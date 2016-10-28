Польша желает создать ударный кулак против беззащитного Калининграда

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28 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 20:28  |  vz.ru
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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Почему «уничтоженные боевики ИГИЛ» продолжают убивать российских военных

Сирийские артиллеристы отбивали атаки боевиков. Огнем батареи управляли российские советникиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Минобороны РФ подтвердило гибель четырех российских военных в ходе ночной атаки ИГИЛ на артиллерийскую батарею в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Игиловцы получают поддержку из «окончательно очищенного» от них Ирака, и россияне не первый раз оказываются под ударом именно в Дейр-эз-Зоре. Но атакуют их не только исламисты. Подробности...
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Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
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Российским подлодкам мешают действовать в Средиземном море

Российская «Варшавянка» проходит Босфор – и это не такая обыденная операция, как можно подуматьФото: Murad Sezer/Reuters
Сразу шесть подводных лодок поставлено за последние годы на Черноморский флот. Их боевая служба в Средиземном море в связи с операцией в Сирии приобретает особое значение. Однако мало кто помнит, что способность России распоряжаться этими лодками весьма ограниченна. А две из них в итоге даже никогда не были в Черном море. Как такое произошло и что с этим можно сделать? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Убивал ли Иван Грозный своего сына, как показано на картине Репина

Егор Холмогоров, Публицист
Картина Репина «Сыноубийца», официальным названием которой в итоге стало «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», в очередной раз подтвердила свой мрачный, скандальный, почти мистический ореол. Подробности...
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Что будет, если Иран не отступит

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Эксперты расценили речь госсекретаря США как ультиматум. Старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу мрачно пошутил, что «даже Бог дал израильтянам всего лишь десять заповедей», а вот Помпео пошел дальше... Подробности...
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«Отец капитализма» и пуританские «святые»

Анатолий Кучерена, адвокат, доктор юридических наук, профессор
27 мая 1564 года скончался Жан Кальвин – человек, оказавший поистине фантастическое влияние на историю человечества. В числе прочего его можно назвать «отцом капитализма». Правда, к бизнесу Кальвин не имел прямого отношения. Подробности...
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

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          Польша желает создать ударный кулак против беззащитного Калининграда

          Польские власти готовы обеспечить «стол и дом» американцам   28 мая 2018, 19:15
          Фото: U.S. Army/Staff Sgt. Pablo N. Piedra
          Текст: Михаил Мошкин

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          Польские власти готовы раскошелиться на 2 млрд долларов, лишь бы в стране была развернута танковая бригада армии США. То, что это явно нарушает Акт Россия – НАТО, давно уже не беспокоит правящие круги Варшавы. Они и вправду готовы поверить в мифическую угрозу из Калининграда. Но действительно ли польское общество так панически боится России, что готово размещать американцев за свой счет?

          Размещение американской военной базы в Польше – суверенное решение Варшавы, но оно повлечет контрдействия со стороны России, предупредил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал новость из Варшавы – о готовности поляков заплатить от 1,5 до 2 млрд долларов за размещение военной базы на своей территории.

          Польское минобороны может оплатить стоимость размещения «одной бронетанковой бригады США либо равноценного соединения» и готово за свой счет построить всю инфраструктуру: склады, казармы, дома для военнослужащих и т. п. Предложение сформулировано в документах министерства обороны Польши, которые были направлены Белому дому и Конгрессу США. Российское минобороны готово к ответным мерам на случай размещения в Польше военной базы США; эти меры уже принимаются, заявил первый замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

          Одновременно с новостью о готовности Польши щедро заплатить за американское военное присутствие прозвучало антироссийское заявление польского президента Анджея Дуды. Тот объявил, что Россия якобы «подрывает элементы международного уклада» и является «главной угрозой» для НАТО. Заявление Дуды прозвучало на проходившем в Варшаве заседании Парламентской ассамблеи НАТО. Выступавший там же спикер сейма Марек Кухчиньский подчеркнул: Польша с надеждой ожидает постоянного присутствия в стране бригады американской армии на восточном фланге.

          При этом как-то «забылось», что развертывание танковой бригады – вопиющее нарушение Основополагающего акта Россия – НАТО, который гласит: альянс будет осуществлять свою коллективную оборону... через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил». Танковую бригаду армии США сложно считать несущественной силой. Такое подразделение обычно состоит из 87 танков «Абрамс», 144 бронемашин «Брэдли» при поддержке самоходных гаубиц М109 и другой серьезной техники.

          Впрочем, то, что Польша склонна игнорировать требования Акта Россия – НАТО, не новость. Еще два года назад тогдашний глава МИД страны Витольд Ващиковский заявил: «Обещания того времени (1997 года) давало НАТО того времени, а не организация в ее нынешнем виде после расширения».

          По совпадению или нет, синхронно с просьбой Варшавы о базе в американской прессе появились публикации о «худшем кошмаре НАТО». Речь идет о «вооруженной до зубов» Калининградской области. Издание National Interest припугнуло своих читателей: у стран НАТО, граничащих с российским анклавом, то есть у Польши и Литвы, нет возможности противостоять группировке российских войск. Самой страшной угрозой названы ракетные комплексы «Искандер-М». Американские эксперты также упоминают самолеты, оснащенные крылатыми ракетами Х-55 и Х-101. Наконец, в число угроз попали базирующиеся в Калининградской области корабли ВМФ России, в том числе вооруженные ракетами «Калибр».

          Вывод напрашивается сам – США ради собственных интересов и для «защиты» младших коллег по НАТО просто обязаны оградить их от «устрашающей» российской группировки. На деле же наши силы в регионе до сих пор в разы, если не на порядок уступают по численности и боевым возможностям тем, что находились здесь еще в начале 1990-х.

          Как уже писала газета ВЗГЛЯД, количество боевых самолетов сократилось на порядок. После распада СССР была расформирована 11-я гвардейская армия численностью 90 тыс. человек. По данным источника газеты ВЗГЛЯД на Балтфлоте, в самом начале 2000-х соотношение сосредоточенных под Калининградом российских сил к силам НАТО вокруг области составляло 1 к 21 в пользу НАТО. В середине 2000-х это соотношение составляло уже 1 к 32 и в последующие годы продолжало расти.

          В начале нынешнего десятилетия численность сухопутных войск Калининградского оборонительного района составляла всего лишь 10,5 тыс. военнослужащих, плюс 1,1 тыс. – из состава морской пехоты. При этом Польша, страны Прибалтики и их американские покровители продолжают лицемерно называть «милитаризацией» законное стремление России обеспечить оборону Калининграда. И если Польша хочет разместить бронетанковую дивизию США на своей территории (ударное, наступательное вооружение), то логично предположить, что подобная структура есть и среди российских войск в Калининграде. Но это не так – отдельных бронетанковых подразделений в регионе нет совсем.

          То, что США старательно лепят образ русской угрозы Восточной Европе, давно не новость. Но можно ли считать паническое стремление польских властей обеспечить американскую «крышу любой ценой» выражением мнения большинства польского общества?

          Строительство базы ПРО США в Редзиково (в 200 километрах от российской границы) вызвало протесты не только у жителей, но и у местных властей. В апреле директор американского Агентства по ПРО генерал-лейтенант Гривз жаловался: польские подрядчики затягивают со строительством базы. Из-за этого запуск ключевого элемента ПРО пришлось перенести с 2018 на 2020 год.

          «Официально Россия считается главной угрозой», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД бывший зампред международного комитета Сейма, политолог Тадеуш Ивиньский. Более того, отмечает он, польское руководство демонстрирует еще более жесткую линию, чем руководство НАТО. «Генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Дудой говорил: помимо противодействия, нужно вести с Россией диалог, будет собираться Совет Россия – НАТО, – отметил Ивиньский. – Но ни президент Дуда, ни премьер-министр Матеуш Моравецкий, ни самая сильная фигура во власти, лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский – никто и не заикается о диалоге».

          Но если позиция правящей партии – стабильно русофобская, то общественное мнение демонстрирует иные тенденции. В 2014 году, после событий в Киеве, воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе, варшавский Институт общественно-рыночных исследований провел опрос по заказу газеты «Речь Посполита» опрос. Он показал, что «российскую угрозу» поставили на первое место 83% поляков. В 2017 году аналогичный опрос продемонстрировал: Россия как угроза по-прежнему на первом месте, но уровень паники упал вдвое (40%). Причем главной опасностью для ЕС в целом респонденты назвали исламский терроризм (41%), а «русская угроза» оказалась на втором месте (20%).

          В этом году уровень боязни России колебался. Социологи из фонда Казимира Пулавского выяснили: в январе «вооруженного конфликта с Россией» боялись 28,6% участников опроса, а в марте – 36,8%. Возможно, свою роль сыграла медийная накачка вокруг «дела Скрипаля» и высылки российских дипломатов (к которой присоединилась и Польша).

          Но, заметим, показатели страха несравнимы с теми, что можно было наблюдать в 2014 году.

          «Польша – одно из пяти государств – членов НАТО, которые тратят на оборону 2% своего ВВП. Это более чем достаточно, особенно если учесть, что на здравоохранение и науку тратится явно недостаточно. Но нынешнее правительство хочет повысить военные расходы до 2,5% ВВП», – отмечает Тадеуш Ивиньский. Такое повышение в ущерб «социалке» явно раздражает польское общество больше, чем «агрессивные замыслы Москвы», из-за которых нужно тратиться на новые дивизии.

          Второй раздражающий фактор, прямо касающийся жителей северо-восточных регионов, – создаваемые властями проблемы с трансграничным сотрудничеством с Калининградской областью. «К тому же в Калининграде будут проходить матчи ЧМ-2018», – напомнил Ивиньский. В апреле польское правительство заявило, что даже на время мундиаля не будет возвращать режим малого приграничного передвижения с Калининградом. И это также неприятная новость для поляков, сколь бы лояльными и патриотичными они ни были.


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