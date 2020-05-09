Эсминцы НАТО покинули Баренцево море

Ударная группа кораблей НАТО покинула Баренцево море, сообщил шестой флот США.

В ВМС США заявили, что НАТО стремится «обеспечить безопасность торговли и продемонстрировать свободу навигации в сложных условиях» в Арктике, передает РИА «Новости».

По словам командующего военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго, НАТО хотело продемонстрировать «силу, гибкость и приверженность свободе навигации в арктических и европейских водах».

Фогго заверил, что пандемия коронавируса не повлияла на способность флота США проводить операции.

Американские корабли приняли участие в совместных с флотом Норвегии учениях в Норвежском море.

В Баренцево море эсминцы «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и фрегат «Кент» ВМС Великобритании вошли утром 4 мая.