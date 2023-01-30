В Германии предсказали исход конфликта Шольца и Бербок

Вальдемар Гердт: Подконтрольная Вашингтону Бербок вредит Шольцу

Анналена Бербок – ставленница Вашингтона, слишком часто переходившая дорогу Шольцу. Вероятно, канцлер готовится к ее скорому увольнению, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политик Вальдемар Гердт. Ранее издание Bild сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц тщательно фиксирует ошибки главы МИД Анналены Бербок.

«Бербок, безусловно, должно было насторожить, что разногласия с Шольцем приобрели публичный характер. Однако она неспособна полноценно анализировать происходящее. В противном случае глава МИД старалась бы реже допускать заявления, противоречащие линии канцлера», – сказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«Очевидно, что именно такая глава внешнеполитического ведомства и нужна заокеанским кураторам. Бербок фактически является ставленницей Вашингтона. Заявления о том, что ей неважно мнение граждан Германии в вопросе поддержки Украины, – лишнее тому подтверждение. Подобные слова стоили бы кресла любому политику, но только не той, кого поддерживает Белый дом», – подчеркивает эксперт.

«Вся «самостоятельность» дипломата обусловлена сразу двумя вещами – наличие четких инструкций и контроля со стороны США, а также полный личный непрофессионализм», – отмечает собеседник.

«При этом сам Шольц сейчас пытается защитить свой имидж. Он как канцлер несет ответственность за деятельность всех министерств. Подобными публикациями простому немцу дают понять, что заявления Бербок не равны мнению Шольца. Идет своего рода подготовка к отставке главы МИД», – акцентирует эксперт.

«Уверен, что в случае увольнения дипломата канцлер будет действовать жестче, чем раньше. В частности, ему придется настаивать на том, чтобы пост занял кто-то из предложенных им кандидатур, как это уже произошло с новым министром обороны Борисом Писториусом», – резюмирует Гердт.

Ранее стало известно, что в ведомстве федерального канцлера Германии ошибки Бербок «тщательно фиксируются». Об этом сообщает издание Bild, подчеркивая, что Шольц принципиально не выступает с публичной критикой министров вне зависимости от степени раздражения их высказываниями.

Указывается, что Бербок в последнее время не раз давала поводы для недовольства. Так, она призывала к скорейшему решению по вопросу поставок танков Украине, после чего ее ждал «серьезный разговор» с ведомством канцлера. Ее слова о том, что Германия не станет блокировать поставки танков, также вызвали «бурное» недовольство.

Сообщается, что между Шольцем и Бербок возникли разногласия из-за поездки канцлера в Китай, а также отказа Бербок участвовать в заседании франко-германского кабинета министров из-за семейного отпуска (позднее мероприятие отменила французская сторона).

Информация о разногласиях Бербок и Шольца появилась практически сразу, как их правительство начало работу. Тогда первым камнем преткновения стала судьба газопровода «Северный поток – 2».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД