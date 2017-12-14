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Посчитали, сколько Россия заработает на подготовке и проведении ЧМ-2018Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
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Извинится ли Запад за клевету о «российском допинге»

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Главный свидетель обвинений в адрес России в использовании допинга Григорий Родченков отказался от части своих утверждений – и это само по себе сенсация и скандал. По мифу о «государственной системе поддержки» допинга в России нанесен колоссальный удар. Но что это значит для всей системы демонизации России, принятой сегодня на Западе? Подробности...
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Татарстан пытается взять реванш по языковому вопросу

Добровольность изучения татарского языка в Татарстане сравнили с холокостомФото: Егор Алеев/ТАСС
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Польше придумали «советские» проблемы с американской ПРО

На вооружении в Польше до сих пор остаются раритетные советские зенитки С-60, разработанные еще в 1944 годуФото: wikipedia.org
Американцы начали кампанию по вытеснению советских вооружений из арсенала польской армии. Влиятельный журнал National Interest заявил: ракеты «Пэтриот», которые покупает Варшава, не смогут интегрироваться в советскую систему ПРО, которой пользуется Польша. Намек – пора избавиться от советского наследия. США пытаются устранить даже малейший шанс на возвращение российского ВПК на польский оружейный рынок. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
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Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» отобран в основную программу Каннского фестиваля. А суд продлил арест режиссера еще на два месяца. Этого достаточно, чтобы предположить, какая тема «украдет» май у жителей социальных сетей. Подробности...
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          Польше придумали «советские» проблемы с американской ПРО

          На вооружении в Польше до сих пор остаются раритетные советские зенитки С-60, разработанные еще в 1944 году   27 апреля 2018, 08:10
          Фото: wikipedia.org
          Текст: Михаил Мошкин,
          Алексей Нечаев

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          Американцы начали кампанию по вытеснению советских вооружений из арсенала польской армии. Влиятельный журнал National Interest заявил: ракеты «Пэтриот», которые покупает Варшава, не смогут интегрироваться в советскую систему ПРО, которой пользуется Польша. Намек – пора избавиться от советского наследия. США пытаются устранить даже малейший шанс на возвращение российского ВПК на польский оружейный рынок.

          Американскую боевую технику будет сложно интегрировать в польскую ПВО. Этому тезису посвящен материал американского аналитического издания National Interest.

          Дело в том, что небо над Польшей до сих пор охраняется советскими вооружениями – наряду с национальными разработками, которые также созданы на основе советских образцов.

          National Interest отмечает: на вооружении Польши находятся советские зенитки С-60, эти «57-миллиметровые пушки послевоенных времен». Зенитка действительно была разработана еще в 1944 году и принята на вооружение через пять лет после войны. Кроме того, у поляков на вооружении – «вездесущие ЗУ-23-2», спаренные зенитные установки, принятые на вооружение Советской армией в 1960 году. Поляки «допиливали» эту пушку и боеприпасы к ней, но базово это все равно вооружение почти 60-летней давности.

          В распоряжении Войска Польского также находятся лицензионные версии «Стрелы-2М». Но, как отмечает National Interest, у этих ПЗРК истекает срок действия. Это неудивительно, учитывая, что на вооружение Советской армии это оружие было принято в 1970 году. У поляков есть собственные разработки переносных зенитно-ракетных систем, предназначенные против низколетящих целей – «Гром» и «Перун» (Grom и Piorun). Это модификации советского ПЗРК «Игла».

          «Американцы всегда так говорят, когда кому-то поставляют свои комплексы «Пэтриот», что они настолько уникальны, что ни с чем не могут интегрироваться. При желании интегрироваться можно в любую систему. Можно вспомнить ту же Грецию, где стоят и наши комплексы, и комплексы стран НАТО, которые одновременно охраняют одно и то же воздушное пространство», – сказал газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

          Никаких проблем с интеграцией не будет, вторит ему и бывший замглавкома ВВС РФ по Объединенной системе ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

          «Ракету «Пэтриот», конечно, можно интегрировать в единую систему. Например, обеспечить ее взаимодействие с истребительной авиацией, со стратегическими войсками. В единое информационное поле можно интегрировать. Для этого есть разные приспособления: в состав ЗРК входят различные кабины сопряжения. Такие вопросы инженеры решают элементарно»,

          – пояснил генерал газете ВЗГЛЯД. Таким образом, американские ракеты вполне могут сочетаться в обороне Польши с советскими вооружениями.

          «При этом ракета «Пэтриот» – автономная. Ей больше никто не нужен. В комплекс входит станция обнаружения, станция наведения, пусковая установка, на ней находится ракета. Это составная часть зенитно-ракетного комплекса, единый организм. В зависимости от обзора воздушного пространства, в зависимости от пуска, ракета спускается к цели «на подсвете». Она не сама по себе. Цели, которые она должна поразить, «подсвечиваются» станцией, и ракета идет в луче от этой станции», – сказал Бижев.

          Напомним, в конце марта Варшава объявила о покупке американских зенитно-ракетных систем «Пэтриот». Министр обороны страны Мариуш Блащак на днях добавил: новейший вариант «Пэтриотов» будет принят на вооружение в США и Польше одновременно. Блащак при этом объявил о создании новой дивизии Войска Польского на восточной границе страны.

          Российские эксперты не исключают, что влиятельный американский журнал нарочно лукавит, пугая поляков вымышленными проблемами.

          «Американцы просто намекают полякам, мол, если они хотят получить комплексы, то пусть избавятся от всего советского и будут зависеть только от американских комплексов, – продолжил Леонков. – Но те страны, которые оставляют себе даже советские комплексы, все-таки смогут реально бороться с большинством реальных целей, прежде всего – с крылатыми ракетами».

          «Цель американцев – гарантировать, что у России не будет шансов вернуться в те или иные страны, на оружейные рынки, под предлогом продления срока эксплуатации советских комплексов. Если от них полностью избавиться, поводов вернуться не будет. Рынок нам нужно разрабатывать как бы с нуля, а там уже американцы сидят», – подчеркнул эксперт. 

          «Советы выдавали социалистической Польше лицензии на производство «Иглы» и экспорт «Иглы-1», эти лицензионные соглашения нарушались, – отмечает обозреватель National Interest Чарли Гао. – Говорят, что в 90-е годы образец «Иглы» был куплен за чемодан с наличными и затем использовался для создания «Грома».

          Автор утверждает, что проданные поляками грузинской армии «Громы» хорошо показали себя в августе 2008 года, во время пятидневной войны. Сообщалось, что польский вариант «Иглы» стал причиной одной из немногих потерь российской авиации в ходе того конфликта. Сообщалось, что Су-24М, потерянный между Гори и Цхинвалом, был сбит из ПЗРК «Гром» (впрочем, по другой версии, это был израильский ЗРК Spyder-SR).

          Набор из четырех ракет Grom или Piorun монтируется на платформе с оптоэлектронной системой управления огнем, которая может полуавтоматически отслеживать цели, прежде чем будет включена система распознавания «свой – чужой». Это, по мнению National Interest, похоже на «дешевую местную версию» американского самоходного ЗРК ближнего действия Avenger.

          Если говорить о более масштабных вооружениях, Польша располагает зенитными самоходками «Шилка» (и ее польской версией – «Бяла») и комплексами малого радиуса действия С-125, плюс ее польскими модификациями. Эти «большие ракетные системы» были приняты на вооружение еще в 1960-х. Разумеется, в отличие от «Пэтриотов», советские «Шилка» и «Нева» не испытывают проблем с интеграцией в систему ПВО. Это же касается и более новой, разработанной в 1970-х, системы «Куб-М3».

          В настоящее время единственной ракетой ПВО дальнего действия в польском инвентаре является еще одна старая советская ракета – С-200. Неизвестно, была ли она модернизирована вообще, отмечает National Interest.

          «Это были надежные хорошие комплексы, – вспоминает Айтеч Бижев. – Но у них срок использования уже на исходе. Если у поляков нет запасных частей, то эти комплексы потихоньку заканчивают свой срок эксплуатации. Мы же не модернизируем их, не помогаем полякам. Американцы вынуждены будут потом вооружать поляков сами, по своим стандартам».

          Бижев отмечает, что, хотя модернизацией ЗРК может заниматься только страна-производитель (то есть Россия), поддерживать их боеспособность поляки могут пока сами, так как в страну из СССР завозилось большое количество запчастей. «А вот простые советские зенитки поляки определенно поддерживать в состоянии, – пояснил он газете ВЗГЛЯД. – Там же патроны, снаряды. Радиолокации, ракетного топлива и так далее не требуется».


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