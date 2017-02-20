Мэр Гданьска умер после ножевого ранения

Глава польского города Гданьск Павел Адамович, которого ранили ножом на концерте, умер от полученного ранения, сообщает радио.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Адамович после операции находится в «очень, очень тяжелом» состоянии.

Напомним, во время благотворительного мероприятия на сцену, где находился Адамович, выбежал мужчина, который нанес мэру удары ножом. Нападавшим оказался бывший грабитель, который счел судебный приговор слишком суровым. Также он пожаловался на пытки в тюрьме.

Он подчеркнул, что его заключение пришлось на время, когда у власти была партия «Гражданская платформа», в которой 15 лет состоял Адамович.