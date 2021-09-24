Российский газ подогрел выборы в Германии

В воскресенье станет известно имя человека, который сменит Ангелу Меркель на посту руководителя ФРГ. Финишная прямая избирательной кампании оказалась чрезвычайно напряженной. Кандидат от правящего блока Армин Лашет призвал к запуску «Северного потока – 2», в то время как Анналена Бербок из партии «Зеленые» обрушилась с критикой на Москву. Каких результатов ждать от выборов в Бундестаг и почему немцы так сосредоточились на России?

Германия замерла в предвкушении смены власти. В воскресенье в стране пройдут парламентские выборы, победитель которых получит право создать правительство, а лидер партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Канцлер Ангела Меркель не участвует в этих выборах и уходит на пенсию. За политическое наследство Меркель, а при ней Германия укрепила статус главного экономического «локомотива» Евросоюза, развернулась нешуточная борьба.

Перед уходом Меркель поддержала своего однопартийца, премьер-министра федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армина Лашета, который, по ее мнению, в состоянии успешно управлять следующим правительством. Канцлер неоднократно высказывалась в его пользу, в том числе во время своей последней речи в Бундестаге.

В четверг на крупном митинге в Штральзунде Меркель также агитировала за Лашета, который стоял с ней бок о бок под проливным дождем. Меркель сказала, что ХДС «сделал крайне много для этого региона, и вопрос в следующие годы будет стоять следующим образом: выдержит ли Германия, выдержит ли Мекленбург – Передняя Померания мировую конкуренцию, поскольку сохранение рабочих мест прямо связано с тем, что мы станем лучшими в мире». Политик заверила, что Лашет «продолжит курс на создание рабочих мест и укрепление конкурентоспособности».

Армин Лашет считается самым дружелюбно настроенным политиком по отношению к России, потому что высказался против «демонизации» Москвы. Он не ставил под сомнение строительство «Северного потока – 2» и выступает за отмену антироссийских санкций, как только «начнет конструктивно развиваться Минский процесс». По его словам, игнорирование России «не отвечает ни нашим интересам, ни интересам США». «Россия необходима для решения многих международных вопросов», – говорил Лашет.

Кроме того, накануне Лашет заявил о необходимости ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию при условии предоставления «геополитических гарантий» того, что трубопровод не обернется проблемами для Украины. «Если Россия поставит это под вопрос, то проект будет сразу остановлен», – сказал кандидат в канцлеры ФРГ во время теледебатов в эфире телеканала ARD.

Наиболее агрессивную избирательную кампанию проводила Анналена Бербок, кандидат от партии «Союз 90/Зеленые». Она сосредоточилась на критике Москвы. В своем недавнем интервью политик заявила , что Россия «очень неохотно поставляет природный газ в Европу» с целью «усилить политическое давление» и быстрее получить разрешение на запуск «Северного потока – 2». «Сигнал (Москве от Берлина) должен заключаться в том, что Россия должна выполнять свои обязательства и, как и в прошлом, поставлять достаточно газа по существующим трубопроводам», – заявила Бербок.

Другим крупным скандалом стали итоги расследования эксперта по выявлению плагиата Штефана Вебера, который проанализировал книги трех основных кандидатов в канцлеры и обнаружил заимствования без ссылок во всех работах. В частности, в изданной в 2009 году книге Лашета оказалось 17 заимствований без ссылок на первоисточник. В работе представителя социал-демократов Олафа Шольца, опубликованной в 2017 году, эксперт выявил только три пассажа из других источников. Самой злостной нарушительницей авторских прав оказалась Бербок. Вебер назвал ее книгу, выпущенную в этом году, «бездонной бочкой» и перестал вести подсчет после выявления 100 заимствований.

Согласно социологическим опросам, 74% немцев уже определились с выбором. На это указывают опубликованные в четверг результаты исследования, проведенного социологическим институтом YouGov с 16 по 22 сентября с участием 2364 человек. 15% жителей ФРГ еще не определились с предпочтениями, а 9% опрошенных не предоставили никакой информации по этому поводу. Только 1% немцев, отмечает ТАСС, ответил «не знаю».

На эту тему

Что касается рейтингов, то лидирует Социал-демократическая партия Германии с 25% голосов. Рейтинг консервативного блока в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов вырос на 1% по сравнению с аналогичным опросом недельной давности и составил 21%. За «Зеленых» изъявили желание отдать голоса 14% избирателей, а за Свободную демократическую партию – 11%.

Рейтинг правопопулистской «Альтернативы для Германии» также вырос на процент. Сейчас ее готовы поддержать 12% респондентов, а Левая партия набрала бы 7% голосов. Депутат от «Альтернативы для Германии» Вальдемар Гердт убежден, что Бербок заигрывает с избирателями, которые «покупаются на раскрученный в СМИ образ злой России», речь прежде всего о молодой аудитории, «воспитанной на антироссийской пропаганде».

«На самом деле Бербок демонстрирует своей риторикой политическое дилетантство и глупость. Рост цен на газ в Европе – дело рук самих «Зеленых». Они до последнего ставили палки в колеса «Северному потоку – 2» и теперь пытаются найти крайнего в том, что цена на газ в Европе взлетела. При этом если бы газопровод заработал, то в Европе давно уже был бы и газ, и заполненные подземные хранилища», – уверен Гердт.

Германский политолог Александр Рар согласен, что антироссийская риторика помогает Бербок зарабатывать политические очки. Многие немцы верят негативным и даже злобным публикациям в СМИ о России. Но для победы на выборах этих очков вряд ли хватит, уверен Рар. Хотя в западной части страны уже появилось новое поколение немцев, «воспитанных на полном отрицании всего русского». По его словам, если пресса «продолжит подыгрывать госпоже Бербок и писать, что она является чуть ли не Жанной д'Арк, которая сражается с неким злым русским медведем, то тогда, может быть, это настолько запутает простого избирателя, что он совершит глупость и пойдет на поводу Бербок».

Политолог убежден, что прежде чем говорить об увеличении поставок газа из России, немецкие «Зеленые» должны отказаться от агрессивной риторики в адрес Москвы и не призывать к отказу от «Северного потока – 2».

«Бербок в истерике, потому что рейтинг «Зеленых» падает, – добавил эксперт. – Это коснется ее личной карьеры, потому что она уже выпадает из тройки главных кандидатов на пост канцлера».

Впрочем, помимо Лашета и Бербок, есть еще один лидер гонки – вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, представляющий СДПГ. Эксперты его описывают как человека-прагматика, который в случае победы постарается выстроить с Москвой хорошие отношения как минимум в вопросах экономики. Шольц, в отличие от Меркель, менее идеологизирован, поэтому вопросы либеральных ценностей в переговорах с Москвой вряд ли будут занимать важное место.

Кроме того, у большинства партий, включая ХДС/ХСС, есть понимание того, что без «Северного потока – 2» Германия не сможет обеспечить энергетическую безопасность, говорит Гердт. «Но молодой электорат, который за зеленым фиговым листочком больше ничего не видит, будет голосовать за «Зеленых», – полагает политик. – Для страны это катастрофа. Следующие четыре года они будут влиять на коалицию и состав нового правительства. В конце концов, это выльется в коллапс».

Что касается перспектив «Альтернативы для Германии», то Гердт ожидает результат в районе 18%. «Возможно, голосов будет больше. Критическая масса накоплена, люди сильно недовольны политикой ведущих партий», – пояснил политик.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД