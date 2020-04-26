Военная авиация подключилась к битве с коронавирусом

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26 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:23  |  vz.ru
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США объявили новую энергетическую войну России

США накажут Россию и Китай за их превосходство в атомной энергетикеФото: US Nuclear Regulatory Commission
США признали, что критически отстали от России и даже от Китая в сфере ядерной энергетики. Однако Америка хочет во что бы то ни стало восстановить свое лидерство в атомной сфере. Это значит, что энергетическая борьба США с Россией не ограничится «Северным потоком». В чем Россия превосходит США и почему американцы так боятся китайского атома? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Коронавирус «скачет» по России

Социальные контакты между людьми остаются главной причиной роста числа заражений коронавирусомФото: Владимир Песня/РИА Новости
Россия выходит на плато заболеваемости коронавирусом, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ управделами президента Георгий Сапронов, объясняя скачки в численности заразившихся. Суточный прирост за последнюю неделю составлял от 4,2 до 6 тыс. человек. По прогнозам других экспертов, выход на плато произойдет только в июне. Откуда взялись скачки и чем грозит россиянам ослабление режима самоизоляции в майские праздники? Подробности...
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Сможет ли Зеленский спасти авиапром Украины

Цеха украинских авиазаводов сегодня используются не по прямому назначениюФото: Марина Лысцева/ТАСС
«Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наш «Ан»?» Эти риторические вопросы о состоянии дел в авиаотрасли Украины задал не кто-нибудь, а президент страны Владимир Зеленский. Он намерен возродить украинский осколок великой советской авиационной промышленности, концерн «Антонов». Да только вряд ли получится – и вот почему. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Тайная жизнь Даниэля Дефо

Владимир Можегов, публицист
26 апреля исполняется 360 лет со дня рождения Даниэля Дефо – одного из самых известных писателей Нового времени. Суммарный тираж «Робинзона Крузо» уступает, наверное, лишь Библии. Но что мы знаем об этом человеке? Подробности...

Бог консерваторов и Бог либералов – это два разных Бога

Дмитрий Ольшанский, публицист
Чем дальше, тем чаще мне кажется, что Он везде. И со всеми. С теми, по крайней мере, кто хоть в сурового отца, хоть в доброго деда, но действительно верит. А это, знаете ли, сложнее всего. Подробности...
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Кто нас на Эльбе обнимал

Максим Соколов, публицист
В те победные дни рядовые участники войны искренне верили, что теперь, когда немец повержен, союзная дружба сохранится и все будет ладком да порядком. Радость братания оказалась недолгой. Подробности...
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              Военная авиация подключилась к битве с коронавирусом

              ВКС доставили более 200 тонн материалов из-под Петербурга на стройплощадку в Калининграде   26 апреля 2020, 16:20
              Фото: Антон Денисов/РИА Новости
              Текст: Иван Абакумов,
              Михаил Мошкин

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              Крайне необычное событие, связанное с ВКС России, осталось на уходящей неделе почти незамеченным. Военно-транспортные самолеты были привлечены для переброски в один из регионов России не каких-то уникальных грузов, а обычных стройматериалов – для достройки новейшего медицинского центра. Почему Минобороны выбрало столь дорогостоящий и срочный метод доставки?

              В России в круглосуточном темпе идет строительство военных многофункциональных медицинских центров (МФМЦ) – здесь уже очень скоро будут оказывать помощь тем, кто заразился коронавирусом.

              О том, какие масштабные операции по противодействию вирусу проводят военные, можно судить по кадрам, снятым на этой неделе на военном аэродроме города Пушкин в Ленобласти. Самолеты военно-транспортной авиации доставили оттуда более двухсот тонн стройматериалов на площадку будущего медцентра Западного военного округа в Калининграде. На борту были пластиковые окна, стендовые панели и многое другое, необходимое для модульного строительства объекта. По сообщению пресс-службы Северного флота, стройматериалы перебрасывались самолетом Ил-76. Воздушный коридор позволил обеспечить непрерывный ход работ на стройке.

              Можно сказать, что эта операция в значительной мере уникальна. Все-таки стройматериалы обычно перевозят наземными видами транспорта, потому что они существенно дешевле. Во-вторых, в доставке стройматериалов, как правило, нет такой срочности, которую обеспечивает доставка авиацией. Из последних примеров подобной доставки можно вспомнить разве что срочную переброску авиацией на Дальний Восток систем отопления для замены лопнувших – но это происходило еще в приснопамятные 90-е годы.

              «Стоимость пассажирского рейса Петербург – Калининград в районе 600-700 тыс. рублей, грузовой рейс может стоить и дороже. Здесь все зависит от объема груза, сложности его транспортировки и других факторов», – сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Судя по открытым источникам, за перевозку грузов самолетами Ил-76 (грузоподъемность 60 тонн, объем – 400 кубических метров) для коммерсантов назначают цену от 1,3 млн. Но это цены на коммерческие рейсы для юрлиц. «У Минобороны своя математика – авиационное топливо им обходится практически по себестоимости, у них иные расходы на оплату труда экипажа», – пояснил Гусаров.

              С другой стороны, транспортировка стройматериалов из Северной столицы в Калининград может действительно обойтись дешевле, заметил собеседник. «Поскольку объекты строятся по единому проекту, организовать производство в самом Калининграде всех панелей и тому подобного может быть дороже и занять больше времени, – указал Гусаров. – Так что такой способ организации строительства может оказаться выгоднее».

              Похожего мнения придерживается и заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик России Владимир Попов. «Погрузку можно осуществить, не привлекая гражданских. Это сэкономит значительное количество времени и бюджетных средств. Поскольку стоит задача оперативно ввести в строй новые мощности госпитального фонда, то доставлять материалы морем из Санкт-Петербурга или Кронштадта нецелесообразно. Слишком много времени. И тут на помощь приходит военно-транспортная авиация», – сказал Попов газете ВЗГЛЯД.  

              Действительно, такой вариант выглядит разумным для Калининградской области с ее анклавным положением, ведь поезда сейчас в Калининград не ходят, сухопутные границы закрыты, отмечают и другие эксперты. «С суши регион полностью закрыт, ввоз туда оборудования сопряжен со временем, таможенными сложностями и прочим. Поэтому я считаю переброску по воздуху очень грамотным решением. В Калининграде звоночек прозвенел о необходимости строительства такого госпиталя, там вообще мало коек», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД заслуженный пилот СССР, бывший военный летчик Олег Смирнов.

              «Транспортная авиация Вооруженных сил обладает мощной техникой, самолетами Ил-76 и другими еще более крупными грузовыми машинами. И они махом, на одном-двух бортах, перевезут все необходимое для строительства этого госпиталя», – отметил собеседник. Он напомнил о том, что подобные переброски материалов и оборудования военными бортами использовались и в Советском Союзе. «Яркий пример – землетрясение в Армении. Я лично был направлен туда правительством, старшим уполномоченным по гражданской авиации», – рассказал Смирнов.

              Помимо прочего, ВКС решает и свои военные собственные задачи, в свою очередь отметил Попов. «Это лишняя возможность тренировки для летчиков военно-транспортной авиации. В данном случае они не только смогут отточить навыки полетов с грузами как на рядовых учениях, но еще и выполнить важную общественную задачу», – отметил пилот. «Даже во имя тренировки такие полеты нужны. Поэтому никаких проблем нет. Государство взяло на себя, в счет бюджетных расходов, эти рейсы», – согласился Смирнов.

              В регионах должно хватить койко-мест в инфекционных отделениях с учетом распространения СOVID-19, добавил собеседник. То, что к решению проблемы подключилось Минобороны с его возможностями, большое подспорье.

              Напомним, в марте президент Владимир Путин поручил военным в ударные сроки построить 16 многофункциональных центров на территории всех четырех военных округов. Первый из МФМЦ был досрочно сдан ровно неделю назад в Нижнем Новгороде. До конца апреля должно завершиться строительство МФМЦ в Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Омске. Еще восемь центров должны быть построены до 15 мая, сообщили в военном ведомстве.

              В пятницу пресс-служба Минобороны отчиталась о досрочном завершении строительства еще одного из центров, подобных калининградскому – на сто коек в подмосковном Одинцово. Военные строители уже закончили здесь установку и монтаж медицинской техники и специального оборудования.

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              «Штат центра, в том числе 27 врачей, укомплектован на 100%. Все врачи прошли дополнительную подготовку в Военно-медицинской академии», – цитировал ТАСС начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрия Тришкина на открытии центра в Одинцове. Второй аналогичный комплекс откроется в Подольске до 30 апреля, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

              «Я знаю, что сегодня поступил запрос на наши медицинские бригады: реанимационные, сестринские, врачебно-сестринские бригады от губернатора Московской области, решение об оказании помощи принято», – заявил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу.

              В целом уже 32 военных госпиталя готовы принимать вирус-положительных пациентов, сообщило РИА «Новости». Всего в Вооруженных силах созданы 17 сводных отрядов военных медиков, которые готовы помочь гражданским врачам в борьбе с пандемией. В том числе сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад, 20 из которых уже приступили к работе в клиниках Москвы. Можно сказать, что на коронавирусном «фронте» задействовано несколько дивизий – 30 тысяч человек и четыре тысячи единиц военной и спецтехники.

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