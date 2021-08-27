Кто разыгрывает карту с немецким Калининградом на выборах в ФРГ

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27 августа, пятница  |  Последнее обновление — 21:57  |  vz.ru
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За что Россия получила миллиарды долларов от МВФ

Зачем Россия получила помощь от МВФ REUTERS/Yuri Gripas
Россия получила от МВФ почти 18 млрд долларов. Это помощь нашей экономике в условиях пандемии. Проблема в том, что это, по сути, виртуальные деньги, которые перевести в реальные доллары и евро не так-то просто. Почему западный валютный фонд так щедр к России, и главное – зачем нам вообще понадобились эти деньги? Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Российским школьникам предложили новую традицию

Путин поддержал введение традиции поднятия флага России в школах Нина Зотина/РИА Новости
В российских школах могут ввести церемонию торжественного поднятия флага. Такое предложение общественников поддержал Владимир Путин. Однако эксперты предупреждают ответственных за реализацию идеи: столь важная для патриотического воспитания процедура не должна превратиться в формальность и казенщину. Как внедрить в школы новую для современной России традицию? Подробности...
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Теракт в Кабуле нанес серьезный урон репутации Байдена

Джо Байден должен взять на себя ответственность и уйти в отставку, считают конгрессмены-республиканцы Stefani Reynolds/CNP/Global Look Press
В Кабуле произошло то, что экс-президент США Трамп назвал «самой позорной вещью, которая происходила с Америкой». За считанные дни до ухода сил западной коалиции из Афганистана ИГ совершило один из самых кровавых терактов последнего времени – погибло более ста человек, из них 13 военных США. Байден обещает нанести удар возмездия. Чем смогут ответить исламистам на пинок в спину бегущие из Афганистана американцы? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Талибам важно показать беспомощность Байдена

Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Талибы много раз повторяли, что против массовой эвакуации афганцев. Это утечка мозгов, бегство специалистов (и денег), которые им нужны самим. К тому же паника возле аэропорта поддерживала образ ужасных талибов, от которых люди бегут любой ценой. Подробности...

Русские должны вернуться на Кавказ

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Освоение Кавказа русскими происходило не одно столетие. По большому счету, в какой-то момент это стало русской миссией. Но только за 10-е годы XXI века количество русского населения Северного Кавказа сократилось с 25,6% до 19% и продолжает сокращаться. Подробности...
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«Стук-стук-стук» как норма сообщества

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Сама оптика Цукерберга – двойные, тройные, четверные стандарты, преследование по нечетко определенному признаку, триумфальное торжество обратной силы Норм сообщества – это совершенно чекистская по своей сути штука. Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

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За что Зеленский любит Крым

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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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    Кто разыгрывает карту с немецким Калининградом на выборах в ФРГ

    Немецкая прокуратура проверит, были ли скандальные плакаты ошибкой или грезами неких местных политиков    27 августа 2021, 21:20
    Фото: Bernd Wüstneck/Global Look Press
    Текст: Наталья Макарова,
    Елена Лексина

    В ФРГ разразился громкий политический скандал. В преддверии выборов в бундестаг на улицах появились копии агитплакатов 1949 года с изображением Германии в довоенных границах – с включенной в ее состав Калининградской областью и частью Польши. Кто вывесил эти постеры и какие политические цели пытается преследовать таким образом?

    Прокуратура немецкого города Росток проверит материалы о размещении в Мекленбурге – Передней Померании (федеральная земля на севере ФРГ), в городе Тетеров, старых предвыборных плакатов 1949 года с картой с изображением Восточной Пруссии вместе с Калининградской областью и частью Польши. Правоохранители заодно выяснят, не появились ли подобные плакаты в других областях ФРГ. «Материалы пока находятся в полиции города Тетеров. В настоящее время установлен факт вывешивания плакатов, их происхождение пока неясно. Этот вопрос сейчас уточняется», – заявили в прокуратуре.

    Скандальные плакаты появились в преддверии сентябрьских выборов в бундестаг. Это копии исторических агитматериалов партий того времени. Как пишет местное издание Nordkurier, на плакатах 72-летней давности видна агитационная символика Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и других партий. На них изображена карта Германии в границах 1937 года. Впрочем, представитель ХДС Ханнес Деттманн заверил, что партия не имеет отношения к установке этих плакатов.

    Читатели Nordkurier расценили этот случай как желание немецких властей включить российский регион в состав ФРГ. Соответствующие комментарии, как отмечает Lenta.ru, появились в соцсетях. «Интересно, означает ли этот плакат ностальгию или это пророчество о будущем?» – написала @GalinaZebrovska. А пользователь Facebook David Petereit выразил сомнение в том, что такими «нафталиновыми плакатами» политики привлекут избирателей. «Суперакция... Благодаря ей каждый, кто собирается голосовать за ХДС или СвДП (Свободная демократическая партия), увидит, за что они когда-то выступали и в каком они упадке сейчас. Ставлю лайк!» – пишет Thomas Albrecht.

    Современная Калининградская область располагается на территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. В 1945 году по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР и впоследствии России. На Ялтинской и Потсдамской конференциях также была определена нынешняя граница Германии и Польши по рекам Одеру и Нейсе.

    ГДР еще в 1950 году признала передачу бывших германских восточных территорий Польше и СССР. Западная Германия долго не признавала факт потери территорий, но Московским и Варшавским договорами 1970 года ФРГ согласилась признать границу по Одеру-Нейсе. Наконец, в 1990 году Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии был утвержден – внешними границами объединенной Германии становятся границы ГДР и ФРГ. Тем самым Берлин отказался от территориальных претензий, в том числе на бывшую Восточную Пруссию.

    Осенью 2016 года на вопрос журналиста Bloomberg, может ли Россия отдать Калининград, президент страны Владимир Путин ответил, что «если кому-то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему». «Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее, и так далее. Там есть и Венгрия, есть и Румыния. Если кому-то хочется вскрыть этот «ящик Пандоры» и начать с ним работать – пожалуйста, флаг в руки, начинайте», – сказал Путин.

    В пятницу Кремль раскритиковал появление скандальных плакатов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что «официально Берлин не подвергает сомнению территориальную целостность Российской Федерации». «Но, конечно, очень важно понимать такие территориальные устремления определенных политических сил Германии», – подчеркнул Песков.

    В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве понимают: ни официальные власти ФРГ, ни партия ХДС не причастны к инциденту с появлением в Германии предвыборных плакатов. По ее словам, в российском внешнеполитическом ведомстве согласны с мнением представителя отделения ХДС Ханнеса Деттманна о том, что развешанные неизвестными лицами плакаты «вводят в заблуждение и их нужно убрать».

    Между тем власти Калининграда надеются, что плакаты появились вследствие ошибки и что это «не целенаправленная политическая акция». «Насколько нам известно, у немецкой стороны нет претензий к территориальной целостности нашей страны», – заявил в интервью ТАСС руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

    Губернатор области Антон Алиханов в беседе с «Комсомольской правдой» тоже надеется на досадную ошибку, в противном случае это «крайне недружественное поведение». Он предположил, что это могли сделать представители немецких правых партий, которые «вызывают тревогу в последнее время». «Мы можем тоже карты всяких разных веков, тысячелетий вспоминать и брать, но мне кажется, что это никак позитивно не повлияет на наши взаимоотношения. Поэтому я бы советовал такими вещами не играться, особенно серьезным политическим силам, которые на что-то претендуют в Германии», – сказал губернатор.

    Парламентские выборы в Германии намечены на 26 сентября. Победившая партия получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров станет новым канцлером вместо Ангелы Меркель, которая отказалась от участия в выборах. От партии «Зеленые» на пост канцлера претендует Анналена Бербок, от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) – Армин Лашет, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) – Олаф Шольц.

    «В Германии не может быть плакатов с такой политической агитацией со стороны официальных лиц или партий. Иначе это вызвало бы жуткий скандал», – считает немецкий политолог Александр Рар. Он предположил, что установка плакатов 72-летней давности может быть хулиганской выходкой.

    «В Германии, конечно, есть недобитые фашисты или их потомки, которые сидят в подвалах и мечтают вернуть Калининград. Но это не имеет ничего общего с линией правительства. Более того, в немецкой общественности этот вопрос вообще не поднимается, – заверил Рар. – Дело же не только в том, что немцы знают о своей вине во Второй мировой войне, но и в том, что если они будут ставить такие цели или говорить об этом, то немедленно перессорятся не только с Россией, но и с Польшей, у которой тоже есть притязания на эту область». По словам политолога,

    «изредка в застольных беседах отдельные люди могут высказать мысль, что если Россия вернет Кенигсберг, то Германия признает Крым за Россией».

    «Но это несерьезно, и в политических кругах такие идеи не обсуждаются», – констатировал он. Рар твердо убежден, что реваншистские идеи в Германии непопулярны. «У Германии нет притязаний к другим народам», – подчеркнул политолог. При этом он упомянул, что в стране есть хорошо организованные традиционные общества потомков вынужденных переселенцев из Восточной Пруссии. «Примерно 2 млн человек потеряли свой дом. Сейчас их потомки не имеют политического веса в стране, но могут высказывать какие-то радикальные идеи. Возможно, кто-то из них мог установить эти плакаты», – предположил эксперт.

    Кроме того, Рар не исключает, что появление плакатов может указывать на националистические тенденции в части немецкого общества накануне выборов. «Дыма без огня не бывает. Эти плакаты могли развесить сторонники «Альтернативы для Германии» в надежде на то, что партия привнесет какие-то изменения в политическую систему страны. Может быть, эти люди видят Германию сильным национальным государством», – полагает эксперт. Однако

    депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Вальдемар Гердт опроверг причастность сторонников партии к этой акции.

    Политик считает, что «ответственным за такой вброс может быть лишь тот, кому хочется увеличить разрыв между Германией и Россией». «Если это продуманная акция, совершенная криминальным путем, то у нее одна цель – использовать все возможные методы, чтобы как можно сильнее испортить отношения между нашими странами», – убежден политик. Гердт также уверен, что в Германии нет реваншистских идей о возвращении Кенигсберга, «поэтому новости об этих агитационных плакатах – не более чем «провокация» или «бредовый поступок какого-то подростка».

    В то же время берлинский политолог Владимир Сергиенко считает, что «Германии нужно очень трепетно относиться ко всем возникающим Окнам Овертона». По его словам, разговоры об экстерриториальных претензиях, как и реваншистские идеи, все время бродят в немецком обществе, поэтому «нужно быть беспощадным к любым попыткам переосмысления итогов Второй мировой войны». «За прошедшей акцией стоят серьезные политтехнологии, – полагает Сергиенко. – Возможно, таким образом одна из партий подложила свинью другой».

    Также не исключена попытка какой-нибудь мелкой партии завоевать голоса неонацистов. За счет такой поддержки можно провести в бундестаг на одного человека больше. «Неонацисты понимают, что сами не смогут протолкнуть своего человека в бундестаг. Но они составляют определенную часть электората, за который могут побороться другие партии. Поэтому нужно посмотреть на дальнейшее развитие ситуации», – резюмировал собеседник.

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