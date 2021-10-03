Чего ждать России от Олафа Шольца

Взгляд
3 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:07  |  vz.ru
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Российский уголь будет спасать Европу

Добыча угля еще недавно падала, но теперь начала стремительно расти Артем Геодакян/ТАСС
Сразу в нескольких концах планеты стремительно разворачивается энергетический кризис. Зеленая энергетика не оправдала себя, и единственным спасением в Европе, например, видят российский уголь. А ведь еще недавно угольные электростанции консервировались, а шахты закрывались. Что же произошло и как в этой ситуации стоит действовать нашей стране?  Подробности...
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Чем займутся в Госдуме депутаты-новички

Новоизбранный депутат Евгений Попов обещает добиваться эффективной коммуникации между властью и обществом Марат Абулхатин/ТАСС
Объявлена дата первого заседания новой Госдумы – вторник 12 октября. Причем депутатский корпус сильно обновился: от прежнего состава осталась только половина. С какими же идеями придут в здание на Охотном ряду новички? Как оказалось, многие из них планируют бороться с завышенными тарифами в сфере ЖКХ. Но есть и те, кто считает себя экспертами по бюджету или модернизации системы образования. Подробности...
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Старый договор разоблачает мифы об украинской истории

Мифологические картины старой украинской жизни не соответствуют реальным А. Г. Сластион
Ровно четыреста лет назад Польша и Турция заключили между собой договор, который сегодня на Украине предпочитают не вспоминать. Еще бы – само существование этого документа противоречит главным идеологическим мифам современного украинского государства. Речь идет не только об исторической роли запорожских казаков, но и о процессе присоединения Украины к России. Подробности...
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Зачем Саакашвили вернулся в Грузию

Михаил Саакашвили продолжает будоражить Грузию REUTERS/Valentyn Ogirenko
Михаил Саакашвили, который с нарушением границы сенсационно проник в Грузию и был отправлен за решетку, снова заявил о себе. Одни считают, что он повторил успех Революции роз. Другие утверждают, что экс-президент живет прошлым, а его будущее будет ограничено камерой на многие годы. В отношении политика вынесены несколько приговоров и возбуждены уголовные дела. Чего ждать от Саакашвили и каким образом ему вообще удалось пробраться в Тбилиси? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Про Александра Невского мы знаем постыдно мало

Сергей Зацаринный
Сергей Зацаринный, писатель
Пришла пора рассказать об Александре Ярославиче уже не в работах профессиональных историков, а хотя бы киношников. Благо интриг и сюжетных поворотов хватает. А то так и останемся вместе с Эйзенштейном у Ледового побоища. Которое произошло за пять лет до того, как Александр стал великим князем. Подробности...
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Сибирь должна перестать быть периферией России

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Настаёт момент, когда споры западников и антизападников должны прекратиться сами собой, поскольку Россия уже не может определять себя в мире относительно Запада. В новой реальности лозунг «Азия от Шанхая до Калининграда» выглядит более здравым, чем «Европа от Лиссабона до Владивостока». Подробности...
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Дети мигрантов станут русскими

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Миграция, трудовая и прочая – это факт нашей жизни. Можно трусливо прятаться, зарывать голову в песок. Но гораздо дальновиднее «прикармливать», обучать, интегрировать приезжих и регулировать процессы миграции. Подробности...
Обсуждение: 133 комментария
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В Европе появится еще одна армия

Скрытая угроза от фурри и чайлдфри

Зачем Турции Крым

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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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Кремль опубликовал кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Они ловили рыбу, варили уху и даже встретили маралов и медведей
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Названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021»

В Ялте состоялся ежегодный конкурс красоты «Мисс Крым» с участием 15 представительниц в возрасте от 16 до 22 лет из разных городов полуострова. На этапе отбора девушки проходили различные испытания и радовали зрителей дефиле в нарядах от известных дизайнеров
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Обсуждение: 30 комментариев
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Чего ждать России от Олафа Шольца

    Считается, что Шольц дружит со Шредером, председателем совета директоров «Роснефти»    3 октября 2021, 10:25
    Фото: MAJA HITIJ/ POO/EPA/ТАСС
    Текст: Юрий Зайнашев

    «Если политика Москвы доставляет беспокойство нашим восточным соседям, это «отягощает» подход Берлина к вашей стране. Олаф Шольц считает так же», – заявил газете ВЗГЛЯД Карстен Фогт, ветеран бундестага от социал-демократов – партии, победившей на выборах 26 сентября. Фогт не исключает, что при новом канцлере отношения ФРГ и России ухудшатся.

    Три четверти немцев – 76% опрошенных – хотели бы видеть социал-демократа Олафа Шольца на посту канцлера. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты соцопроса, проведенного по заказу телеканала ZDF. Таким образом, личный рейтинг без пяти минут канцлера Шольца втрое превышает рейтинг его партии. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), победившая на выборах 26 сентября, набрала, напомним, лишь 25,7%.

    Согласно тому же опросу, пишет ТАСС, более половины жителей Германии (59%) считают оптимальным создание правящей коалиции «Светофор» (отсылка к официальным цветам партий), состоящей из социал-демократов, «зеленых» и либералов из Свободной демократической партии (СвДП). Пока судьба Германии зависит от того, к кому в итоге примкнут либералы и «зеленые» – к победившим социал-демократам или к сторонникам канцлера Ангелы Меркель из блока ХДС/ХСС, пришедших к финишу избирательной гонки вторыми. На воскресенье назначены переговоры либералов с ХДС. Переговоры либералов с партией Олафа Шольца тоже было намечались на воскресенье, но затем их отложили.

    О том, на каких принципах будет строиться диалог Германии с Россией, если к власти придет Шольц, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказывает Карстен Фогт (Karsten Voigt) – ветеран СДПГ, депутат бундестага в 70-90-е годы, занимавший пост спикера фракции СДПГ по внешней политике, а также пост главы Парламентской ассамблеи НАТО.

    Карстен Фогт (фото: Канал 402/YouTube)

    Карстен Фогт (фото: Канал 402/YouTube)

    ВЗГЛЯД: С тех пор, как ваш однопартиец Герхард Шредер в 2005 году проиграл Ангеле Меркель, ваша партия все время слабела, ее рейтинги падали. Она вошла в правящую «большую коалицию» с ХДС, но лишь на правах младшего партнера. И вдруг минувшим летом партия пережила взлет популярности. Господин Фогт, что помогло СДПГ взять реванш?

    Карстен Фогт: Слабости и ошибки ХДС, а также кадровые и программные преимущества СДПГ. В конце эры Меркель ХДС была «программно», фундаментально истощена. С предложенной на пост канцлера кандидатурой Армина Лашета открыто не соглашались многие члены партии. А социал-демократы, наоборот, очень быстро смогли договориться о предвыборной программе.

    Еще одно преимущество – у нашей партии оказался такой кандидат в канцлеры, как Олаф Шольц. Когда он в 2018 году претендовал на пост лидера СДПГ, вокруг его фигуры было много споров, но зато к моменту выдвижения в канцлеры он уже приобрел популярность среди членов партии и ее сторонников.

    ВЗГЛЯД: Сейчас лидеры и вашей партии, и ХДС выступают против новой «большой» коалиции. Но что если она все же опять будет создана? 

    К.Ф.: Восстановления «большой коалиции» не хотят ни СДПГ, ни блок ХДС/ХСС, ни электорат. Поэтому это крайне маловероятно. Для страны это было бы не лучшим, а лишь вторым из лучших вариантов правительства.

    ВЗГЛЯД: Значит, Германией все же будет править «светофор»? В таком случае какова вероятность, что «зеленые», а не либералы из СвДП получат портфель министра иностранных дел? Если да, то успеют ли «зеленые» еще как-то притормозить новый «Северный поток»?

    К.Ф.: Пока ясно лишь одно: если СДПГ заключит коалицию с «зелеными» и СвДП, то сама наша партия, скорее всего, не будет назначать министра иностранных дел. Что касается «Северного потока – 2», то его строительство уже завершено. Я уверен, что он в любом случае будет запущен.

    ВЗГЛЯД: Будет ли курс канцлера Шольца на российском направлении отличаться от курса Меркель?

    К.Ф.: Для Шольца важны два момента: ценности и интересы. Россия для нас, немцев, остается важнейшей страной к востоку от ЕС и НАТО. Но если политика Москвы доставляет хлопоты и беспокойство нашим восточным соседям, это «отягощает» подход Берлина к вашей стране. Олаф Шольц считает так же. Политические взгляды ХДС и СДПГ различаются по многим пунктам, но относительно вашей страны серьезных разногласий между Меркель и Шольцем я не вижу. В любом случае, диалог с Москвой сохранится. В то же время в отношениях сохранится и большое число проблем.

    Германия считает, что Россия должна изменить свою политику по нескольким важным пунктам.

    Я не вижу, чтобы Москва была готова к этому. Поэтому в ближайшее время я ожидаю в лучшем случае небольших совместных проектов. К сожалению, я допускаю и дальнейшее ухудшение отношений.

    ВЗГЛЯД: Правда ли, что Шольц поддерживает добрые личные отношения со Шредером, хотя тот слывет в ФРГ «большим другом России»?

    К.Ф.: Не знаю. Я, например, поддерживаю хорошие отношения с людьми, с которыми не согласен по некоторым пунктам. Так же я отношусь и к Герхарду Шредеру. Думаю, Олаф Шольц поступает так же.

    ВЗГЛЯД: Чем вы объясняете победу «Альтернативы для Германии» (АдГ) на территории бывшей ГДР – в Саксонии и Тюрингии? Может ли «АдГ» со временем превратиться в партию, с которой другие будут готовы вступать в коалицию?

    К.Ф.: Причина ее успеха? Большая часть нашего населения – кстати, не только в Саксонии и Тюрингии, – испытывает экономические и культурные опасения из-за быстрой модернизации Германии, из-за ее открытости на международном уровне. К этим страхам нужно отнестись серьезно. Но с правыми идеологиями, укрепляющимися из-за них, необходимо бороться. В обозримом будущем ни одна из партий, входящих в бундестаг, не вступит в коалицию с «АдГ».

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