Мэр Гданьска госпитализирован с ножевым ранением в критическом состоянии

Мэр польского Гданьска Павел Адамович, который получил ножевое ранение в области сердца, находится в критическом состоянии, сообщили СМИ со ссылкой на спасательные службы.

Radio Gdansk сообщает, что удар пришелся в область сердца, вероятно, задета аорта. Главу города оперируют, передает РИА «Новости».

В Университетском клиническом центре Гданьска заявили, что состояние здоровья Адамовича «очень серьезное». Медики сказали, что пресс-конференция в госпитале состоится в понедельник, пока «никакой информации о состоянии» мэра «подаваться не будет».

Напомним, вооруженный ножом мужчина выбежал на сцену во время благотворительного концерта и напал на мэра Гданьска. Нападавший задержан.

СМИ со ссылкой на данные полиции сообщают, что на мэра напал 27-летний житель Гданьска, который попал на сцену, используя удостоверение сотрудника СМИ.

Полиция подтвердила, что нападавший уже привлекался к ответственности за преступления против жизни и здоровья. Как сообщали СМИ, перед нападением на Адамовича он кричал, что был незаконно приговорен к тюремному сроку.