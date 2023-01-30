Стало известно, что Шольц тщательно фиксирует ошибки Бербок

Bild сообщила, что ведомство федерального канцлера Германии тщательно фиксирует оплошности Бербок

Хотя канцлер Германии Олаф Шольц публично не критикует главу МИД страны Анналену Бербок, его ведомство фиксирует ошибки министра, сообщил правительственный источник.

Сообщается, что в ведомстве федерального канцлера Германии ошибки Бербок «тщательно фиксируются». При этом Шольц считает, что не следует выступать с публичной критикой министров вне зависимости от степени своего раздражения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

Bild указывает, что Бербок в последнее время не раз давала поводы для недовольства. Так, она призывала к скорейшему решению по вопросу поставок танков Украине, после чего ее ждал «серьезный разговор» с ведомством канцлера. Ее слова о том, что Германия не станет блокировать поставки танков также вызвали «бурное» недовольство. Сообщается, что между Шольцем и Бербок возникли разногласия из-за поездки канцлера в Китай, а также отказа Бербок участвовать в заседании франко-германского кабинета министров из-за семейного отпуска (позднее мероприятие отменила французская сторона).

Напомним, о разногласиях между Шольцем и Бербок заговорили почти сразу после того, как их правительство начало работу.