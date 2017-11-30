В Польше сменили главу МИД и министра обороны

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский и глава министерства национальной обороны страны Антоний Мачеревич отправлены в отставку, о соответствующем решении объявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Соответствующее решение глава польского кабмина представил президенту страны Анджею Дуде в ходе торжественной церемонии в Варшаве. Ващиковский и Мачеревич на церемонии не присутствовали, они покинули президентский дворец за несколько минут до ее начала.

Присягу министра иностранных дел Польши принес Яцек Чапутович, который с 2017 года занимал должность замгоссекретаря МВД страны, передает РИА «Новости».

Пост главы военного ведомства занял Мариуш Блащак, до этого времени возглавлявший МВД Польши. Вместо него министерством внутренних дел будет руководить Йоахим Бруджиньский – вице-спикер Сейма.

В конце 2017 года правительство Польши под руководством Беаты Шидло ушло в отставку. Ее сменил бывший вице-премьер Матеуш Моравецкий, который принес присягу 12 декабря.