Мэра Гданьска ударили ножом на сцене

В результате нападения вооруженного ножом мужчины пострадал мэр польского Гданьска Павел Адамович, сообщают СМИ.

Нападение произошло во время благотворительного мероприятия «Большой оркестр праздничной помощи». На этом ежегодном мероприятии во всех городах Польши ежегодно собирают средства на помощь медицинским учреждениям, передает ТАСС со ссылкой на Onet.

Адамович находился на сцене, когда туда выбежал мужчина, заявивший, что при предыдущем правительстве Польши был незаконно приговорен к тюремному заключению, передает РИА «Новости» со ссылкой на TVN24.

В ходе последовавшей потасовки Адамович получил ножевое ранение.

Мэра долгое время реанимировали на сцене, а после госпитализировали.

Руководитель МВД Польши Йоахим Бруджиньский подтвердил информацию о нападении.

Официальный представитель полиции Мариуш Чарка заявил, что охрану мероприятия обеспечивала специализированная фирма, сотрудники которой и задержали нападавшего.