Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Взгляд
15 января, вторник  |  Последнее обновление — 09:06  |  vz.ru
Разделы

России будет сложно конкурировать с Африкой

Заброшенные русские деревни – вот главное препятствие для эффективной конкуренции России с активно растущими экономиками АзииФото: Лев Федосеев/ТАСС
Индонезия, Египет и Турция уже вскоре обгонят Россию по размеру своего ВВП. По крайней мере, этот обескураживающий прогноз вот уже несколько дней обсуждают аналитики. Действительно ли наша страна будет беднее некоторых стран Африки? Что дает основания делать подобные предсказания и насколько они обоснованны? Подробности...
Перейти а раздел…

Из желания навредить России Польша уничтожает уникальный памятник природы

На фото – та самая Балтийская коса и проходящая по ней граница между Россией и ПольшейФото: Michal Fludra/ZUMA/Global Look Press
Европа, похоже, услышала аргументы России в новом споре между Москвой и Варшавой. Дело касается Калининградской области, а точнее, ее акватории. Польша желает избавиться от еще одной «зависимости от России», «усилить свою обороноспособность» – и тем самым поставить под угрозу уникальный с экологической точки зрения уголок природы. Подробности...
Перейти а раздел…

Помогут ли репрессивные меры предотвратить новые взрывы газа

Обычный бытовой газ при неправильном обращении наносит катастрофические разрушенияФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Ответом на уже второй за последние дни взрыв газа в России стал целый набор различных законодательных инициатив. Политики и общественники снова требуют запретить, ужесточить, лишить и ограничить. Какие меры были бы действительно эффективными для предотвращения трагедий и инцидентов с бытовым газом? Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп попросил Турцию «не обращаться плохо» с курдами

Эрдоган и Трамп теперь ссорятся и мирятся по несколько раз за деньФото: Joshua Roberts/Reuters
Трамп и Эрдоган теперь ссорятся и мирятся по несколько раз на дню. Еще утром президент США грозил разорить турок, если те нападут на курдов в Сирии. Турецкий МИД дал Трампу отпор, пообещав напасть на курдов, «даже если придется голодать». Но уже вечером Трамп и Эрдоган созвонились и стали доверительно, если верить Белому дому, обсуждать общие темы. Трамп лишь попросил коллегу «не обижать» курдов. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
Перейти а раздел…

Банк Франции страшнее ФСБ

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
В России Павленского терпели пять лет – во Франции сломались сразу. Не помогли им ни Дюшан, ни Гоген – «фармацевты» по-прежнему у власти и в силе. И здесь возникает самый любопытный момент. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария

Как России не стать Бразилией столетней давности

Антон Любич, экономист
Конфликт долгосрочных интересов развития России и краткосрочных интересов сырьевых экспортеров достиг непозволительного накала. Он может осознаваться «массами» или не осознаваться. Важно, чтобы элиты осознавали источник проблемы. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Турция не получит наследство «американского бога» в Сирии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Достичь какого-то стратегического понимания с США по Сирии Эрдогану будет непросто. Хотя бы потому, что, как верно пишут некоторые американские эксперты, никакого «единого Вашингтона» уже нет. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
    Перейти а раздел…

    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
      Подробности...

      В Москве затопило крупный транспортный тоннель

      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
      Подробности...

      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В метро Москвы из-за подтопления закрыли три станции
          Возросло число жертв взрыва газа в многоэтажке в ШахтахМэй потерпела сокрушительное поражение в Палате лордовТимошенко пообещала разгромить ПорошенкоОпределен наиболее комфортный город в России
          Мутко обещал провести ревизию норм газоснабжения жилых домовЗахарова объявила США плохим «международным жандармом»Вучич вспомнил о подаренной Путину иконеСербия предложила критикам российского газа найти хоть одну альтернативу
          Россияне рассказали о сексуальных домогательствах на работеДемократы в США в третий раз сорвали принятие закона о санкциях против РоссииНа Украине назвали черметом получаемые от Запада военные кораблиНа Луне впервые в истории человечества проведен биологический эксперимент

          «решение сложных проблем»


          Россия проявила добрую волю в ответ на ультиматум США по ДРСМД

          «вести себя безопасно»


          Вице-адмирал США оценила профессионализм российских военных

          громкое дело


          Установлены личности похитителей украинского авторитета в Москве

          Видео

          специальный репортаж


          Магнитогорск: «С нами мороки больше, чем с мертвыми»

          подайте на гражданскую войну!


          Национальной идеей Украины стало попрошайничество

          военный космос


          Избавление от старых спутников открывает дорогу новой космической обороне России

          проблемы Росстата


          Почему российская статистика врет

          обеление рынка


          Новая система изменит весь порядок российской торговли

          Глобальный прогноз


          Дмитрий Дробницкий: Пять гонок, которые определят мировую повестку на 2019 год

          Нацизм на Украине


          Андрей Бабицкий: Гонения на русский язык – это предбанник Освенцима

          Фильм Т-34


          Егор Холмогоров: Танкисты Гитлера не играли в «рыцарские турниры»

          на ваш взгляд


          Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?

          Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

          Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянами   15 января 2019, 08:14
          Фото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
          Текст: Олег Москвин,
          Александр Колпаков

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите.

          Около суток боролись польские врачи за жизнь мэра Гданьска, члена и одного из основателей оппозиционной партии «Гражданская платформа» Павла Адамовича, получившего ножевое ранение в воскресенье. Ему сделали несколько операций, перелили 20 литров крови. Однако не помогло. Адамович в понедельник скончался. У погибшего остались жена и две дочери.

          На мэра напали во время рождественского благотворительного концерта, устроенного в помощь больным детям. Нападавший, некто Стефан В. (фамилия пока не публикуется) сумел где-то достать бейдж представителя СМИ, благодаря ему поднялся на сцену, где в это время находился мэр и нанес ему несколько ударов ножом в сердце и живот. Пока его не скрутили, он успел прокричать: «Я сидел невинно в тюрьме, «Гражданская платформа» пытала меня, поэтому Адамович умер».

          Как сообщают польские издания, 27-летний Стефан был действительно в 2014 году, когда «Гражданская платформа» имела большинство в сейме страны, судим за четыре вооруженных ограбления и отсидел в тюрьме 5,5 лет. Судя по показаниям свидетелей, убийца производил впечатление психически нездорового человека. «Он явно наслаждался тем, что сделал», - цитирует одну из свидетельниц телеканал TV-24.

          53-летний Адамович был достаточно известным в Польше политиком. Он неизменно избирался мэром Гданьска с 1998 года. А известность получил еще в 1988 году, на закате коммунистического правления. Тогда, будучи студентом-юристом в университете Гданьска, он организовал крупную студенческую забастовку. Адамович считался либералом, убежденным сторонником «Гражданской платформы» и оппонентом ныне правящей партии «Право и справедливость».

          «Все это происходит на фоне межпартийной волны ненависти, охватившей практически все польское общество,

          – сказал газете ВЗГЛЯД бывший зампред комитета по международным делам сейма Польши, профессор политологии Ольштынского университета Тадеуш Ивиньский. – На ближайшие дни президентом Польши намечен ряд манифестаций для того, чтобы сбить накал ненависти среди поляков. Что касается убийцы мэра, то по предварительным медицинским показателям, он признан не совсем здоровым человеком с подозрениями на шизофрению».

          Эмоциональный фон, на котором произошло убийство, имеет прямое отношение к политической борьбе, охватившей Польшу.

          Консервативно настроенные польские круги неоднократно подвергали Адамовича разгромной критике. Например, немало ему доставалось в мае прошлого года, когда Адамович разрешил в Гданьске гей-парад. На его участников и организаторов сыпались угрозы. Чтобы предотвратить возможные столкновения, мэр сам пошел в первых рядах гей-парада, хотя, по его словам, не принадлежал к сексуальному меньшинству. Кроме того, Адамович проводил довольно толерантную политику в отношении мигрантов. Их в городе довольно много. Мэр создал консультативный Совет иммигрантов, куда вошли уроженцы Колумбии, Туниса, Сирии, Германии, Украины и России.

          Адамович слыл твердым сторонником улучшения российско-польских отношений. «Я не хочу в данный момент оценивать ни решений президента России и правительства, ни также решений Украины и других стран. Я буду высказываться как неравнодушный гражданин. Какой бы ни была «температура» этой «холодной войны» (между Россией и Евросоюзом - прим ВЗГЛЯД), и в кавычки я беру этот термин намеренно, мы, граждане, должны между собой нормально общаться, встречаться, пить пиво, развлекаться. Потому что если этого происходить не будет, это будет означать, что у нас очень плохи дела, что мы сошли с ума», - говорил он, например, в августе 2014 года изданию «Новый Калининград».

          Год назад Адамович лично извинился перед семьей калининградцев Молодцовых. В их машину в Гданьске было брошено несколько камней. Есть версия, что нападавшие так отреагировали на российские номера. «Гданьск - город свободы и открытости для людей, независимо от их национальности и мировоззрения», - сказал тогда Адамович.

          «Я не чувствую себя русофобом. Как президент большого польского города, имею желание создавать добрососедские условия сотрудничества между городами России и Гданьском. Я родился в 1965 году, так что я принадлежу к поколению, которое в начальной и средней школе учило в обязательном порядке русский язык», - писал он в своем блоге на сайте радио «Эхо Москвы».

          Адамович еще в 90-е годы установил традицию в день освобождения Гданьска от гитлеровцев возлагать цветы на могилы павших в ходе боев в марте 1945 года советских солдат.

          «Я возлагаю цветы на воинском кладбище с 1995 года. Только в последние несколько лет это начало вызывать отрицательную реакцию, а меня некоторые провластные политики и общественные деятели стали называть «русским элементом», – говорил он в 2017 году «Российской газете».

          Адамович также отказался переименовывать улицы города в рамках польского закона о декоммунизации. «У меня очень критический взгляд на этот счет. Мне кажется, что это нарушает принцип независимости местного самоуправления», – заявлял мэр.

          В 2016 году мэр Гданьска также разругал решение Варшавы отменить режим малого приграничного передвижения (МПП), который действовал с Калининградской областью с 2012 года. Этот режим позволял без виз посещать территорию друг друга жителям приграничных территорий Калининградской области и соседнего польского воеводства. Как заявлял Адамович, это решение не отвечало интересами обычных поляков.

          «Отмена местного приграничного передвижения между Калининградской областью и Польшей в 2016 году - это проблема психологическая и политическая, потому что это создало сложности для простых россиян и поляков. Это плохой сигнал, что мы закрываемся. Отмену МПП с человеческой точки зрения можно рассматривать как демонстрацию ксенофобии. И Польша, и Швеция в Евросоюзе боролись за то, чтобы этой границы не существовало. Пострадали бедные россияне», - возмущался мэр.

          Узнав о смерти Адамовича, калининградский губернатор Антон Алиханов назвал его «большим другом» и объявил минуту молчания, выступая на заседании областного общественно-политического совета.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............