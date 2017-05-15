Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите.

Около суток боролись польские врачи за жизнь мэра Гданьска, члена и одного из основателей оппозиционной партии «Гражданская платформа» Павла Адамовича, получившего ножевое ранение в воскресенье. Ему сделали несколько операций, перелили 20 литров крови. Однако не помогло. Адамович в понедельник скончался. У погибшего остались жена и две дочери.

На мэра напали во время рождественского благотворительного концерта, устроенного в помощь больным детям. Нападавший, некто Стефан В. (фамилия пока не публикуется) сумел где-то достать бейдж представителя СМИ, благодаря ему поднялся на сцену, где в это время находился мэр и нанес ему несколько ударов ножом в сердце и живот. Пока его не скрутили, он успел прокричать: «Я сидел невинно в тюрьме, «Гражданская платформа» пытала меня, поэтому Адамович умер».

Как сообщают польские издания, 27-летний Стефан был действительно в 2014 году, когда «Гражданская платформа» имела большинство в сейме страны, судим за четыре вооруженных ограбления и отсидел в тюрьме 5,5 лет. Судя по показаниям свидетелей, убийца производил впечатление психически нездорового человека. «Он явно наслаждался тем, что сделал», - цитирует одну из свидетельниц телеканал TV-24.

53-летний Адамович был достаточно известным в Польше политиком. Он неизменно избирался мэром Гданьска с 1998 года. А известность получил еще в 1988 году, на закате коммунистического правления. Тогда, будучи студентом-юристом в университете Гданьска, он организовал крупную студенческую забастовку. Адамович считался либералом, убежденным сторонником «Гражданской платформы» и оппонентом ныне правящей партии «Право и справедливость».

«Все это происходит на фоне межпартийной волны ненависти, охватившей практически все польское общество,

– сказал газете ВЗГЛЯД бывший зампред комитета по международным делам сейма Польши, профессор политологии Ольштынского университета Тадеуш Ивиньский. – На ближайшие дни президентом Польши намечен ряд манифестаций для того, чтобы сбить накал ненависти среди поляков. Что касается убийцы мэра, то по предварительным медицинским показателям, он признан не совсем здоровым человеком с подозрениями на шизофрению».

Эмоциональный фон, на котором произошло убийство, имеет прямое отношение к политической борьбе, охватившей Польшу.

Консервативно настроенные польские круги неоднократно подвергали Адамовича разгромной критике. Например, немало ему доставалось в мае прошлого года, когда Адамович разрешил в Гданьске гей-парад. На его участников и организаторов сыпались угрозы. Чтобы предотвратить возможные столкновения, мэр сам пошел в первых рядах гей-парада, хотя, по его словам, не принадлежал к сексуальному меньшинству. Кроме того, Адамович проводил довольно толерантную политику в отношении мигрантов. Их в городе довольно много. Мэр создал консультативный Совет иммигрантов, куда вошли уроженцы Колумбии, Туниса, Сирии, Германии, Украины и России.

Адамович слыл твердым сторонником улучшения российско-польских отношений. «Я не хочу в данный момент оценивать ни решений президента России и правительства, ни также решений Украины и других стран. Я буду высказываться как неравнодушный гражданин. Какой бы ни была «температура» этой «холодной войны» (между Россией и Евросоюзом - прим ВЗГЛЯД), и в кавычки я беру этот термин намеренно, мы, граждане, должны между собой нормально общаться, встречаться, пить пиво, развлекаться. Потому что если этого происходить не будет, это будет означать, что у нас очень плохи дела, что мы сошли с ума», - говорил он, например, в августе 2014 года изданию «Новый Калининград».

Год назад Адамович лично извинился перед семьей калининградцев Молодцовых. В их машину в Гданьске было брошено несколько камней. Есть версия, что нападавшие так отреагировали на российские номера. «Гданьск - город свободы и открытости для людей, независимо от их национальности и мировоззрения», - сказал тогда Адамович.

«Я не чувствую себя русофобом. Как президент большого польского города, имею желание создавать добрососедские условия сотрудничества между городами России и Гданьском. Я родился в 1965 году, так что я принадлежу к поколению, которое в начальной и средней школе учило в обязательном порядке русский язык», - писал он в своем блоге на сайте радио «Эхо Москвы».

Адамович еще в 90-е годы установил традицию в день освобождения Гданьска от гитлеровцев возлагать цветы на могилы павших в ходе боев в марте 1945 года советских солдат.

«Я возлагаю цветы на воинском кладбище с 1995 года. Только в последние несколько лет это начало вызывать отрицательную реакцию, а меня некоторые провластные политики и общественные деятели стали называть «русским элементом», – говорил он в 2017 году «Российской газете».

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Адамович также отказался переименовывать улицы города в рамках польского закона о декоммунизации. «У меня очень критический взгляд на этот счет. Мне кажется, что это нарушает принцип независимости местного самоуправления», – заявлял мэр.

В 2016 году мэр Гданьска также разругал решение Варшавы отменить режим малого приграничного передвижения (МПП), который действовал с Калининградской областью с 2012 года. Этот режим позволял без виз посещать территорию друг друга жителям приграничных территорий Калининградской области и соседнего польского воеводства. Как заявлял Адамович, это решение не отвечало интересами обычных поляков.

«Отмена местного приграничного передвижения между Калининградской областью и Польшей в 2016 году - это проблема психологическая и политическая, потому что это создало сложности для простых россиян и поляков. Это плохой сигнал, что мы закрываемся. Отмену МПП с человеческой точки зрения можно рассматривать как демонстрацию ксенофобии. И Польша, и Швеция в Евросоюзе боролись за то, чтобы этой границы не существовало. Пострадали бедные россияне», - возмущался мэр.

Узнав о смерти Адамовича, калининградский губернатор Антон Алиханов назвал его «большим другом» и объявил минуту молчания, выступая на заседании областного общественно-политического совета.