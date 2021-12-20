«Северный поток – 2» разваливает новое правительство ФРГ

Две ключевых фигуры нового правительства Германии – канцлер и министр иностранных дел – выступили с прямо противоположных позиций по важнейшим вопросам. Речь идет в том числе о судьбе российского газопровода «Северный поток – 2», но не только о нем. Может ли канцлер Олаф Шольц найти управу на главу МИД Анналену Бербок – и чем этот конфликт грозит Германии в целом?

Новая правительственная коалиция Германии не успела еще толком начать работать, а уже грозит развалиться. Представители трех партий, вошедших в правящий блок, своими заявлениями убеждают немецкий народ, что басня И. А. Крылова «Лебедь, рак и щука» – это про них. Коалиция «Светофор» (получившая свое название от партийных цветов: красного (СДПГ), желтого (СвДП) и зеленого (партия «Зеленые») начинает свою внешнюю политику с первых конфликтов: министр иностранных дел Анналена Бербок хочет расставить совсем не те акценты, на которые запрограммирован канцлер Олаф Шольц.

«Фаза разогрева отменяется. Анналена Бербок отработала главой МИД всего неделю, но уже успела объехать Европу... Программа плотная, почти никакой передышки. Как тест для автомобиля на разгон с нуля до сотни километров в час», – пишет германское издание T-Online. Портал отмечает, что Бербок, несомненно, «привносит во внешнюю политику творческий драйв во время своих инаугурационных визитов. Но реальность требует иного. И прежде всего того, что называется антикризисным управлением».

Коронавирус, климат, Украина, Китай. В качестве главного дипломата Бербок хочет попытаться сделать себе имя с помощью «внешней политики, основанной на евроценностях».

И вот это – крутой поворот. Потому что до сих пор в международных отношениях политические действия Германии были сосредоточены не на ценностях, а на экономических интересах. Смена парадигмы в интересах зеленых потребует большого национального и международного единства в этом вопросе. Которого нет ни в Европейском союзе, ни в светофорной коалиции в Германии.

Каждый, право, имеет право...

Особенно заметным на минувшей неделе было расхождение во взглядах Бербок с Шольцем по двум пунктам.

Глава правительства Германии, едва приступив к исполнению возложенных на него обязанностей, стал живо откликаться на международные события. Так, Шольц выступил в поддержку позиции французского президента Эммануэля Макрона, призвавшего не политизировать Олимпийские игры (этой зимой пройдут в Пекине) «путем дипломатического бойкота».

Глава германского МИДа, в свою очередь, подчеркнула, что представителям немецкого правительства будет лучше «держаться подальше от пекинской Олимпиады». Чтобы, не дай бог, не оказаться вовлеченными в какие-то церемонии или события, которые могут добавить Китаю политических очков на международной арене.

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Шольц, посещая в четверг, 16 декабря, Брюссель, заявил, что сертификация оператора «Северного потока – 2» – вопрос административно-правового характера и никакого отношения к политике не имеет. С товарищем по партии на следующий день не согласился глава комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот, считающий российский газопровод проектом, в котором «политические мотивы и факторы играют роль».

Бербок же пошла совсем в другую сторону, выступив с заявлением, что «при нынешнем положении дел одобрить работу газопровода не представляется возможным». Эти ее слова были истолкованы немецкой прессой, в частности Frankfurter Allgemeine Zeitung, как «обозначение намерений зеленых выполнить свои предвыборные обещания не допустить ввода трубопровода в эксплуатацию». Чуть отвлекаясь от темы, заметим, что больше всего этой реплике обрадовались даже не избиратели партии Бербок, а три прибалтийские республики и примкнувшая к ним Польша, которым «Северный поток – 2» – кость в горле.

Международные партнеры Германии в массе своей ожидают от нового федерального правительства ФРГ продолжения пути, по которому канцлер Ангела Меркель вела страну последние 16 лет.

Шольц выступает за эту преемственность. Бербок – как раз наоборот (см. выше примеры по «Северный поток – 2» и Олимпиаду в Китае). Новый канцлер хочет продолжить политику Меркель в спокойных тонах – с большим учетом интересов Германии. Новая глава МИД желает потрясений, неминуемых для страны в случае перевода ее внешней политики в русло борьбы исключительно за европейские ценности (толерантность, многогендерность, массовый прием беженцев и т. п.).

Лидер парламентской группы СДПГ Рольф Мютених вызвал гнев зеленых на прошлой неделе, когда заявил, что внешняя политика будет контролироваться канцлером. Мютених сказал то, чего не следует говорить о партнере по коалиции – тем более в момент, когда зеленые чувствуют себя обиженными (у них «увели» из-под носа Министерство транспорта в пользу третьего участника коалиции – свободных демократов). Но тут уж не до сантиментов. Социал-демократы недвусмысленно намекнули, что Бербок будет представлять германскую внешнюю политику, но не определять ее.

Последнее слово за Шольцем – право устанавливать руководящие принципы у него. Канцлер и коалиционное соглашение устанавливают Бербок политические рамки. Но если она не будет соблюдать правила игры, есть риск глобального спора с партнерами по «светофору». И вариант оттеснения Анналены коллегами на обочину политической жизни не исключается.

Сказка о «ценностной внешней политике»

Цель «внешней политики, основанной на ценностях» вошла в коалиционное соглашение прежде всего благодаря усилиям зеленых и СвДП. Этим Бербок хотела бы описать свою политическую повестку дня и заявить о себе как о министре. Но, в конце концов, когда речь заходит о внешнеполитическом курсе, сторонники «светофора» видят прежде всего одно: содержание этой политики расплывчато.

СДПГ, зеленые и СвДП согласовали несколько вопросов, касающихся содержания, в отношении государств, которые не представляют их собственные демократические ценности или не соблюдают общие положения в области прав человека. Только помощь Германии в области развития должна быть связана с такими стандартами.

Акцент на «внешнюю политику, основанную на ценностях» обернется частичным отказом от продавливания немецких интересов в сфере экономики. Сомнительно, что Шольц этого не понимает. Еще более сомнительно, что он согласится, чтобы Германия, страна-экспортер, захочет по своей воле потерять эту позицию.

Ценностная политика Германии возможна, пожалуй, только в случае, если такая же будет проводиться и Евросоюзом. Но на уровне ЕС таковой не существует. Страны Сообщества не могут прийти к соглашению по вопросам миграции, а такие государства, как Португалия, Греция и Венгрия, препятствуют ужесточению политики в отношении Китая. Пекин за последние два десятилетия купил большую часть экономики (если не полностью) некоторых стран ЕС, и теперь они без оглядки на КНР и утренний кофе не пьют. Переход Германии к ценностной внешней политике выгоден США, которые по-прежнему предпочитают проводить внешнюю политику, основанную на экономических интересах, и заинтересованы в ликвидации конкурентов. Это позволит США оставаться ведущей мировой державой.

Германия также экономически зависит от Китая: немецкие компании открыли большие рынки сбыта в Народной Республике, и многие производственные цепочки в обеих странах тесно взаимосвязаны. А с точки зрения энергетической политики Федеративная Республика Германия зависит от России, особенно от российского газа.

В результате термин «внешняя политика, основанная на ценностях» грозит превратиться в пустой звук, когда теория налетит на реальность международной жизни.

Цена смены парадигмы внешней политики Германии в соответствии с идеями Бербок может стать для Германии высокой. И коалиция «светофора» до сих пор полностью не решила, готова ли она заплатить цену за эти международные конфликты.

Конфронтация между Шольцем и Бербок только начинается. Это не является нежелательным с точки зрения Бербок, потому что, в конце концов, она хочет отделить себя от канцлера в смысле несения ответственности за ошибки, которые он будет совершать во внешнеполитической сфере. На случай, если уж Шольц совсем лишит Анналену самостоятельности в принятии решений, у нее еще есть климатическая политика. Это может быть для Бербок шансом, изобразив себя министром иностранных дел по вопросам климата, оказывать на Шольца международное давление.

Действия социал-демократов и зеленых в первую полную неделю пребывания у власти говорят, что по крайней мере две фракции из трех, входящих в коалицию, намерены не дружить, а пикироваться, считают эксперты Frankfurter Allgemeine Zeitung. «В Брюсселе эти двое выставили напоказ свои политические разногласия. Это можно расценивать как «четкий сигнал» и партнерам, и оппонентам: не стоит ждать от Германии лидерства в ЕС», – резюмирует FAZ.