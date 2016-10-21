Польша заявила о взрыве на борту самолета Леха Качиньского

Комиссия минобороны Польши назвала взрыв на борту основной причиной катастрофы Ту-154 президента страны Леха Качиньского.

Как говорится в сообщении на сайте минобороны Польши, в ходе заседания комиссии был заслушан доклад специалиста в области расследований авиационных происшествий Френка Тэйлора.

Он рассказал о трех основных выводах своей работы: левое крыло было разрушено внутренним взрывом, взрывов на борту было несколько, столкновение самолета с березой не повлияло на первоначальное разрушение крыла.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, польский Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку на аэродром «Смоленск-Северный». Погибли 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его супруга и часть руководства страны. МАК назвал причины авиакатастрофы, однако Варшава оспорила выводы комитета.

Это далеко не первый случай, когда Польша заявляет о взрыве на борту Ту-154 под Смоленском.

Напомним, в Польше год назад создана новая польская комиссия по расследованию авиакатастрофы, при том, что ранее и польские, и российские следователи пришли к одинаковым выводам, касающихся причин крушения президентского лайнера. Однако теперь польские власти продолжают спекулировать на трагедии.

В начале августа 2017 года новая польская комиссия, расследующая обстоятельства катастрофы Ту-154 под Смоленском, объявила, что разрушения крыла самолета якобы носят следы взрыва.

Глава военного ведомства Польши Антоний Мачеревич утверждал, что польская комиссия якобы обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце самолета. На днях Мачеревич был уволен.

Напомним, что на большой пресс-конференции в конце прошлого года президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос польских журналистов о взрыве на борту самолета Качиньского, призвал поляков повзрослеть. «Мы устали от подобного блефа. Чушь какая-то. Несут несуразицу. Я был тогда премьером и имел опосредованное отношение к деятельности спецслужб. Если и были взрывы на борту, то самолет-то из Варшавы летел. Не мы их положили. Ищите у себя тогда», – эмоционально отреагировал Путин.

«Переверните вы эту страницу в конце концов, повзрослейте, станьте зрелыми!» – призвал российский президент.