Польшу покинули четыре российских дипломата

Четыре российских дипломата, которых правительство Польши решило выслать из страны в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, покинули республику, сообщил пресс-секретарь посольства России Владимир Александров.

«В соответствии с требованием польской стороны до 24 часов 3 апреля объявленные Польшей персонами нон грата дипломаты выехали из страны», – передает ТАСС слова Александрова.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о признании персоной нон грата четырех дипломатов России. Глава МИД Польши отметил, что российские дипломаты должны покинуть Польшу до 3 апреля.

Кроме того, США решили выслать 60 российских дипломатов.

До этого стало известно, что как минимум 10 европейских стран могут принять меры в отношении России в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. На прошлой неделе британские СМИ сообщали, что 20 стран могут объявить о высылке российских дипломатов в связи с данным делом.