Испытатель Ту-154 рассказал о согласии Польши с выводами комиссии МАК

Польше были продемонстрированы ошибки экипажа упавшего под Смоленском Ту-154, и она изначально согласилась с этими выводами, сообщил член технической комиссии МАК по расследованию катастрофы, летчик-испытатель Ту-154 Рубен Есаян.

«Я, как испытатель Ту-154, в ходе расследования на тренажере продемонстрировал польской стороне действия экипажа воздушного судна и его ошибки. Я спросил их: «Вы убедились? Это вина вашего экипажа». Тогда польская комиссия согласилась с выводами расследования», – передает РИА «Новости» слова Есаяна.

Испытатель заявил, что претензии польской стороны имеют политический подтекст.

«Это политика. Дело в том, что позже родственники погибших потребовали компенсацию в 1 млн евро за каждого погибшего. И в Польше решили, что это большие деньги, пусть за все заплатит Россия», – предположил он.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, польский Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку на аэродром «Смоленск-Северный». Погибли 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его супруга и часть руководства страны. МАК назвал причины авиакатастрофы, однако Варшава оспорила выводы комитета.



Ранее комиссия минобороны Польши назвала взрыв на борту основной причиной катастрофы Ту-154 президента страны Леха Качиньского.

Напомним, что на большой пресс-конференции в конце прошлого года президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос польских журналистов о взрыве на борту самолета Качиньского, призвал поляков повзрослеть.

«Мы устали от подобного блефа. Чушь какая-то. Несут несуразицу. Я был тогда премьером и имел опосредованное отношение к деятельности спецслужб. Если и были взрывы на борту, то самолет-то из Варшавы летел. Не мы их положили. Ищите у себя тогда», – эмоционально отреагировал Путин.