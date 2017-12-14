Пентагон рассказал Сенату США о провале с ПРО в Польше

Ввод в строй батарей противоракет SM-3 в Польше перенесен с 2018 года на 2020 год, сообщил директор Агентства по ПРО генерал-лейтенант Сэм Гривз в комитете по ассигнованиям Сената США.

Строительство, осуществляемое местными подрядчиками в Польше, идет медленнее, чем ожидал Пентагон. Гривз сказал, что «было выделено недостаточно рабочих и ресурсов». Кроме того, свою роль сыграла «плохая погода в Польше в течение последних пяти месяцев».

«Приходится постоянно приостанавливать работы из-за дождей», – приводит его слова ТАСС.

Гривз заявил, что решением проблемы с подрядчиками занялся «один из заместителей министра обороны».

На вопрос одного из сенаторов, не беспокоит ли генерала такой «провал в обеспечении противоракетной обороны в Европе», Гривз ответил: «Учитывая нынешний уровень угрозы, меня это не беспокоит».

Соглашение между Польшей и США о размещении в республике перехватывающих ракет было подписано в 2008 году и вступило в силу спустя три года. Изначально планировалось оснастить базу ракетами большой дальности, управляемыми радаром в Чехии. Однако в 2010 году эти планы были пересмотрены, и Польша получит только ракеты средней дальности SM-3.

Строительство базы ПРО США в Польше вызвало протесты местных жителей.