Мачеревич возглавил комиссию по расследованию катастрофы Ту-154 Качиньского

Бывший глава минобороны Польши Антоний Мачеревич назначен руководителем комиссии по расследованию причин крушения самолета Ту-154 президента Леха Качиньского в 2010 году под Смоленском, сообщил главный редактор Gazety Polskiej Томаш Сакевич.

«Мачеревич стал главой комиссии по расследованию смоленской трагедии», – написал Сакевич в Twitter, добавив, что соответствующее решение принял новый министр обороны республики Мариуш Блащак.

Об этом назначении сообщили и ряд других польских СМИ, передает РИА «Новости».

Во вторник Мачеревич был отправлен в отставку с поста министра национальной обороны Польши. Его сменил Мариуш Блащак, занимавший до этого должность министра внутренних дел и администрации.

Тем временем в четверг комиссия минобороны Польши назвала взрыв на борту основной причиной катастрофы Ту-154 президента страны Леха Качиньского.

Это не первый случай, когда Польша заявляет о взрыве на борту Ту-154 под Смоленском. В начале августа 2017 года новая польская комиссия, расследующая обстоятельства катастрофы Ту-154 под Смоленском, также объявила, что разрушения крыла самолета якобы носят следы взрыва.