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В Германии предсказали исход конфликта Шольца и Бербок
Вальдемар Гердт: Подконтрольная Вашингтону Бербок вредит Шольцу
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Анналена Бербок – ставленница Вашингтона, слишком часто переходившая дорогу Шольцу. Вероятно, канцлер готовится к ее скорому увольнению, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политик Вальдемар Гердт. Ранее издание Bild сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц тщательно фиксирует ошибки главы МИД Анналены Бербок.
«Бербок, безусловно, должно было насторожить, что разногласия с Шольцем приобрели публичный характер. Однако она неспособна полноценно анализировать происходящее. В противном случае глава МИД старалась бы реже допускать заявления, противоречащие линии канцлера», – сказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
«Очевидно, что именно такая глава внешнеполитического ведомства и нужна заокеанским кураторам. Бербок фактически является ставленницей Вашингтона. Заявления о том, что ей неважно мнение граждан Германии в вопросе поддержки Украины, – лишнее тому подтверждение. Подобные слова стоили бы кресла любому политику, но только не той, кого поддерживает Белый дом», – подчеркивает эксперт.
«Вся «самостоятельность» дипломата обусловлена сразу двумя вещами – наличие четких инструкций и контроля со стороны США, а также полный личный непрофессионализм», – отмечает собеседник.
«При этом сам Шольц сейчас пытается защитить свой имидж. Он как канцлер несет ответственность за деятельность всех министерств. Подобными публикациями простому немцу дают понять, что заявления Бербок не равны мнению Шольца. Идет своего рода подготовка к отставке главы МИД», – акцентирует эксперт.
«Уверен, что в случае увольнения дипломата канцлер будет действовать жестче, чем раньше. В частности, ему придется настаивать на том, чтобы пост занял кто-то из предложенных им кандидатур, как это уже произошло с новым министром обороны Борисом Писториусом», – резюмирует Гердт.
Ранее стало известно, что в ведомстве федерального канцлера Германии ошибки Бербок «тщательно фиксируются». Об этом сообщает издание Bild, подчеркивая, что Шольц принципиально не выступает с публичной критикой министров вне зависимости от степени раздражения их высказываниями.
Указывается, что Бербок в последнее время не раз давала поводы для недовольства. Так, она призывала к скорейшему решению по вопросу поставок танков Украине, после чего ее ждал «серьезный разговор» с ведомством канцлера. Ее слова о том, что Германия не станет блокировать поставки танков, также вызвали «бурное» недовольство.
Сообщается, что между Шольцем и Бербок возникли разногласия из-за поездки канцлера в Китай, а также отказа Бербок участвовать в заседании франко-германского кабинета министров из-за семейного отпуска (позднее мероприятие отменила французская сторона).
Информация о разногласиях Бербок и Шольца появилась практически сразу, как их правительство начало работу. Тогда первым камнем преткновения стала судьба газопровода «Северный поток – 2».
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Япония сочла неприемлемой позицию России по рыбному промыслу у Южных Курил
Генсек кабмина Японии Мацуно призвал как можно скорее обеспечить возможность рыбного промысла у Южных Курил
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Позиция России в вопросе согласования консультаций о рыбном промысле японских рыбаков у Южных Курил является неприемлемой, заявил генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно.
По словам Мацуно, «неприемлемо, что российская сторона пошла на такой шаг». Япония «настоятельно призывает» Россию как можно скорее ответить на межправительственные консультации для начала промысла «в кратчайшие сроки», передает ТАСС.
На слушаниях в бюджетном комитете парламента Японии депутат от правящей Либерально-демократической партии Такако Судзуки заявила, что для японских рыбаков соглашение Японии и России «является вопросом жизни и смерти», передает РИА «Новости».
Как заявила Судзуки, рыбаки не виноваты в том, что «не могут выйти в море». «Проблема не в них, если посмотреть на фон вокруг того, почему были прерваны консультации, то государство (Япония) обязано взять на себя ответственность и оказать им помощь», – сказала она.
Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Тэцуро Номура указал на «очень тяжелое положение» отношений с Россией.
Напомним, российский МИД сообщил, что в связи с действиями Японии против России Москва не может согласовать межправительственные консультации по соглашению о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов у Южных Курил. Летом российские власти заявили о приостановке действия соглашения с Японией от 1998 года о вылове рыбы.
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В Германии ведущая извинилась за слова о советских солдатах
Ведущая телеканала Welt Франка Лефельдт извинилась в Twitter после того, как перепутала Красную армию с леворадикальной немецкой организацией «Фракция Красной Армии» (RAF) в эфире выпуска новостей.
Ведущая подчеркнула, что неправильно выразилась в эфире, а также добавила, что подобные ошибки недопустимы, передает РИА «Новости».
Она сказала в эфире, что лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) был освобожден «Фракцией Красной Армии». Оговорка журналистки вызвала волну негодования в Германии. Члены RAF убивали и похищали людей, устраивали взрывы и грабили банки в Германии в конце семидесятых.
Украинцев разозлил пост Стивена Кинга в поддержку Киева
В Twitter пользователи раскритиковали писателя Стивена Кинга, им показалось, что он пренебрежительно относится к украинцам, так как неправильно использовал артикль перед названием страны.
В своем посте в поддержку Киева Кинг написал the Ukraine, что противоречит официальному названию страны на английском языке, которое отстаивает Киев, сообщает РИА «Новости».
«Обращение the Ukraine унизительно для нации», – написал пользователь Павел в комментариях.
«Спасибо, конечно, но правильно писать Ukraine, а не the Ukraine», – также ответила Татьяна.
«Только это Ukraine (страна), а не the Ukraine (регион). Мы не говорим the England или the Finland – the относится к региону или нескольким регионам, объединенным вместе, например the Untied Kingdom», – добавила Анна.
Название Украины на протяжении многих десятков лет периодически употреблялось с определенным артиклем. Есть теория, что артикль попал в название Украины из прежнего названия УССР – республики в составе СССР, в сложном названии которой артикль должен присутствовать (The Ukrainian Soviet Socialist Republic).
СМИ: Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране
Авиация США участвовала в атаке беспилотников на объект минобороны Ирана в городе Исфахан, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
Источники утверждают, что целью атаки был склад с баллистическими ракетами. Также он отметил, что «Ирану были переданы послания, что не будут позволены объекты по производству баллистических ракет», передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре. Минобороны Ирана сообщило, что на один из центров минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников.
Глава минобороны Украины признал тяжелую военную ситуацию на востоке
Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил в интервью канадскому телеканалу CBC, что военная ситуация на востоке тяжелая.
В интервью Резников сослался на украинских генералов, он отметил, что военная ситуация «сложная, но находится под контролем», передает РИА «Новости».
Глава ведомства также отметил, что на получение обещанных Западом танков и обучение их использованию уйдет некоторое время.
Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.
Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.
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В США предрекли Украине печальное будущее из-за сговора в НАТО
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Запад намеренно растягивает поставки техники НАТО Украине, чтобы создать видимость поддержки Киева, при этом страны осознают неизбежность поражения ВСУ, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он подчеркнул, что некоторые страны НАТО открыто говорят о невмешательстве в украинский конфликт, при этом другие страны участвуют на фарсовом уровне, то есть предоставляют оборудование, которое не будет работать. При этом, подчеркнул Риттер, никто из них не верит, что Украина может выиграть в конфликте, сообщает РИА «Новости».
По словам военного, такой вывод можно сделать из того, что Запад не предоставляет вооружения в том объеме, который якобы необходим для победы ВСУ.
«Кроме того, поставки будут осуществлять постепенно в соответствии с определенным графиком, который говорит о том, что обещанное вооружение никогда не будет передано в полном объеме, военные не получат должной подготовки для их использования, а также не стоит забывать и про логистические проблемы. Все это гарантирует поражение Украины», – считает полковник.
Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.
Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.
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В Сети удивились словам Зеленского о будущем Украины
Пользователей Сети удивили слова президента Украины Зеленского о будущем страны
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Пользователи Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) активно обсуждают слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил в интервью Sky News, что если американские танки Abrams передадут Киеву к августу, то будет слишком поздно.
«Даже если завтра поставят танки Abrams, они ничего не изменят», – написал один из комментаторов, передает РИА «Новости».
«Очень похоже на капитуляцию вслух», – поддержал другой.
«Чем раньше они (танки – прим. ВЗГЛЯД) прибудут, тем скорее россияне нейтрализуют их. Это плохо скажется на репутации НАТО», – отметил третий.
«Но он же отказывается от мира, потому что якобы побеждает», – поделился мнением еще один пользователь.
«Может, теперь пора подумать о прекращении огня и мирных переговорах?» – заключили читатели.
Ранее военный эксперт Скотт Риттер заявил, что танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехника будет готова к доставке и применению, уже будет завершен. Эксперт считает, что высказывание президента Украины о будущем его страны говорит о том, что весь мир знает, что конфликт будет завершен в августе, если, конечно, Киеву не передадут огромное число вооружений.
В среду США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams. Однако координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что передача танков на Украину займет «много месяцев». Между тем на Украине заявили об ожидании поставок более 300 тяжелых танков.
Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.
Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.
В США план Зеленского по захвату Крыма назвали безумием
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План президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма невыполним, но может спровоцировать Третью мировую войну, написал старший редактор журнала American Conservative Род Дрехер.
Он подчеркнул, что «Россия никогда не отпустит ни Крым, ни Донбасс. Безумие для Киева – думать, что он сможет их вернуть», передает РИА «Новости».
Кроме того, именно Соединенные Штаты нарушили красные линии, объявив о намерении принять Украину в НАТО в 2008 году, напомнил обозреватель.
По словам журналиста, киевский режим страдает от нехватки солдат, поэтому нельзя исключать, что Вашингтон решится на отправку американского контингента для помощи ВСУ. При этом автор полагает, что результатом такого решения станет официальное объявление войны России.
Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина в ускоренном режиме ведет переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет для ударов по Крыму.
Напомним, Пентагон заявил о праве Украины «провести операцию» в Крыму. При этом координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Киев сам решит, по каким частям Украины, к числу которых США относят и Крым, ВСУ будут наносить удары.
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Шольц рассказал о расследовании взрывов на «Северных потоках»
Канцлер Германии Шольц заявил, что расследование взрывов на «Северных потоках» еще продолжается
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Расследование подрывов на трубопроводе «Северный поток» все еще продолжается, предположения о виновных могут быть объявлены только тогда, когда будут доказательства, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Шольц отметил, что взрывы произошли в морской акватории Швеции и Дании, расследование сложное и все еще продолжается. По его словам, в таком конституционном государстве, как Германия, чиновники должны сдерживать себя, высказывая предположения, и объявлять только то, что они могут доказать. «Когда мы сможем сказать что-то с уверенностью, тогда мы скажем», – добавил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.
По его словам, «спекуляции здесь ни к чему не приведут». «Мы должны придерживаться фактов – особенно в такие неспокойные времена. Мне остается только напомнить вам об ударе двумя ракетами по Польше в ноябре, в результате которого погибли два мирных жителя. Там мы тоже сначала расследовали инцидент, а не делали поспешных обвинений. Оказалось, что это были ошибочные оборонительные ракеты с Украины», – уточнил Шольц.
«Однако мы не работаем с ложными обвинениями, а ждем результатов расследования», – заключил канцлер ФРГ, отметив при этом, что, по его мнению, в ситуации с ракетами в Польше ответственность лежит на российской стороне из-за конфликта на Украине.
В начале осени прошлого года на «Северных потоках» произошли взрывы. Российский президент Владимир Путин отмечал, что произошедшее является очевидным терактом. По его словам, взрывы на трубопроводах являются актом государственного терроризма, это сделано в интересах тех, кто заинтересован в транзите российского газа исключительно через Украину.
В январе 2023 года в Еврокомиссии подчеркнули, что новых данных по взрывам на «Северных потоках» нет.
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Джонсон рассказал о разговоре с Путиным перед СВО
Джонсон в документальном фильме «Путин против Запада» рассказал о разговоре с президентом России перед СВО
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о разговоре с главой Российского государства Владимиром Путиным, состоявшемся перед началом специальной военной операции России на Украине.
Речь идет о телефонном разговоре, который состоялся 2 февраля 2022 года после визита Джонсона на Украину. О беседе Джонсон рассказал в трехсерийном документальном фильме «Путин против Запада» (Putin vs the West), первый эпизод которого будет показан Би-би-си вечером 30 января, передает ТАСС со ссылкой на Daily Mail и Daily Telegraph.
Джонсон заявил, что разговор был «очень долгий» и «максимально экстраординарный». По версии Джонсона, Путин пытался внушить ему страх в ответ на предупреждения о недопустимости начала военных действий.
«Он сказал: «Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?» И я сказал: «Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете», – заявил Джонсон, добавив, что вступление Украины в НАТО было маловероятным из-за сопротивления Берлина и Парижа.
По словам Джонсона, он дал понять Путину, что начало военных действий станет «полной катастрофой», вызовет санкции и приближение НАТО к границам России, а Киев сможет рассчитывать на поддержку Великобритании.
Напомним, Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Изначально Киеву выдвигались требования признать воссоединение Крыма с Россией, а также независимость ДНР и ЛНР. Кроме того, был ряд политических условий.
Позднее из-за позиции Украины географические задачи СВО расширились. Поскольку жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосовали за воссоединение с Россией, Россия согласилась вернуть эти регионы в состав нашей страны.
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В Конгрессе США испугались за будущее доллара
Член Палаты представителей США Грин не исключила утраты долларом статуса мировой валюты
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Россия доказывает, что ей не нужен доллар, который в результате может утратить статус мировой валюты, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
Грин заявила в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что два года назад были «времена мира во всем мире», а сейчас возникла угроза мировой войны.
По ее словам, «опосредованная война» между Россией и США на Украине «выгодна Китаю», она «истощает военные ресурсы» США, «вызывает инфляцию, наносит вред мировой торговле». Грин выразила уверенность, что «американцы это не поддерживают», передает ТАСС.
Она опасается, что доллар лишится статуса мировой валюты из-за высокомерия США и «борьбы за спасение демократии» на Украине, хотя Украина не входит в НАТО. Как заявила Грин, «Россия, находящаяся под жесткими санкциями, доказывает миру, что ей не нужен американский доллар», как и «дружба» с США для «торговли и процветания».
По мнению Грин, из-за событий на Украине создается «новая ось», наблюдается «подъем Китая», которому США «открыли дверь ради эгоистичной корпоративной выгоды».
«Мы глупцы. Теперь у КНР самые быстрорастущие ВС в мировой истории, а мы тем временем бьем себя в грудь, стоя на пороге третьей мировой войны с Россией», – заявила она.
Грин заявила: «Америка, Россия и Украина <...> обречены, если мы все не обратим внимание на самих себя и не исправимся». Она призвала Вашингтон положить конец конфликту на Украине и не тратить средства на помощь Киеву. Грин осудила «одержимость победой над Россией любыми средствами», указав, что у властей США есть «долг перед собственным народом, границей и страной».
Напомним, Грин назвала предателями коллег-республиканцев из-за поддержки ими нового транша Украине.
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Российские войска на пяти направлениях уничтожили 350 украинских военных
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За последние сутки на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях ликвидировано 350 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны России.
На Купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики, говорится в Telegram-канале Минобороны России.
В районах населенных пунктов Лиман Первый, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер и самоходная гаубица «Акация».
На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение скоплениям живой силы 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 27-ой бригады национальной гвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Ямполовка, Торское и Серебрянка Донецкой Народной Республики.
Потери противника на данном направлении за сутки составили до 110-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, самоходное орудие «Нона С» и боевая машина РСЗО «Град».
На Донецком направлении потери противника на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевых бронированных машины, 14 автомобилей, две самоходных гаубицы «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО «Ольха» и «Смерч».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-ой механизированной бригад ВСУ. Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля и две самоходные гаубицы «Акация».
Ранее сообщалось, что на Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции.
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Появились жалобы на массовые отказы РЖД в перевозке нефтепродуктов на восток
«Коммерсант»: Нефтяники забеспокоились из-за массовых отказов ОАО РЖД принимать нефтепродукты в восточном направлении
Нефтекомпании жалуются на массовые отказы ОАО РЖД в разрешении на перевозку нефтепродуктов в восточном направлении, пишут российские СМИ со ссылкой на источники в отрасли.
По информации «Коммерсанта», с такими проблемами столкнулись ряд крупных НПЗ, в том числе Омский («Газпром нефть»), Киришский («Сургутнефтегаз»), Орский («Фортеинвест»), ТАНЕКО («Татнефть»), а также заводы «Башнефти» (входят в «Роснефть»). Источники издания отметили, что вопрос поднимался в штабах Минэнерго и биржевом комитете ФАС, однако проблема не решена.
Так, 23 января глава «Газпром нефти» Александр Дюков в письме гендиректору ОАО РЖД Олегу Белозерову пишет о проблеме накопления не принятых к перевозке груженых вагонов с продукцией Омского НПЗ. Он сообщил, что около 30% нефтепродуктов завода, отгружаемых со станций Комбинатская (Омская область) и Сокур (Новосибирская область), предназначены для потребителей в восточных регионах. При этом, по его словам, со второй половины 2022 года компания «систематически сталкивается с проблемами при обеспечении железнодорожных поставок».
В письме указано, что среднее число вагонов, простаивающих на станциях погрузки, в отдельные сутки превышало 400 единиц – 65% от суточной отгрузки завода. Дюков назвал этот показатель критичным, добавив, что в январе количество не принятых к перевозке груженых вагонов в восточном направлении «неуклонно увеличивается».
Дюков призвал «оперативно» решить проблему, установив ежесуточные квоты по приему вагонов с нефтепродуктами со станций Комбинатская и Сокур в восточном направлении на уровне 220 вагонов.
В ОАО РЖД заверили, что «держат на особом контроле и обеспечивают бесперебойную доставку нефтепродуктов в восточном направлении». Там отметили, что в условиях дефицита провозной способности БАМа и Транссиба прием грузов идет «с учетом приоритетов». В компании заявили, что по итогам прошлого года удалось увеличить объемы погрузки нефти и нефтепродуктов на Восточный полигон на 1,3 млн тонн, или 4,6%.
В ноябре газета ВЗГЛЯД писала, что для перенаправления российских грузов с европейского на восточное направление требуется построить второй БАМ и вторую Транссибирскую магистраль.
Стало известно, что Шольц тщательно фиксирует ошибки Бербок
Bild сообщила, что ведомство федерального канцлера Германии тщательно фиксирует оплошности Бербок
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Хотя канцлер Германии Олаф Шольц публично не критикует главу МИД страны Анналену Бербок, его ведомство фиксирует ошибки министра, сообщил правительственный источник.
Сообщается, что в ведомстве федерального канцлера Германии ошибки Бербок «тщательно фиксируются». При этом Шольц считает, что не следует выступать с публичной критикой министров вне зависимости от степени своего раздражения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Bild указывает, что Бербок в последнее время не раз давала поводы для недовольства. Так, она призывала к скорейшему решению по вопросу поставок танков Украине, после чего ее ждал «серьезный разговор» с ведомством канцлера. Ее слова о том, что Германия не станет блокировать поставки танков также вызвали «бурное» недовольство. Сообщается, что между Шольцем и Бербок возникли разногласия из-за поездки канцлера в Китай, а также отказа Бербок участвовать в заседании франко-германского кабинета министров из-за семейного отпуска (позднее мероприятие отменила французская сторона).
Напомним, о разногласиях между Шольцем и Бербок заговорили почти сразу после того, как их правительство начало работу.
Харьковские власти сообщили о попадании ракеты ПВО С-300 в жилой дом
Глава Харьковской ВГА Синегубов сообщил о попадании ракеты ПВО С-300 в жилой дом
В центре Харькова ракета попала в жилой дом, предположительно, речь идет о ракете комплекса ПВО С-300, сообщил глава подконтрольной Киеву Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов.
По словам Синегубова, погибла пожилая женщина, три человека пострадали, жителей эвакуировали, передает РИА «Новости».
В нескольких областях Украины, в том числе в Харьковской, была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, передает ТАСС.
Напомним, ракеты украинских ПВО уже неоднократно становились причинами разрушений жилых домов и гибели мирных жителей на самой Украине. Более того, украинские ракеты падают на территории соседних стран, например Молдавии и Белоруссии. В Польше в результате подения украинской ракеты погибли два человека.