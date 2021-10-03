Чего ждать России от Олафа Шольца

«Если политика Москвы доставляет беспокойство нашим восточным соседям, это «отягощает» подход Берлина к вашей стране. Олаф Шольц считает так же», – заявил газете ВЗГЛЯД Карстен Фогт, ветеран бундестага от социал-демократов – партии, победившей на выборах 26 сентября. Фогт не исключает, что при новом канцлере отношения ФРГ и России ухудшатся.

Три четверти немцев – 76% опрошенных – хотели бы видеть социал-демократа Олафа Шольца на посту канцлера. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты соцопроса, проведенного по заказу телеканала ZDF. Таким образом, личный рейтинг без пяти минут канцлера Шольца втрое превышает рейтинг его партии. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), победившая на выборах 26 сентября, набрала, напомним, лишь 25,7%.

Согласно тому же опросу, пишет ТАСС, более половины жителей Германии (59%) считают оптимальным создание правящей коалиции «Светофор» (отсылка к официальным цветам партий), состоящей из социал-демократов, «зеленых» и либералов из Свободной демократической партии (СвДП). Пока судьба Германии зависит от того, к кому в итоге примкнут либералы и «зеленые» – к победившим социал-демократам или к сторонникам канцлера Ангелы Меркель из блока ХДС/ХСС, пришедших к финишу избирательной гонки вторыми. На воскресенье назначены переговоры либералов с ХДС. Переговоры либералов с партией Олафа Шольца тоже было намечались на воскресенье, но затем их отложили.

О том, на каких принципах будет строиться диалог Германии с Россией, если к власти придет Шольц, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказывает Карстен Фогт (Karsten Voigt) – ветеран СДПГ, депутат бундестага в 70-90-е годы, занимавший пост спикера фракции СДПГ по внешней политике, а также пост главы Парламентской ассамблеи НАТО.

Карстен Фогт (фото: Канал 402/YouTube)

ВЗГЛЯД: С тех пор, как ваш однопартиец Герхард Шредер в 2005 году проиграл Ангеле Меркель, ваша партия все время слабела, ее рейтинги падали. Она вошла в правящую «большую коалицию» с ХДС, но лишь на правах младшего партнера. И вдруг минувшим летом партия пережила взлет популярности. Господин Фогт, что помогло СДПГ взять реванш?

Карстен Фогт: Слабости и ошибки ХДС, а также кадровые и программные преимущества СДПГ. В конце эры Меркель ХДС была «программно», фундаментально истощена. С предложенной на пост канцлера кандидатурой Армина Лашета открыто не соглашались многие члены партии. А социал-демократы, наоборот, очень быстро смогли договориться о предвыборной программе.

Еще одно преимущество – у нашей партии оказался такой кандидат в канцлеры, как Олаф Шольц. Когда он в 2018 году претендовал на пост лидера СДПГ, вокруг его фигуры было много споров, но зато к моменту выдвижения в канцлеры он уже приобрел популярность среди членов партии и ее сторонников.

ВЗГЛЯД: Сейчас лидеры и вашей партии, и ХДС выступают против новой «большой» коалиции. Но что если она все же опять будет создана?

К.Ф.: Восстановления «большой коалиции» не хотят ни СДПГ, ни блок ХДС/ХСС, ни электорат. Поэтому это крайне маловероятно. Для страны это было бы не лучшим, а лишь вторым из лучших вариантов правительства.

ВЗГЛЯД: Значит, Германией все же будет править «светофор»? В таком случае какова вероятность, что «зеленые», а не либералы из СвДП получат портфель министра иностранных дел? Если да, то успеют ли «зеленые» еще как-то притормозить новый «Северный поток»?

К.Ф.: Пока ясно лишь одно: если СДПГ заключит коалицию с «зелеными» и СвДП, то сама наша партия, скорее всего, не будет назначать министра иностранных дел. Что касается «Северного потока – 2», то его строительство уже завершено. Я уверен, что он в любом случае будет запущен.

ВЗГЛЯД: Будет ли курс канцлера Шольца на российском направлении отличаться от курса Меркель?

К.Ф.: Для Шольца важны два момента: ценности и интересы. Россия для нас, немцев, остается важнейшей страной к востоку от ЕС и НАТО. Но если политика Москвы доставляет хлопоты и беспокойство нашим восточным соседям, это «отягощает» подход Берлина к вашей стране. Олаф Шольц считает так же. Политические взгляды ХДС и СДПГ различаются по многим пунктам, но относительно вашей страны серьезных разногласий между Меркель и Шольцем я не вижу. В любом случае, диалог с Москвой сохранится. В то же время в отношениях сохранится и большое число проблем.

Германия считает, что Россия должна изменить свою политику по нескольким важным пунктам.

Я не вижу, чтобы Москва была готова к этому. Поэтому в ближайшее время я ожидаю в лучшем случае небольших совместных проектов. К сожалению, я допускаю и дальнейшее ухудшение отношений.

ВЗГЛЯД: Правда ли, что Шольц поддерживает добрые личные отношения со Шредером, хотя тот слывет в ФРГ «большим другом России»?

К.Ф.: Не знаю. Я, например, поддерживаю хорошие отношения с людьми, с которыми не согласен по некоторым пунктам. Так же я отношусь и к Герхарду Шредеру. Думаю, Олаф Шольц поступает так же.

ВЗГЛЯД: Чем вы объясняете победу «Альтернативы для Германии» (АдГ) на территории бывшей ГДР – в Саксонии и Тюрингии? Может ли «АдГ» со временем превратиться в партию, с которой другие будут готовы вступать в коалицию?

На эту тему

Причина ее успеха? Большая часть нашего населения – кстати, не только в Саксонии и Тюрингии, – испытывает экономические и культурные опасения из-за быстрой модернизации Германии, из-за ее открытости на международном уровне. К этим страхам нужно отнестись серьезно. Но с правыми идеологиями, укрепляющимися из-за них, необходимо бороться. В обозримом будущем ни одна из партий, входящих в бундестаг, не вступит в коалицию с «АдГ».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД