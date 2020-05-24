Взгляд
24 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:47  |  vz.ru
Разделы

Европа и Азия отказываются от американского газа

Американский СПГ проигрывает ценовую войну за рынки сбытаФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Амбиции США стать первыми на европейском газовом рынке разбиваются в пух и прах. Покупатели в Европе и Азии отказываются от поставок американского СПГ даже несмотря на штрафные санкции. Ценовая война на рынке газа наносит ущерб и России. Однако у российских экспортеров СПГ и трубопопроводного газа имеются серьезные преимущества.  Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем США направили «калининградский кинжал» к сердцу Европы

Калининград отнюдь не похож на «закрытую военную базу», каким его представляют СШАФото: Виталий Невар/ТАСС
«Кинжал, направленный в сердце Европы» – так советник президента США Роберт О’Брайен охарактеризовал Калининградскую область России. Чиновник, который отвечает за советы Трампу по нацбезопасности, объявил: вместо центра туризма Россия создала на Балтике бастион, напичканный ракетами. По отдельности тезисы О’Брайена не выдерживают критики, но вместе вполне укладываются в геополитическую логику США. Подробности...
Перейти а раздел…

Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза

Учителя верят, что ребята соскучились по школе и очень хотят туда вернутьсяФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
«Надо понимать, что цель образования – не просто передача знаний, это передача вечных ценностей и смыслов культуры. Называйте их хоть греческими, хоть христианскими», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования и прокомментировал решение президента Путина провести Единый госэкзамен в российских школах в конце июня. Подробности...
Перейти а раздел…

Смогут ли США заставить Индию отказаться от С-400

ЗРК «Пэтриот» не выдерживает конкуренции с российским комплексом С-400Фото: Osman Orsal/Reuters
Соединенные Штаты вновь призвали Индию отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в пользу американских аналогов. Вашингтон пытается убедить Нью-Дели с помощью шантажа, угроз и дешевой военно-политической демагогии. Почему даже при таком сильном давлении Индия предпочитает российские ЗРК? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

День рождения русской души

Владимир Можегов, публицист
24 мая – особый для России день. Это не просто отмечаемый Церковью день памяти просветителей славян Кирилла и Мефодия, и не просто единственный в России церковно-государственный праздник: День славянской письменности и культуры. Это гораздо больше. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Как выжить «понаехавшим» в русской деревне

Дмитрий Грунюшкин, писатель
В связи с карантином много горожан задумалось о переезде в деревню. А те, кто переехал, уже начали осознавать, что напрасно путали туризм и эмиграцию. И что постоянная жизнь на земле – вещь весьма хлопотная и далеко не всегда комфортная. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

В Донбассе – новая фаза военного конфликта

Андрей Бабицкий, журналист
О причинах ухудшения обстановки на фронтах много говорят в Москве, в Киеве и в Луганске с Донецком. Эксперты и политики уверены в том, что Владимир Зеленский не имеет контроля над вооруженными силами, в составе которых продолжают воевать националистические батальоны. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев
    Перейти а раздел…

    США навязали России тяжелый выбор

    Главные орденоносцы России

    Украина поссорилась с Болгарией

      Перейти а раздел…

      В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
      Подробности...

      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
      Подробности...

      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Должна ли Россия вслед за США выйти из договора по открытому небу?
          • Да

          • Нет

          Как изменилось ваше отношение к Зеленскому за год его пребывания на посту президента Украины?
          • Улучшилось

          • Ухудшилось

          • Не изменилось

          Минздрав предлагает продавать алкоголь только с 21 года. А вы в каком возрасте впервые попробовали спиртные напитки?
          • До 12 лет

          • С 12 до 16 лет

          • С 16 до 18 лет

          • С 18 до 21 года

          • После 21 года

          • Никогда не пробовал

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Задержаны три участника перестрелки на юге Москвы
              Названы прошедшие пик COVID-19 российские регионыРоспотребнадзор разрешил снимать ограничения в большинстве регионов РоссииУкраинские националисты пришли к дому ЗеленскогоОпубликовано видео перестрелки на юге Москвы
              Попова заявила о более низкой смертности в России по сравнению с 2019 годомЗадержан администратор «Омбудсмен полиции»Герман назвала «самую выгодную» роль Украины в геополитикеНа Украине собрались в полтора раза увеличить тарифы на электричество
              Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитойПекин заявил о неприступности России и Китая для «политического вируса»Трамп заявил об отсутствии поддержки со стороны Путина на выборахПри пожаре в Петербурге погиб участник группы Bad Balance

              главред RT


              Симоньян нашла объяснение проблемам с коронавирусом в Дагестане

              американская дипломатия


              Эксперт: «Посла-наместника» США в Берлине бросят на Восток

              летающие цели


              В России усомнились в эффективности лазерного оружия США

              Видео

              шестой срок


              Лукашенко станет президентом в новой реальности

              легальная разведка


              Выход США из «Открытого неба» ставит Россию перед сложнейшим выбором

              основа взаимоотношений


              Судьба ядерных бомб подтверждает версию о тайном сговоре США и Германии

              Андрей Ермак и Леонид Кучма


              Мир в Донбассе возможен только при государственной измене на Украине

              Знаем, как надо


              Алексей Алешковский: Россия не одурела

              Россия, вперед!


              Борис Межуев: Что значит быть цивилизацией

              Ухудшение ситуации


              Андрей Бабицкий: В Донбассе – новая фаза военного конфликта

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Должна ли Россия вслед за США выйти из договора по открытому небу?

              Зачем США направили «калининградский кинжал» к сердцу Европы

              Калининград отнюдь не похож на «закрытую военную базу», каким его представляют США   24 мая 2020, 20:12
              Фото: Виталий Невар/ТАСС
              Текст: Михаил Мошкин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              «Кинжал, направленный в сердце Европы» – так советник президента США Роберт О’Брайен охарактеризовал Калининградскую область России. Чиновник, который отвечает за советы Трампу по нацбезопасности, объявил: вместо центра туризма Россия создала на Балтике бастион, напичканный ракетами. По отдельности тезисы О’Брайена не выдерживают критики, но вместе вполне укладываются в геополитическую логику США.

              «Когда я читаю про «закрытую военную базу», то это ничего, кроме грустной улыбки о неподготовленности американских советников, не вызывает», – так губернатор Калининградской области Антон Алиханов оценил слова Роберта О'Брайена советника президента США по национальной безопасности. Тот назвал российский эксклав на Балтике «кинжалом в сердце Европы».

              Советник Дональда Трампа в интервью германской Bild обвинил российские власти в том, что они превратили самый западный регион страны «в закрытую военную базу, напичканную современным вооружением и ракетами». «Калининград мог из-за своего географического расположения стать торговым хабом, центром туризма и социальных контактов между Россией и Западной Европой» – а вместо этого стал источником угрозы для европейцев, сокрушался советник.

              Поводом для интервью Bild стал разрыв Соединенными Штатами договора «Открытое небо» (ДОН) от 1992 года – соглашения о возможности взаимного наблюдения с воздуха, что способствовало снижению взаимной напряженности между Россией, странами Европы, США и рядом других государств.

              О'Брайен неспроста упомянул Калининград. Готовясь к выходу из «Открытого неба», американская сторона периодически обвиняла Москву в закрытии самого западного региона для контрольных полетов авиации США. Показательно, что само же издание Bild отметило: не далее как в марте американцы в составе облетной группы «Открытого неба» с участием инспекторов из Эстонии и Литвы осуществили очередной наблюдательный полет именно над Калининградской областью.

              Российская сторона не менее регулярно давала разъяснения – так, в 2017 году официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала: «Некоторые наши партнеры, имея право совершать наблюдательные полеты на дальность до 5,5 тыс. километров, значительную ее часть использовали именно над Калининградской областью, пересекая ее вдоль и поперек и, тем самым, создавая проблемы для международного аэропорта Калининграда».

              Таким же поведением отличаются и ближайшие союзники США в Восточной Европе – поляки. Польша, которая также является участницей ДОН, проводила «открытые» пролеты своих самолетов над Калининградом таким образом, что это мешало гражданским авиарейсам. К слову, после того, как Соединенные Штаты вышли из ДОН, Варшава обвинила Россию в несоблюдении этого договора.

              На ваш взгляд

               
              Должна ли Россия вслед за США выйти из договора по открытому небу?


              Обсуждение: 12 комментариев
              Хотя, что касается Калининградской области, действия России для защиты безопасности гражданских самолетов (а именно – ограничение максимальной дальности полетов 500 километрами), никоим образом не противоречит статьям ДОН. Сами же США аналогичным образом установили отдельную дальность для своего анклава – штата Аляска, о чем американцам напоминали в МИД России.

              Но очевидно, что – и тогда, и сейчас – тема несоблюдения статей ДОН была для Вашингтона поводом обвинить Москву в агрессивных намерениях. Эту же цель преследовало и пространное рассуждение о Калининграде президентского советника О'Брайена. Хотя ни один из его тезисов не выдерживает критики.

              Менее всего западный анклав России похож на бронированный кулак, нацеленный на беззащитную Европу. На деле же наши силы в регионе до сих пор в разы, если не на порядок уступают по численности и боевым возможностям тем, что находились здесь еще в начале 1990-х.

              Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, количество боевых самолетов сократилось на порядок. После распада СССР была расформирована 11-я гвардейская армия численностью 90 тыс. человек. В самом начале 2000-х соотношение сосредоточенных под Калининградом российских сил к силам НАТО вокруг области составляло 1 к 21 в пользу Североатлантического альянса. В середине 2000-х это соотношение составляло уже 1 к 32 и в последующие годы продолжало расти.

              Зато рассуждения о «калининградской группировке» на протяжении последних лет служили оправданием для обращений Варшавы в Вашингтон с просьбами о развертывании военных баз в Польше. В сентябре прошлого года в НАТО признались, что разрабатывают планы удара по Калининградской области – опять-таки из-за якобы растущей численности российских войск и вооружений в регионе. 

              «Вашингтону нужно найти объяснение тому, почему в Европе размещены до 150 американских ядерных зарядов», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД член Совета Федерации Алексей Пушков. Он напомнил, что в парламенте ФРГ активно требуют вывести эти заряды с территории Германии. «Нужно объяснить, чем занимаются американские войска в Прибалтике, которой никто не угрожает, – продолжил Пушков. – Для всего этого нужно придумать поводы».

              Похожим образом – и с не меньшими натяжками, в Польше использовали пандемию коронавируса как повод для разговоров о том, что было бы неплохо «забрать» под свою опеку якобы «голодающий» регион. Хотя на деле Калининградская область вовсе не изолированная осажденная крепость, каким он предстает в заявлениях западных политиков.

              Судя по данным статистики за докризисный период, регион становится именно что «центром туризма и социальных контактов», как бы ни утверждал обратное Роберт О'Брайен. Как напомнил губернатор Алиханов, в течение нескольких лет до пандемии коронавируса количество туристов в регионе увеличивалось на 17–20% ежегодно. В прошлом году аэропорт Калининграда обслужил рекордное количество туристов – во многом благодаря тому, что с 2019 года граждане 53 государств получили возможность въехать в область по электронной визе. Только за полгода действия новых правил область посетили около 100 тысяч человек, отметил Алиханов.

              До поры до времени развитию социальных контактов с Европой способствовал  режим малого приграничного передвижения (МПП) с соседними регионами Польши. Но польское руководство решило свернуть этот режим, выгодный гражданам по обе стороны границы. Произошло это задолго до начала пандемии, в 2016 году, сугубо по политическим причинам, что признавали и здравомыслящие польские политики, например, ныне покойный мэр Гданьска Павел Адамович.

              Но вопрос об отношениях России и ее европейских соседей постоянно оказывается предметом национальных интересов США, констатируют эксперты. «У меня вопрос к господину О'Брайену, который рассуждает о Калининграде, – заметил сенатор Пушков. –  Калининградская область – территория России, и мы имеем право использовать нашу национальную территорию так, как мы считаем нужным.

              США же держат на чужой территории, по всему миру, не менее 160 военных баз,

              а если считать вместе с опорными пунктами и аэродромами подскока, то около 600 военных объектов. И что, к примеру, делают американские военные корабли в Баренцевом море, что они там потеряли? Какое отношение Баренцево море имеет к Соединенным Штатам – и зачем они устраивают там свои провокации в виде маневров и демонстративных заходов?».

              Аналогичные вопросы возникают и поводу учений США и их союзников по НАТО вблизи российских морских границ на Балтике, добавил собеседник. «Наконец, что американцы делают  в Черном море? – подчеркнул Пушков. – О'Брайену следовало бы почаще смотреть на географическую карту мира, и попытаться объяснить: какова цель нахождения американских военных за много тысяч  миль от границ и побережья США? Думаю, от советника Трампа мы ответа не дождемся, могу дать ответ за него: американцы занимаются здесь военными провокациями и демонстрацией силы».

              «И пока американцы будут себя вести подобным образом, в Калининграде – равно как и в Мурманске, и в Крыму, будет сосредоточен соответствующий военный потенциал», – подчеркнул собеседник. 

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............