Минобороны подготовило ответ на случай размещения военной базы США в Польше

Министерство обороны России готово к ответным мерам в случае размещения в Польше военной базы США, эти мероприятия уже реализуются, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

Серебренников рассказал, что российские дипломаты продолжают свою работу, пытаясь убедить Польшу отказаться от своих планов, однако, несмотря на эти усилия, Минобороны готово к противодействию, «такие мероприятия уже проводятся», передает РИА «Новости».

Он отказался пояснить, в чем заключаются эти мероприятия, отметив лишь, что они нацелены «на укрепление безопасности России на этом направлении».

Напомним, из документов министерства обороны Польши, направленных Белому дому и конгрессу США, стало известно о готовности Варшавы выделить 1,5-2 млрд долларов на размещение постоянной американской военной базы на своей территории.

В понедельник польский президент Анджей Дуда заявил, что Россия «подрывает элементы международного уклада» и является «главной угрозой» для НАТО.