Кто разыгрывает карту с немецким Калининградом на выборах в ФРГ

В ФРГ разразился громкий политический скандал. В преддверии выборов в бундестаг на улицах появились копии агитплакатов 1949 года с изображением Германии в довоенных границах – с включенной в ее состав Калининградской областью и частью Польши. Кто вывесил эти постеры и какие политические цели пытается преследовать таким образом?

Прокуратура немецкого города Росток проверит материалы о размещении в Мекленбурге – Передней Померании (федеральная земля на севере ФРГ), в городе Тетеров, старых предвыборных плакатов 1949 года с картой с изображением Восточной Пруссии вместе с Калининградской областью и частью Польши. Правоохранители заодно выяснят, не появились ли подобные плакаты в других областях ФРГ. «Материалы пока находятся в полиции города Тетеров. В настоящее время установлен факт вывешивания плакатов, их происхождение пока неясно. Этот вопрос сейчас уточняется», – заявили в прокуратуре.

Скандальные плакаты появились в преддверии сентябрьских выборов в бундестаг. Это копии исторических агитматериалов партий того времени. Как пишет местное издание Nordkurier, на плакатах 72-летней давности видна агитационная символика Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и других партий. На них изображена карта Германии в границах 1937 года. Впрочем, представитель ХДС Ханнес Деттманн заверил, что партия не имеет отношения к установке этих плакатов.

Читатели Nordkurier расценили этот случай как желание немецких властей включить российский регион в состав ФРГ. Соответствующие комментарии, как отмечает Lenta.ru, появились в соцсетях. «Интересно, означает ли этот плакат ностальгию или это пророчество о будущем?» – написала @GalinaZebrovska. А пользователь Facebook David Petereit выразил сомнение в том, что такими «нафталиновыми плакатами» политики привлекут избирателей. «Суперакция... Благодаря ей каждый, кто собирается голосовать за ХДС или СвДП (Свободная демократическая партия), увидит, за что они когда-то выступали и в каком они упадке сейчас. Ставлю лайк!» – пишет Thomas Albrecht.

Современная Калининградская область располагается на территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. В 1945 году по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР и впоследствии России. На Ялтинской и Потсдамской конференциях также была определена нынешняя граница Германии и Польши по рекам Одеру и Нейсе.

ГДР еще в 1950 году признала передачу бывших германских восточных территорий Польше и СССР. Западная Германия долго не признавала факт потери территорий, но Московским и Варшавским договорами 1970 года ФРГ согласилась признать границу по Одеру-Нейсе. Наконец, в 1990 году Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии был утвержден – внешними границами объединенной Германии становятся границы ГДР и ФРГ. Тем самым Берлин отказался от территориальных претензий, в том числе на бывшую Восточную Пруссию.

На эту тему

Осенью 2016 года на вопрос журналиста Bloomberg, может ли Россия отдать Калининград, президент страны Владимир Путин ответил, что «если кому-то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему». «Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее, и так далее. Там есть и Венгрия, есть и Румыния. Если кому-то хочется вскрыть этот «ящик Пандоры» и начать с ним работать – пожалуйста, флаг в руки, начинайте», – сказал Путин.

В пятницу Кремль раскритиковал появление скандальных плакатов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что «официально Берлин не подвергает сомнению территориальную целостность Российской Федерации». «Но, конечно, очень важно понимать такие территориальные устремления определенных политических сил Германии», – подчеркнул Песков.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве понимают: ни официальные власти ФРГ, ни партия ХДС не причастны к инциденту с появлением в Германии предвыборных плакатов. По ее словам, в российском внешнеполитическом ведомстве согласны с мнением представителя отделения ХДС Ханнеса Деттманна о том, что развешанные неизвестными лицами плакаты «вводят в заблуждение и их нужно убрать».

Между тем власти Калининграда надеются, что плакаты появились вследствие ошибки и что это «не целенаправленная политическая акция». «Насколько нам известно, у немецкой стороны нет претензий к территориальной целостности нашей страны», – заявил в интервью ТАСС руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Губернатор области Антон Алиханов в беседе с «Комсомольской правдой» тоже надеется на досадную ошибку, в противном случае это «крайне недружественное поведение». Он предположил, что это могли сделать представители немецких правых партий, которые «вызывают тревогу в последнее время». «Мы можем тоже карты всяких разных веков, тысячелетий вспоминать и брать, но мне кажется, что это никак позитивно не повлияет на наши взаимоотношения. Поэтому я бы советовал такими вещами не играться, особенно серьезным политическим силам, которые на что-то претендуют в Германии», – сказал губернатор.

Парламентские выборы в Германии намечены на 26 сентября. Победившая партия получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров станет новым канцлером вместо Ангелы Меркель, которая отказалась от участия в выборах. От партии «Зеленые» на пост канцлера претендует Анналена Бербок, от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) – Армин Лашет, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) – Олаф Шольц.

«В Германии не может быть плакатов с такой политической агитацией со стороны официальных лиц или партий. Иначе это вызвало бы жуткий скандал», – считает немецкий политолог Александр Рар. Он предположил, что установка плакатов 72-летней давности может быть хулиганской выходкой.

«В Германии, конечно, есть недобитые фашисты или их потомки, которые сидят в подвалах и мечтают вернуть Калининград. Но это не имеет ничего общего с линией правительства. Более того, в немецкой общественности этот вопрос вообще не поднимается, – заверил Рар. – Дело же не только в том, что немцы знают о своей вине во Второй мировой войне, но и в том, что если они будут ставить такие цели или говорить об этом, то немедленно перессорятся не только с Россией, но и с Польшей, у которой тоже есть притязания на эту область». По словам политолога,

«изредка в застольных беседах отдельные люди могут высказать мысль, что если Россия вернет Кенигсберг, то Германия признает Крым за Россией».

«Но это несерьезно, и в политических кругах такие идеи не обсуждаются», – констатировал он. Рар твердо убежден, что реваншистские идеи в Германии непопулярны. «У Германии нет притязаний к другим народам», – подчеркнул политолог. При этом он упомянул, что в стране есть хорошо организованные традиционные общества потомков вынужденных переселенцев из Восточной Пруссии. «Примерно 2 млн человек потеряли свой дом. Сейчас их потомки не имеют политического веса в стране, но могут высказывать какие-то радикальные идеи. Возможно, кто-то из них мог установить эти плакаты», – предположил эксперт.

Кроме того, Рар не исключает, что появление плакатов может указывать на националистические тенденции в части немецкого общества накануне выборов. «Дыма без огня не бывает. Эти плакаты могли развесить сторонники «Альтернативы для Германии» в надежде на то, что партия привнесет какие-то изменения в политическую систему страны. Может быть, эти люди видят Германию сильным национальным государством», – полагает эксперт. Однако

депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Вальдемар Гердт опроверг причастность сторонников партии к этой акции.

Политик считает, что «ответственным за такой вброс может быть лишь тот, кому хочется увеличить разрыв между Германией и Россией». «Если это продуманная акция, совершенная криминальным путем, то у нее одна цель – использовать все возможные методы, чтобы как можно сильнее испортить отношения между нашими странами», – убежден политик. Гердт также уверен, что в Германии нет реваншистских идей о возвращении Кенигсберга, «поэтому новости об этих агитационных плакатах – не более чем «провокация» или «бредовый поступок какого-то подростка».

В то же время берлинский политолог Владимир Сергиенко считает, что «Германии нужно очень трепетно относиться ко всем возникающим Окнам Овертона». По его словам, разговоры об экстерриториальных претензиях, как и реваншистские идеи, все время бродят в немецком обществе, поэтому «нужно быть беспощадным к любым попыткам переосмысления итогов Второй мировой войны». «За прошедшей акцией стоят серьезные политтехнологии, – полагает Сергиенко. – Возможно, таким образом одна из партий подложила свинью другой».

Также не исключена попытка какой-нибудь мелкой партии завоевать голоса неонацистов. За счет такой поддержки можно провести в бундестаг на одного человека больше. «Неонацисты понимают, что сами не смогут протолкнуть своего человека в бундестаг. Но они составляют определенную часть электората, за который могут побороться другие партии. Поэтому нужно посмотреть на дальнейшее развитие ситуации», – резюмировал собеседник.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД