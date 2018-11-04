На Украине умерла облитая кислотой гражданская активистка

Чиновница Херсонского горсовета и гражданская активистка Екатерина Гандзюк, которую летом неизвестные облили кислотой, скончалась в больнице от полученных травм, сообщили ее друзья в соцсетях.

«Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации», – приводит РИА «Новости» сообщение друзей активистки.

Информацию подтвердила депутат Рады Елена Сотник.

«Страшная история и приговор всей системе: теперь уже убийц Кати не нашли и не наказали», – добавила она.

Президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter потребовал от силовиков найти и привлечь к ответственности убийц Екатерины Гандзюк.

Летом неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Ее госпитализировали с ожогами около 40% тела, было возбуждено дело по статье «покушение на убийство». Утверждалось, что шестеро подозреваемых были задержаны, четверо арестованы.

Активистка перенесла множество операций.

Гандзюк ранее имела конфликты с рядом влиятельных в Херсоне людей – в частности, с начальником управления защиты экономики в Херсонской области департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Артемом Антощук, которого она обвинила в коррупции и вымогательстве. После этого скандала он потерял должность.

В апреле 2018 года она заявила, что почти 200 «журналистов» с поддельными удостоверениями получили в областной полиции разрешения на владение травматическим и газовым оружием в 2014-2018 годах.