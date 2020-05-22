МИД оценил заход ударной группы НАТО в Баренцево море

Появление кораблей НАТО из ударной группы сил альянса в акватории Баренцева моря носило явно провокационный характер, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов.

«Явно провокационный характер имел заход в Баренцево море в начале мая 2020 года ударной группы НАТО в составе американских и британских кораблей под предлогом «обеспечения безопасности торговли и свободы судоходства», – цитирует РИА «Новости» дипломата.

4 мая в Баренцево море вошла ударная группа кораблей НАТО: эсминцы «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и фрегат «Кент» ВМС Великобритании. 9 мая ударная группа кораблей НАТО покинула Баренцево море, затем направилась в Арктику и покинула регион 14 мая.

Целью операции было заявлено «обеспечение безопасности торговли и демонстрация свободы навигации в сложных условиях».