СК напомнил результат проверки версии взрыва на борту Ту-154 Качиньского

Версия о взрыве на борту самолета Ту-154 польского президента Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском в 2010 году, проверялась Следственным комитетом и не нашла подтверждения, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Никаких данных, подтверждающих эти заявления, никто не приводит. При этом в очередной раз напомним, что версия о взрыве на борту самолета была проверена Следственным комитетом Российской Федерации в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла», – заявила Петренко, слова которой приводятся на сайте Следственного комитета России.

Она напомнила, что к аналогичным с Россией выводам пришли и специалисты Международного авиационного комитета (МАК) по итогам проведения собственного расследования.

Ранее в четверг комиссия минобороны Польши назвала взрыв на борту основной причиной катастрофы Ту-154 президента страны Леха Качиньского.

Тем временем член технической комиссии МАК по расследованию катастрофы, летчик-испытатель Ту-154 Рубен Есаян сообщил, что Польше были продемонстрированы ошибки экипажа упавшего под Смоленском Ту-154 и она изначально согласилась с этими выводами.

Напомним, что на большой пресс-конференции в конце 2017 года президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос польских журналистов о взрыве на борту самолета Качиньского, призвал поляков повзрослеть, заявив, что они «несут несуразицу».