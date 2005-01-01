Песков рассказал о реакции России на возможное размещение базы США в Польше

Размещение американской военной базы на территории Польши является суверенным решением Варшавы, но оно повлечет контрдействия со стороны России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Смотря, что это будет за база. В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение военной структуры НАТО к нашим границам, это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте, наоборот, эти экспансионистские действия они, конечно же, неминуемо приводят к контрдействиям с российской стороны с тем, чтобы сбалансировать нарушающийся каждый раз таким образом паритет», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, подобные решения являются суверенным делом любой страны. «Но последствия для общей атмосферы безопасности на континенте очевидны», – сказал Песков.

Напомним, из документов министерства обороны Польши, направленных Белому дому и конгрессу США, стало известно о готовности Варшавы выделить 1,5-2 млрд долларов на размещение постоянной американской военной базы на своей территории.

Напомним, в апреле Пентагон рассказал Сенату США о провале с базой ПРО в Польше, строительство которой вызвало протесты местных жителей.