Польша предложила США 2 млрд долларов за размещение постоянной военной базы

Из документов министерства обороны Польши, направленных Белому дому и конгрессу США, стало известно о готовности Варшавы выделить 1,5-2 млрд долларов на размещение постоянной американской военной базы на своей территории.

В документах содержится информация о предполагаемом расположении военных объектов и госпиталей, а также школ, спортивных залов для персонала и их семей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Авторы документа подчеркивают, что Польша готова «разделить бремя расходов на оборону и сделать решение более рентабельным для правительства США».

По мнению министерства обороны Польши, это предложение обрисовывает «явную и настоятельную необходимость» в постоянной военной дивизии США в Польше.

Напомним, в апреле Пентагон рассказал Сенату США о провале с базой ПРО в Польше, строительство которой вызвало протесты местных жителей.