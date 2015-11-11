Поляки в ближайшее время не повзрослеют

Надежда на повышение адекватности руководства Польши после отставки министра обороны Мачеревича оказалась преждевременной. Политик «со странностями», уверенный, что самолет президента Качиньского разбился из-за козней Москвы, возглавил комиссию, которая занимается как раз расследованием этой авиакатастрофы и заявляет о взрывах на борту лайнера. Что это означает для России?

Бывший министр обороны Польши Антоний Мачеревич назначен руководителем комиссии по расследованию причин крушения самолета Ту-154 президента Леха Качиньского в 2010 году под Смоленском. Об этом в четверг сообщил главный редактор Gazety Polskiej Томаш Сакевич. Напомним, на этой неделе Мачеревич был отправлен в отставку с поста главы минобороны.

Одновременно с известием о новом назначении Мачеревича Следственный комитет России напомнил польской стороне о выводах экспертов, с которыми согласилась и Варшава: причиной катастрофы «борта номер один» стала ошибка экипажа. Напоминание было как нельзя кстати.

Новый глава комиссии по расследованию Мачеревич ранее отметился целой серией русофобских или просто экстравагантных заявлений. В частности, гибель самолета Качиньского он называл терактом и «элементом гибридной войны». Собственно, Мачеревич и был инициатором создания комиссии, которую он сейчас возглавил, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт-полонист Станислав Стремидловский.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, недавний министр обороны Польши – известный сторонник теорий заговора. В частности, он считает подлинными «Протоколы сионских мудрецов» – их фальсифицированность была доказана самыми разными исследователями, но это не помешало Мачеревичу считать их доказательством еврейского заговора. В свое время будущий министр обороны «прославился» тем, что бездоказательно обвинил нескольких бывших министров в сотрудничестве с советской разведкой. Конспирологическими изысканиями по поводу гибели президентского самолета Мачеревич занимался еще будучи депутатом от тогда оппозиционной, а ныне правящей партии «Право и справедливость». О том, что ««Москва направила самолет на смерть», Мачеревич говорил в 2011 году в интервью газете ВЗГЛЯД. Теперешние оппозиционеры, не скрывая, называют психически нездоровым этого политика, долгое время возглавлявшего ключевую силовую структуру.

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Но в том, что касается различных версий «взрыва» или «теракта» на борту Ту-154, все нельзя списать лишь на личные странности экс-министра обороны. Такова солидарная позиция комиссии минобороны Польши ­– которая в четверг (то есть, заметим, уже после отставки Мачеревича) назвала взрыв на борту основной причиной катастрофы самолета Качиньского. А ранее Витольд Ващиковский, до недавнего времени – глава МИД, говоря о крушении польского Ту-154, заявил, что Польша стала «первой жертвой современного терроризма». И Ващиковский, и Мачеревич представляют упомянутую выше партию «Право и справедливость», во главе которой стоит брат погибшего президента Ярослав Качиньский.

Напомним, что на большой пресс-конференции в конце прошлого года президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос польских журналистов о взрыве на борту самолета Качиньского, призвал поляков повзрослеть. Некоторые надежды на это возникли после синхронной отставки глав минобороны и МИД Польши. Но новое назначение Мачеревича заставляет усомниться в позитивной динамике.

«Они принимают только одну версию – теракт»

«Это назначение сделано совершенно осознанно польскими властями для того, чтобы усилить уже появившийся глубокий раскол в российско-польских отношениях», – заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов. По его словам, это демонстрирует русофобские настроения польских властей и их желание пересмотреть расследование трагедии с самолетом Качиньского под свою версию.

«На сегодняшний день вновь поднимать это дело и придавать ему политическую окраску – это свидетельство того, что сегодня польское правительство проводит русофобскую политику и пытается использовать трагедию под Смоленском в своих целях», – подчеркнул Морозов. Он напомнил, что расследование уже проведено, и новое, в случае если оно будет объективным, ничего нового обнаружить не сможет.

Однако полякам нужна не объективность, уверен Морозов. «Давно понятно, что они против результатов расследования Следственного комитета России. Они принимают только одну позицию, что это теракт», – указал он. «Но если теракт произошел внутри самолета, то он же вылетал из Польши, значит, нужно искать следы там. Самолет никто не сбивал, он упал сам. Невозможно тут ничего придумать, что бросало бы тень на российскую сторону или на необъективность расследования», – добавил сенатор.

Не будут ли «найдены следы тротила»?

Первый зампредседателя сенатского комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич уверен, что за этим назначением стоят действия США. «Какие же красавцы американцы, как же они не любят нас, как же мы мешаем им жить! Сегодня вся эта русофобия, которую они интенсивно развязали против нас, связана только с одним – борьбой за правду», – сказал Клинцевич газете ВЗГЛЯД.

Он назвал назначение Мачеревича игнорированием очевидных выводов о причинах катастрофы. «Мачеревич неадекватен с точки зрения образования, поведения и психоневрологических проявлений. Такой вывод может сделать любой на основании его публичных выступлений, для этого не надо быть психологом», – отметил сенатор.

Что касается недавно обнародованной версии Польши о том, что в правом крыле президентского самолета до падения якобы прогремело несколько взрывов, то Клинцевич предлагает авторам этой гипотезы ответить на один вопрос: как взрывное устройство могло попасть на президентский борт?

«Неужели, как они говорят, русские агенты занесли на борт какую-то взрывчатку? Напомню, на протяжении всего расследования международная комиссия не выявила ни грамма взрывчатого вещества ни на одном элементе разрушенного самолета. Исходя из этого, мне кажутся крайне неубедительными слова этих неадекватных людей по поводу обломков. Как только в руки этих деятелей попадут эти обломки, на следующий день на каждой из деталей будет найден тротил, который они прицепят и скажут, что так и было», – полагает Клинцевич, добавив, что и в будущем русофобия в Польше не угаснет.

Сенатор Морозов, в свою очередь, отмечает:

«Идет большая политическая игра. Сегодняшнее руководство Польши показывает своим американским патронам, что они могут послужить тараном в случае ухудшения межгосударственных отношений России и США.

И вот этим созданием новой комиссии по расследованию поляки демонстрируют своим американским друзьям, что они готовы создать еще один конфликт, который добавится к серии тех, что стоят в одной линейке – АТО в Донбассе и малайзийский Boeing, и вот теперь в этот ряд будет поставлена трагедия в 2010 году под Смоленском».

По его мнению, поляки в ближайшее время не «повзрослеют и не откажутся от антироссийской риторики, напротив, сейчас их политика как раз переживает русофобскую фазу, направленную на развал отношений с нашей страной».

В апреле комиссия Мачеревича вынесет «окончательное решение»

Впрочем, нельзя не отметить, что лично для Мачеревича новое назначение – это понижение статуса экс-министра, указывает Станислав Стремидловский. В работе самой комиссии, которую и ранее курировал Мачеревич, «ничего не меняется», поясняет эксперт. Само «решение, видимо, означает, что в руководящих кругах принято решение спустить на тормозах работу этой комиссии», отметил собеседник.

Он напомнил, что в апреле этого года комиссия должна представить официальный доклад и подвести итог своей работы. А озвученную на днях версию о взрывах в крыле самолета эксперт объяснил желанием Мачеревича поддержать общественный интерес к самой комиссии. Ранее Мачеревич жаловался на государственное телевидение и радио за низкий интерес к смоленской катастрофе. По его словам, можно ожидать громких заявлений Мачеревича, но «это попытка сделать хорошую мину при плохой игре».

Стремидловский пояснил, что если бы комиссия действительно обнаружила новые обстоятельства трагедии, то нужно было бы вести работу в тишине с целью не дать возможность оппонентам «ознакомиться с ключевыми элементами расследования». В связи с этим, уверен он, никакие новые решения на государственном и правительственном уровне по итогам комиссии приняты не будут.