Напавший с ножом на мэра Гданьска мужчина пожаловался на пытки

Мужчина, который нанес мэру Гданьска Павлу Адамовичу несколько ударов ножом, заявил, что подвергался пыткам в тюрьме, сообщают СМИ.

В 2013 году его приговорили к 5,5 годам тюрьмы за ограбления четырех банков в Гданьске. Мужчина считает, что наказание было слишком суровым. Он пожаловался на то, что в тюрьме «к нему относились очень плохо, за решеткой его даже пытали», передает РИА «Новости» со ссылкой на TVN24.

При этом мужчина особо подчеркивает, что его заключение пришлось на то время, когда у власти была партия «Гражданская платформа». В этой партии в течение 15 лет состоял и Адамович, но покинул ее в 2015 году.

В понедельник будет решаться вопрос о квалификации действий подозреваемого, а также о мере пресечения.