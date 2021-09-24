Взгляд
24 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 14:42  |  vz.ru
Разделы

Высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2»

США обеспокоились возможной нехваткой газа в Европе зимой Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Госдеп США призвал Россию увеличить транзит газа через Украину на фоне высоких цен на голубое топливо в Европе. С аналогичным требованием выступили и в ряде стран ЕС, а в западных СМИ развернулась кампания с обвинениями в адрес России в провоцировании дефицита газа перед зимой. При этом Газпром отказывается бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, строго выполняя ранее подписанные контракты. Как воспринимать требования Вашингтона и чем они могут обернуться для Газпрома? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Британии понадобился новый фигурант по делу Скрипалей

Новый подозреваемый – некто Сергей Федотов, которого называют «сотрудником ГРУ» Metropolitan Police
Лондон во вторник вновь вспомнил об инциденте с якобы имевшим место отравлением «Новичком» перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери. Там заявили, что Петрову и Боширову провести эту операцию помогал третий агент ГРУ. Впрочем, никаких доказательств этого опять не предъявлено. Решение Британии реанимировать старый скандал преследует сразу несколько внутренних и внешнеполитических целей, считают эксперты. Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Россия покоряла Кавказ

Борьба с горцами затянулась на десятилетия Ф. Рубо
Ровно 220 лет назад Россия сделала один из важнейших шагов в экспансии на Кавказе – присоединение Грузии (в ее тогдашних границах). 24 сентября 1801 года рескриптом императора Александра I в состав России было включено Картли-Кахетинское царство. Что дали в итоге нашей стране десятилетия войн, последовавших вслед за этим, и почему иначе было бы куда хуже? Подробности...
Перейти в раздел…

Российский газ подогрел выборы в Германии

Армин Лашет предпочитает не критиковать Россию, а сотрудничать с ней REUTERS/Michele Tantussi/
В воскресенье станет известно имя человека, который сменит Ангелу Меркель на посту руководителя ФРГ. Финишная прямая избирательной кампании оказалась чрезвычайно напряженной. Кандидат от правящего блока Армин Лашет призвал к запуску «Северного потока – 2», в то время как Анналена Бербок из партии «Зеленые» обрушилась с критикой на Москву. Каких результатов ждать от выборов в Бундестаг и почему немцы так сосредоточились на России? Подробности...
Перейти в раздел…

Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
Перейти в раздел…

Коммерческий альпинизм – зло

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Я пишу эту колонку у подножия Эльбруса. Сегодня начинается моя шестая экспедиция на высочайшую вершину Европы. На одном из моих карабинов есть гравировка: «Главное – спуститься». Подробности...

Преданная Франция обречена на новые геополитические потери

Елена Панина
Елена Панина, директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ
Создание AUKUS за спиной Макрона и срыв «сделки века» между Парижем и Канберрой ведут Францию к новым проблемам во внешней политике. Подробности...

Существуют ли англосаксы

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Недавнее спешное создание англо-американо-австралийского военного альянса, в ходе которого Франция – вроде бы союзник по НАТО – получила увесистую оплеуху от англосаксонских народов, показывает, что единство англосаксов – это объективная реальность, данная нам в ощущениях. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Перейти в раздел…

Вассерман и право на оружие

Кто покусился на Шефира

Обсуждение: 4 комментария

Зеленский устраняет опасного конкурента

Перейти в раздел…

Вулкан Кумбре-Вьеха превратил в ад один из Канарских островов

На испанском острове Пальма в Атлантическом океане продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Есть опасения, что потоки лавы достигнут побережья и смешаются с водой, что может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов. На данный момент лава покрыла 154 гектара земли, разрушены сотни зданий
Подробности...

Стрельба в Пермском госуниверситете унесла жизни шести человек

На территории Пермского госуниверситета один из учащихся открыл стрельбу по окружающим. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 получили ранения и травмы – в панике студенты прыгали из окон. Известно, что преступник владел оружием на законных основаниях
Подробности...

Вместо «ямы на Павелецкой» появился футуристический ландшафтный парк

Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто должен определять единый стандарт зарядок для телефонов?
  • Государство

  • Потребители

  • Производители

  • Единая зарядка не нужна
Как вы оцениваете действия профессора Сыромятникова, который продолжил читать лекцию во время стрельбы в Пермском университете?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Затрудняюсь ответить
Является ли отказ Дзюбы от приглашения в сборную России по футболу потерей для команды?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Неизвестные в масках и с оружием ограбили банк в Петербурге
    ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму Газпром назвал абсурдными обвинения в недопоставках газа в Европу Киев обвинил Россию в росте цен на газ При крушении вертолета ФСБ на Камчатке никто не выжил
    Устроивший бойню в пермском вузе пришел в сознание Польше не предоставили право вето при сертификации «Северного потока – 2» Украина попросила Россию вернуть нарушившего границу агента-узбекистанца Назначен новый главный тренер сборной России по хоккею
    В Кремле оценили предложение Бастрыкина по ограничению демонстрации сцен жестокости Эксперт оценил угрозу новых антироссийских санкций США Эрдоган призвал Россию изменить подход к Сирии Названы категории водителей, которым с 1 октября нужно пройти техосмотр по новым правилам

    высота 5,4 тыс. метров


    Выживший альпинист рассказал о гибели товарищей на Эльбрусе

    громкое дело


    Стали известны подробности задержания экс-вице-премьера Крыма

    канцлер германии


    На Меркель напал попугай

    Видео

    отравление «Новичком»


    Зачем Британии понадобился новый фигурант по делу Скрипалей

    транзитный трубопровод


    Высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2»

    ПРО «Железный купол»


    Израиль вооружит арабов с хитрым расчетом

    доктор Хайдер


    СССР делал героев из американских преступников и сумасшедших

    покушение на Шефира


    Зеленский получил шанс пойти путем Сталина

    привычные процедуры


    Сергей Миркин: Донбасс на выборах в Госдуму дошел до середины Рубикона

    танцы с бубнами


    Геворг Мирзаян: Кто первым выйдет из Минских соглашений

    железная воля


    Елена Кондратьева: Немодный русский дух профессора Сыромятникова

    на ваш взгляд


    Кто должен определять единый стандарт зарядок для телефонов?

    Российский газ подогрел выборы в Германии

    Армин Лашет предпочитает не критиковать Россию, а сотрудничать с ней    24 сентября 2021, 13:46
    Фото: REUTERS/Michele Tantussi/
    Текст: Елена Лексина

    В воскресенье станет известно имя человека, который сменит Ангелу Меркель на посту руководителя ФРГ. Финишная прямая избирательной кампании оказалась чрезвычайно напряженной. Кандидат от правящего блока Армин Лашет призвал к запуску «Северного потока – 2», в то время как Анналена Бербок из партии «Зеленые» обрушилась с критикой на Москву. Каких результатов ждать от выборов в Бундестаг и почему немцы так сосредоточились на России?

    Германия замерла в предвкушении смены власти. В воскресенье в стране пройдут парламентские выборы, победитель которых получит право создать правительство, а лидер партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Канцлер Ангела Меркель не участвует в этих выборах и уходит на пенсию. За политическое наследство Меркель, а при ней Германия укрепила статус главного экономического «локомотива» Евросоюза, развернулась нешуточная борьба.

    Перед уходом Меркель поддержала своего однопартийца, премьер-министра федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армина Лашета, который, по ее мнению, в состоянии успешно управлять следующим правительством. Канцлер неоднократно высказывалась в его пользу, в том числе во время своей последней речи в Бундестаге.

    В четверг на крупном митинге в Штральзунде Меркель также агитировала за Лашета, который стоял с ней бок о бок под проливным дождем. Меркель сказала, что ХДС «сделал крайне много для этого региона, и вопрос в следующие годы будет стоять следующим образом: выдержит ли Германия, выдержит ли Мекленбург – Передняя Померания мировую конкуренцию, поскольку сохранение рабочих мест прямо связано с тем, что мы станем лучшими в мире». Политик заверила, что Лашет «продолжит курс на создание рабочих мест и укрепление конкурентоспособности».

    Армин Лашет считается самым дружелюбно настроенным политиком по отношению к России, потому что высказался против «демонизации» Москвы. Он не ставил под сомнение строительство «Северного потока – 2» и выступает за отмену антироссийских санкций, как только «начнет конструктивно развиваться Минский процесс». По его словам, игнорирование России «не отвечает ни нашим интересам, ни интересам США». «Россия необходима для решения многих международных вопросов», – говорил Лашет.

    Кроме того, накануне Лашет заявил о необходимости ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию при условии предоставления «геополитических гарантий» того, что трубопровод не обернется проблемами для Украины. «Если Россия поставит это под вопрос, то проект будет сразу остановлен», – сказал кандидат в канцлеры ФРГ во время теледебатов в эфире телеканала ARD.

    Наиболее агрессивную избирательную кампанию проводила Анналена Бербок, кандидат от партии «Союз 90/Зеленые». Она сосредоточилась на критике Москвы. В своем недавнем интервью политик заявила, что Россия «очень неохотно поставляет природный газ в Европу» с целью «усилить политическое давление» и быстрее получить разрешение на запуск «Северного потока – 2». «Сигнал (Москве от Берлина) должен заключаться в том, что Россия должна выполнять свои обязательства и, как и в прошлом, поставлять достаточно газа по существующим трубопроводам», – заявила Бербок.

    Другим крупным скандалом стали итоги расследования эксперта по выявлению плагиата Штефана Вебера, который проанализировал книги трех основных кандидатов в канцлеры и обнаружил заимствования без ссылок во всех работах. В частности, в изданной в 2009 году книге Лашета оказалось 17 заимствований без ссылок на первоисточник. В работе представителя социал-демократов Олафа Шольца, опубликованной в 2017 году, эксперт выявил только три пассажа из других источников. Самой злостной нарушительницей авторских прав оказалась Бербок. Вебер назвал ее книгу, выпущенную в этом году, «бездонной бочкой» и перестал вести подсчет после выявления 100 заимствований.

    Согласно социологическим опросам, 74% немцев уже определились с выбором. На это указывают опубликованные в четверг результаты исследования, проведенного социологическим институтом YouGov с 16 по 22 сентября с участием 2364 человек. 15% жителей ФРГ еще не определились с предпочтениями, а 9% опрошенных не предоставили никакой информации по этому поводу. Только 1% немцев, отмечает ТАСС, ответил «не знаю».

    Что касается рейтингов, то лидирует Социал-демократическая партия Германии с 25% голосов. Рейтинг консервативного блока в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов вырос на 1% по сравнению с аналогичным опросом недельной давности и составил 21%. За «Зеленых» изъявили желание отдать голоса 14% избирателей, а за Свободную демократическую партию – 11%.

    Рейтинг правопопулистской «Альтернативы для Германии» также вырос на процент. Сейчас ее готовы поддержать 12% респондентов, а Левая партия набрала бы 7% голосов. Депутат от «Альтернативы для Германии» Вальдемар Гердт убежден, что Бербок заигрывает с избирателями, которые «покупаются на раскрученный в СМИ образ злой России», речь прежде всего о молодой аудитории, «воспитанной на антироссийской пропаганде».

    «На самом деле Бербок демонстрирует своей риторикой политическое дилетантство и глупость. Рост цен на газ в Европе – дело рук самих «Зеленых». Они до последнего ставили палки в колеса «Северному потоку – 2» и теперь пытаются найти крайнего в том, что цена на газ в Европе взлетела. При этом если бы газопровод заработал, то в Европе давно уже был бы и газ, и заполненные подземные хранилища», – уверен Гердт.

    Германский политолог Александр Рар согласен, что антироссийская риторика помогает Бербок зарабатывать политические очки. Многие немцы верят негативным и даже злобным публикациям в СМИ о России. Но для победы на выборах этих очков вряд ли хватит, уверен Рар. Хотя в западной части страны уже появилось новое поколение немцев, «воспитанных на полном отрицании всего русского». По его словам, если пресса «продолжит подыгрывать госпоже Бербок и писать, что она является чуть ли не Жанной д'Арк, которая сражается с неким злым русским медведем, то тогда, может быть, это настолько запутает простого избирателя, что он совершит глупость и пойдет на поводу Бербок».

    Политолог убежден, что прежде чем говорить об увеличении поставок газа из России, немецкие «Зеленые» должны отказаться от агрессивной риторики в адрес Москвы и не призывать к отказу от «Северного потока – 2».

    «Бербок в истерике, потому что рейтинг «Зеленых» падает, – добавил эксперт. – Это коснется ее личной карьеры, потому что она уже выпадает из тройки главных кандидатов на пост канцлера». 

    Впрочем, помимо Лашета и Бербок, есть еще один лидер гонки – вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, представляющий СДПГ. Эксперты его описывают как человека-прагматика, который в случае победы постарается выстроить с Москвой хорошие отношения как минимум в вопросах экономики. Шольц, в отличие от Меркель, менее идеологизирован, поэтому вопросы либеральных ценностей в переговорах с Москвой вряд ли будут занимать важное место.

    Кроме того, у большинства партий, включая ХДС/ХСС, есть понимание того, что без «Северного потока – 2» Германия не сможет обеспечить энергетическую безопасность, говорит Гердт. «Но молодой электорат, который за зеленым фиговым листочком больше ничего не видит, будет голосовать за «Зеленых», – полагает политик. – Для страны это катастрофа. Следующие четыре года они будут влиять на коалицию и состав нового правительства. В конце концов, это выльется в коллапс».

    Что касается перспектив «Альтернативы для Германии», то Гердт ожидает результат в районе 18%. «Возможно, голосов будет больше. Критическая масса накоплена, люди сильно недовольны политикой ведущих партий», – пояснил политик.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •