Поляки в ближайшее время не повзрослеют

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12 января, пятница  |  Последнее обновление — 02:25  |  vz.ru
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Американцы доверяют российской экономике больше, чем китайской

Россия стала первой среди развивающихся экономик Фото: Bobby Yip/Reuters
Крупнейший банк США поставил Россию на первое место в рейтинге развивающихся экономик. Китай и Южная Корея – предыдущие лидеры – остались позади. И это всего за несколько недель до возможного ужесточения санкций. Но как России удалось стать самой привлекательной для инвесторов развивающейся экономикой и опередить даже Китай с куда более высокими темпами роста ВВП? Подробности...
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В США придумали повод, чтобы поставить крест на отношениях с РФ

3 октября 2017 года Джон Мид Хантсман вручил верительные грамоты президенту ПутинуФото: Михаил Метцель/ТАСС
На российско-американских отношениях можно будет поставить крест, если… Продолжение этой фразы может показаться бессмысленным, ведь контакты двух стран и так находятся на самом низком за три десятилетия уровне. Но посол США в России Джон Хантсман заявил, что все может стать еще хуже. При одном условии. Подробности...
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Появление американских ПТРК на Украине изменит очень многое

Комплекс «Джавелин» с шестью ракетами в комплекте стоит 91 миллион рублейФото: Lee Jae Won/Reuters
Пентагон по-прежнему держит интригу, каким именно оружием планирует усилить вооруженные силы Украины, но в Киеве надеются, что именно ПТРК «Джавелин». Есть мнение, что даже в этом случае расклад сил в Донбассе изменится не так сильно, как хотелось бы украинцам. Но трансляторы этого мнения не учитывают главного – экономики войны. Подробности...
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США «защитят» Восточную Европу от России новой ядерной боеголовкой

На долю ракет подводного базирования Trident приходится более 30% развернутых атомных боеголовок СШАФото: кадр из видео
Тенденция развития ядерного оружия – уменьшение мощности и одновременно повышение точности. Так российские эксперты прокомментировали намерение США создать новое сравнительно дешевое и компактное «средство атомного сдерживания» России. В каком случае американцы допускают применение этого оружия и чем Россия сможет ответить? Подробности...
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«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов

Вмятину в своем борту «Ямал» на время прикрыл двумя стальными щитамиФото: Артем Балабин
Черноморский флот признал факт нового столкновения своего корабля с сухогрузом: в БДК «Ямал» врезалось африканское судно. Поначалу официальные лица уверяли, что «Ямал» отделался «парой царапин», но оказалось, что речь идет об огромной вмятине. По оценке экспертов, ремонт обойдется в 1,5 млн долларов. Почему же самые современные боевые корабли регулярно «мнутся» от обычных сухогрузов? Подробности...
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Самое отвратительное слово нашей с вами современности

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Ни эти старики, ни их времена уже не вернутся. Как жаль, но что же поделать. Америке нужно обновление. Встречайте: молодой и перспективный кандидат Барак Обама! Прошло десять лет. И оказалось, что иногда они возвращаются. Подробности...

«Движение вверх» вряд ли отберут в номинанты на «Оскар»

Эдуард Биров, журналист
Фильм «Движение вверх» о легендарной победе советских баскетболистов на Олимпиаде 1972 года если и не станет первым после балабановского «Брата» народным фильмом, то уж точно войдет в когорту выдающихся лент. Подробности...
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Останется только разорванная улица в Вашингтоне

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Очередную бурю в стакане воды вызвало единогласное решение городского совета Вашингтона о переименовании улицы – вернее, какой-то там ее части – рядом с российским посольством в площадь Бориса Немцова. Но что же останется в сухом остатке? Подробности...
Обсуждение: 52 комментария
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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      Умер народный артист России Михаил Державин

      Народный артист России, ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в среду после продолжительной болезни, на 82-м году жизни. Он запомнился зрителям замечательными ролями в спектаклях, фильмах и юмористических телепередачах
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        Соцсети все активнее выступают в защиту собаки, послужившей подопытным животным во время эксперимента с «жидкостным дыханием». Чьи интересы кажутся в данном случае вам более важными?
        • Собаки

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          Поляки в ближайшее время не повзрослеют

          Экс-министр обороны Польши Мачеревич теперь целиком посвятит себя любимому делу – разоблачению «русского следа» в гибели президента Качиньского   11 января 2018, 15:50
          Фото: Jacek Turczyk/Polska Agencja
          Prasowa/Global Look Press
          Текст: Никита Коваленко,
          Андрей Резчиков

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          Надежда на повышение адекватности руководства Польши после отставки министра обороны Мачеревича оказалась преждевременной. Политик «со странностями», уверенный, что самолет президента Качиньского разбился из-за козней Москвы, возглавил комиссию, которая занимается как раз расследованием этой авиакатастрофы и заявляет о взрывах на борту лайнера. Что это означает для России?

          Бывший министр обороны Польши Антоний Мачеревич назначен руководителем комиссии по расследованию причин крушения самолета Ту-154 президента Леха Качиньского в 2010 году под Смоленском. Об этом в четверг сообщил главный редактор Gazety Polskiej Томаш Сакевич. Напомним, на этой неделе Мачеревич был отправлен в отставку с поста главы минобороны.

          Одновременно с известием о новом назначении Мачеревича Следственный комитет России напомнил польской стороне о выводах экспертов, с которыми согласилась и Варшава: причиной катастрофы «борта номер один» стала ошибка экипажа. Напоминание было как нельзя кстати.

          Новый глава комиссии по расследованию Мачеревич ранее отметился целой серией русофобских или просто экстравагантных заявлений. В частности, гибель самолета Качиньского он называл терактом и «элементом гибридной войны». Собственно, Мачеревич и был инициатором создания комиссии, которую он сейчас возглавил, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт-полонист Станислав Стремидловский.

          Как отмечала газета ВЗГЛЯД, недавний министр обороны Польши – известный сторонник теорий заговора. В частности, он считает подлинными «Протоколы сионских мудрецов» – их фальсифицированность была доказана самыми разными исследователями, но это не помешало Мачеревичу считать их доказательством еврейского заговора. В свое время будущий министр обороны «прославился» тем, что бездоказательно обвинил нескольких бывших министров в сотрудничестве с советской разведкой. Конспирологическими изысканиями по поводу гибели президентского самолета Мачеревич занимался еще будучи депутатом от тогда оппозиционной, а ныне правящей партии «Право и справедливость». О том, что ««Москва направила самолет на смерть», Мачеревич говорил в 2011 году в интервью газете ВЗГЛЯД. Теперешние оппозиционеры, не скрывая, называют психически нездоровым этого политика, долгое время возглавлявшего ключевую силовую структуру.

          Но в том, что касается различных версий «взрыва» или «теракта» на борту Ту-154, все нельзя списать лишь на личные странности экс-министра обороны. Такова солидарная позиция комиссии минобороны Польши ­– которая в четверг (то есть, заметим, уже после отставки Мачеревича) назвала взрыв на борту основной причиной катастрофы самолета Качиньского. А ранее Витольд Ващиковский, до недавнего времени – глава МИД, говоря о крушении польского Ту-154, заявил, что Польша стала «первой жертвой современного терроризма». И Ващиковский, и Мачеревич представляют упомянутую выше партию «Право и справедливость», во главе которой стоит брат погибшего президента Ярослав Качиньский.

          Напомним, что на большой пресс-конференции в конце прошлого года президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос польских журналистов о взрыве на борту самолета Качиньского, призвал поляков повзрослеть. Некоторые надежды на это возникли после синхронной отставки глав минобороны и МИД Польши. Но новое назначение Мачеревича заставляет усомниться в позитивной динамике.

          «Они принимают только одну версию – теракт»

          «Это назначение сделано совершенно осознанно польскими властями для того, чтобы усилить уже появившийся глубокий раскол в российско-польских отношениях», – заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов. По его словам, это демонстрирует русофобские настроения польских властей и их желание пересмотреть расследование трагедии с самолетом Качиньского под свою версию.

          «На сегодняшний день вновь поднимать это дело и придавать ему политическую окраску – это свидетельство того, что сегодня польское правительство проводит русофобскую политику и пытается использовать трагедию под Смоленском в своих целях», – подчеркнул Морозов. Он напомнил, что расследование уже проведено, и новое, в случае если оно будет объективным, ничего нового обнаружить не сможет.

          Однако полякам нужна не объективность, уверен Морозов. «Давно понятно, что они против результатов расследования Следственного комитета России. Они принимают только одну позицию, что это теракт», – указал он. «Но если теракт произошел внутри самолета, то он же вылетал из Польши, значит, нужно искать следы там. Самолет никто не сбивал, он упал сам. Невозможно тут ничего придумать, что бросало бы тень на российскую сторону или на необъективность расследования», – добавил сенатор.

          Не будут ли «найдены следы тротила»?

          Первый зампредседателя сенатского комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич уверен, что за этим назначением стоят действия США. «Какие же красавцы американцы, как же они не любят нас, как же мы мешаем им жить! Сегодня вся эта русофобия, которую они интенсивно развязали против нас, связана только с одним – борьбой за правду», – сказал Клинцевич газете ВЗГЛЯД.

          Он назвал назначение Мачеревича игнорированием очевидных выводов о причинах катастрофы. «Мачеревич неадекватен с точки зрения образования, поведения и психоневрологических проявлений. Такой вывод может сделать любой на основании его публичных выступлений, для этого не надо быть психологом», – отметил сенатор.

          Что касается недавно обнародованной версии Польши о том, что в правом крыле президентского самолета до падения якобы прогремело несколько взрывов, то Клинцевич предлагает авторам этой гипотезы ответить на один вопрос: как взрывное устройство могло попасть на президентский борт?

          «Неужели, как они говорят, русские агенты занесли на борт какую-то взрывчатку? Напомню, на протяжении всего расследования международная комиссия не выявила ни грамма взрывчатого вещества ни на одном элементе разрушенного самолета. Исходя из этого, мне кажутся крайне неубедительными слова этих неадекватных людей по поводу обломков. Как только в руки этих деятелей попадут эти обломки, на следующий день на каждой из деталей будет найден тротил, который они прицепят и скажут, что так и было», – полагает Клинцевич, добавив, что и в будущем русофобия в Польше не угаснет.

          Сенатор Морозов, в свою очередь, отмечает:

          «Идет большая политическая игра. Сегодняшнее руководство Польши показывает своим американским патронам, что они могут послужить тараном в случае ухудшения межгосударственных отношений России и США.

          И вот этим созданием новой комиссии по расследованию поляки демонстрируют своим американским друзьям, что они готовы создать еще один конфликт, который добавится к серии тех, что стоят в одной линейке – АТО в Донбассе и малайзийский Boeing, и вот теперь в этот ряд будет поставлена трагедия в 2010 году под Смоленском».

          По его мнению, поляки в ближайшее время не «повзрослеют и не откажутся от антироссийской риторики, напротив, сейчас их политика как раз переживает русофобскую фазу, направленную на развал отношений с нашей страной».

          В апреле комиссия Мачеревича вынесет «окончательное решение»

          Впрочем, нельзя не отметить, что лично для Мачеревича новое назначение – это понижение статуса экс-министра, указывает Станислав Стремидловский. В работе самой комиссии, которую и ранее курировал Мачеревич, «ничего не меняется», поясняет эксперт. Само «решение, видимо, означает, что в руководящих кругах принято решение спустить на тормозах работу этой комиссии», отметил собеседник.

          Он напомнил, что в апреле этого года комиссия должна представить официальный доклад и подвести итог своей работы. А озвученную на днях версию о взрывах в крыле самолета эксперт объяснил желанием Мачеревича поддержать общественный интерес к самой комиссии. Ранее Мачеревич жаловался на государственное телевидение и радио за низкий интерес к смоленской катастрофе. По его словам, можно ожидать громких заявлений Мачеревича, но «это попытка сделать хорошую мину при плохой игре».

          Стремидловский пояснил, что если бы комиссия действительно обнаружила новые обстоятельства трагедии, то нужно было бы вести работу в тишине с целью не дать возможность оппонентам «ознакомиться с ключевыми элементами расследования». В связи с этим, уверен он, никакие новые решения на государственном и правительственном уровне по итогам комиссии приняты не будут.


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