности Земли по меридиану или по экватору – примерно 40 тысяч км. А от Луны до Земли как раз почти 400 тысяч км», – написала она в Telegram.

Также на счету Бербок резонансное заявление о «войне против России». Правда, позднее дипломат сказала, что ошиблась, и напомнила пословицу «Не ошибается лишь тот, кто не живет». Между тем в самой Германии высказывание политика восприняли крайне негативно. Так, один из читателей Die Welt написал: «В дипломатии надо уметь держать свой дурной язык под контролем. Она сначала говорит, а потом думает».

Однако сейчас западные СМИ будто бы не заметили заявление Бербок о «повороте на 360 градусов». Германский политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД уточнил – это уже традиционное поведение прессы при подобных конфузах главы МИД.

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«Глава нашего ведомства известна своими, мягко говоря, странными изречениями. Теперь она считает, что мир во всем мире наступит после того, как Владимир Путин покрутится вокруг себя, – иронизирует собеседник. – Кто-то объясняет подобные высказывания чудовищным невежеством Бербок. Все помнят, как она искусственно приукрашивала свою биографию в части образования».

«Но вынужден признать, что в западных СМИ «странности» госпожи Бербок нарочно не замечают и почти никогда не высмеивают. Более того, другие германские дипломаты очень мягко и вежливо корректируют ее заявления», – указывает политолог.

«С тех пор, как Анналена Бербок заняла пост главы дипломатического ведомства, заговорив о «феминистской внешней политике», она пользуется ошеломляющим успехом среди населения. «Зеленым» политикам в целом довольно многое прощается», – продолжил он.

«Бербок обрела своего рода имидж Жанны д’Арк, которая успешно сражается с неугодными Западу «диктаторами». И ее «простодушие» вызывает умиление у простых немцев. Не исключаю, что она даже может стать новым канцлером ФРГ в 2025 году», – полагает Рар.

Сообщение о том, что Анналена Бербок намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера Германии, в воскресенье появилось на страницах французского издания Journal du Dimanche. Газета уточняет, что это может произойти в случае роспуска Бундестага из-за ситуации на Украине.

«Фраза Бербок о повороте на 360 градусов отражает уровень профессиональной подготовки и кругозора политиков, которые составляют основу элит европейских государств, в том числе Германии», – в свою очередь замечает Артем Соколов, научный сотрудник центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО МИД РФ.

«Раньше падение общего уровня топовых политиков не оказывало существенного влияния на курс Европы. Сейчас же, по мере того как международная среда становится более конкурентной, эта ситуация предъявляет элитам новые требования, к которым они зачастую не готовы», – продолжил собеседник.

«И, например, недавняя отставка Кристины Ламбрехт с поста главы военного ведомства ФРГ – лишнее тому подтверждение. Бербок сегодня показывает, что в ряде аспектов не вполне соответствует своей должности. Но проблема в том, что на ее стороне идеология», – указывает эксперт.

«Тот факт, что все заявления она озвучивает с определенным уровнем искренности, позволяет ей не переживать о допущенных ошибках. Более того, у Бербок есть устоявшееся ядро сторонников, состоящее из молодых хорошо обеспеченных людей. Они готовы воспринимать идеологизированную картину, которую отстаивает глава МИД», – заметил собеседник.

«В связи с этим не исключаю, что Бербок вновь попытается занять пост канцлера Германии. Однако ей в любом случае придется непросто. Нельзя упускать из виду консерваторов, которые уже сегодня выходят на улицы с требованием сократить объем военной помощи Украине», – заключил Соколов.

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