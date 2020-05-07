Появились снимки кораблей НАТО в Баренцевом море

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО, подошедших к границам России в Баренцевом море, отмечается, что их целью является «проведение операций по обеспечению безопасности».

В Баренцево море эсминцы «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и фрегат «Кент» вошли утром 4 мая. На сайте Шестого флота говорится, что НАТО уведомило Минобороны России о маневрах в акватории Баренцева моря 1 мая.

Фото кораблей Шестой флот США опубликовал в своем Twitter.

Сообщалось, что российский Северный флот начал слежение за зашедшей в Баренцево море корабельной ударной группы НАТО.