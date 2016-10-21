Польша заявила о взрыве на борту самолета Леха Качиньского

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11 января, четверг  |  Последнее обновление — 14:23  |  vz.ru
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Американцы доверяют российской экономике больше, чем китайской

Россия стала первой среди развивающихся экономик Фото: Bobby Yip/Reuters
Крупнейший банк США поставил Россию на первое место в рейтинге развивающихся экономик. Китай и Южная Корея – предыдущие лидеры – остались позади. И это всего за несколько недель до возможного ужесточения санкций. Но как России удалось стать самой привлекательной для инвесторов развивающейся экономикой и опередить даже Китай с куда более высокими темпами роста ВВП? Подробности...
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В США придумали повод, чтобы поставить крест на отношениях с РФ

3 октября 2017 года Джон Мид Хантсман вручил верительные грамоты президенту ПутинуФото: Михаил Метцель/ТАСС
На российско-американских отношениях можно будет поставить крест, если… Продолжение этой фразы может показаться бессмысленным, ведь контакты двух стран и так находятся на самом низком за три десятилетия уровне. Но посол США в России Джон Хантсман заявил, что все может стать еще хуже. При одном условии. Подробности...
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Появление американских ПТРК на Украине изменит очень многое

Комплекс «Джавелин» с шестью ракетами в комплекте стоит 91 миллион рублейФото: Lee Jae Won/Reuters
Пентагон по-прежнему держит интригу, каким именно оружием планирует усилить вооруженные силы Украины, но в Киеве надеются, что именно ПТРК «Джавелин». Есть мнение, что даже в этом случае расклад сил в Донбассе изменится не так сильно, как хотелось бы украинцам. Но трансляторы этого мнения не учитывают главного – экономики войны. Подробности...
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США «защитят» Восточную Европу от России новой ядерной боеголовкой

На долю ракет подводного базирования Trident приходится более 30% развернутых атомных боеголовок СШАФото: кадр из видео
Тенденция развития ядерного оружия – уменьшение мощности и одновременно повышение точности. Так российские эксперты прокомментировали намерение США создать новое сравнительно дешевое и компактное «средство атомного сдерживания» России. В каком случае американцы допускают применение этого оружия и чем Россия сможет ответить? Подробности...
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«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов

Вмятину в своем борту «Ямал» на время прикрыл двумя стальными щитамиФото: Артем Балабин
Черноморский флот признал факт нового столкновения своего корабля с сухогрузом: в БДК «Ямал» врезалось африканское судно. Поначалу официальные лица уверяли, что «Ямал» отделался «парой царапин», но оказалось, что речь идет об огромной вмятине. По оценке экспертов, ремонт обойдется в 1,5 млн долларов. Почему же самые современные боевые корабли регулярно «мнутся» от обычных сухогрузов? Подробности...
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Останется только разорванная улица в Вашингтоне

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Очередную бурю в стакане воды вызвало единогласное решение городского совета Вашингтона о переименовании улицы – вернее, какой-то там ее части – рядом с российским посольством в площадь Бориса Немцова. Но что же останется в сухом остатке? Подробности...
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Скандал на уровне посольства Таджикистана, ректората воронежского вуза и Минобра

Ольга Туханина, публицист
Людей шельмуют, грозят 282-й, на них пишут доносы. И этим доносам дают ход. Именно такая практика обостряет любые национальные вопросы до предела. Даже там, где ни о каких национальных вопросах речь изначально и не шла. Подробности...
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Американская общественность нашла новый объект для травли

Виктория Федотова, журналист
Вместо того чтобы по принципу айкидо использовать силу противника себе на благо и в плюс, граждане на волне всеобщей истерии пытаются быть в тренде, равняясь на звезд Голливуда. Подробности...
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          Польша заявила о взрыве на борту самолета Леха Качиньского

             11 января 2018, 08:01
          Фото: Imago-Images/ТАСС
          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Комиссия минобороны Польши назвала взрыв на борту основной причиной катастрофы Ту-154 президента страны Леха Качиньского.

          Как говорится в сообщении на сайте минобороны Польши, в ходе заседания комиссии был заслушан доклад специалиста в области расследований авиационных происшествий Френка Тэйлора.

          Он рассказал о трех основных выводах своей работы: левое крыло было разрушено внутренним взрывом, взрывов на борту было несколько, столкновение самолета с березой не повлияло на первоначальное разрушение крыла.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, польский Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку на аэродром «Смоленск-Северный». Погибли 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его супруга и часть руководства страны. МАК назвал причины авиакатастрофы, однако Варшава оспорила выводы комитета.

          Это далеко не первый случай, когда Польша заявляет о взрыве на борту Ту-154 под Смоленском.

          Напомним, в Польше год назад создана новая польская комиссия по расследованию авиакатастрофы, при том, что ранее и польские, и российские следователи пришли к одинаковым выводам, касающихся причин крушения президентского лайнера. Однако теперь польские власти продолжают спекулировать на трагедии.

          В начале августа 2017 года новая польская комиссия, расследующая обстоятельства катастрофы Ту-154 под Смоленском, объявила, что разрушения крыла самолета якобы носят следы взрыва.

          Фрагменты разбившегося Ту-154 на месте катастрофы под Смоленском

          Глава военного ведомства Польши Антоний Мачеревич утверждал, что польская комиссия якобы обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце самолета. На днях Мачеревич был уволен.

          Напомним, что на большой пресс-конференции в конце прошлого года президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос польских журналистов о взрыве на борту самолета Качиньского, призвал поляков повзрослеть. «Мы устали от подобного блефа. Чушь какая-то. Несут несуразицу. Я был тогда премьером и имел опосредованное отношение к деятельности спецслужб. Если и были взрывы на борту, то самолет-то из Варшавы летел. Не мы их положили. Ищите у себя тогда», – эмоционально отреагировал Путин.

          «Переверните вы эту страницу в конце концов, повзрослейте, станьте зрелыми!» – призвал российский президент.


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