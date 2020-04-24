Военные медики помогут в лечении заразившихся коронавирусом в Подмосковье

Медики Минобороны окажут помощь в лечении инфицированных коронавирусом в Подмосковье по просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«Я знаю, что сегодня поступил запрос на наши медицинские бригады: реанимационные, сестринские, врачебно- сестринские бригады от губернатора Московской области, решение об оказании помощи принято», – передает ТАСС слова Шойгу.

Как уточнил министр, военные должны поддержать тех, кто сегодня находится в сложной ситуации, в том числе предприятия военно-промышленного комплекса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия обязательно победит эпидемию коронавируса. Позже Шойгу поручил направить на борьбу с коронавирусом в регионах 10 тыс. военных. Так, в вооруженных силах создано 17 сводных отрядов военных медиков, которые готовы помочь регионам в борьбе с коронавирусом.

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